От экономии до эстетики: почему в СССР ставили розетки на уровне груди, а в Европе — у плинтуса

В СССР розетки ставили высоко для экономии проводки

Различие в высоте установки розеток и выключателей в советских квартирах и европейских домах отражает разные эпохи, экономику и подходы к удобству. В СССР розетки располагались на высоте 90 см от пола, а выключатели — на уровне 150-160 см. В Европе же электроприборы монтировались ближе к плинтусам, а выключатели располагались на уровне руки. Причины этого отличаются и историческими, и техническими аспектами.

Фото: Wikimedia Commons by Хомелка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Интерьер хрущёвки

Экономия материалов — основной фактор

Главной причиной высокого размещения розеток в СССР была строгая экономия материалов в условиях массового строительства. Электрические нормы были прописаны в "Правилах устройства электроустановок", и соответствовали советской плановой экономике.

Важное инженерное решение заключалось в размещении распределительных коробок под потолком. Проводка от этих коробок спускалась вниз к розеткам, и чем ниже располагалась точка подключения, тем больше требовалось кабеля. В условиях массового строительства панельных домов экономия на каждом метре провода становилась критически важной.

Безопасность и эргономика в советской эпохе

Ещё одной причиной высокого расположения розеток было стремление обеспечить безопасность. Считалось, что розетка на высоте 90 см будет труднее доступна для маленьких детей и защищена от брызг воды при влажной уборке. Это решение также было обусловлено эргономикой. Высокие выключатели всегда были на виду, и их было проще найти, особенно в темноте, когда рука инстинктивно тянулась на уровне лица.

Также такое расположение избавляло пожилых людей от необходимости низко наклоняться для включения света, что повышало удобство в быту.

Идеальное соответствие интерьеру

Советский стандарт идеально подходил для типовой мебели и бытовой техники тех времен. Высота столов составляла 75-80 см, а розетка на 90 см находилась прямо над столешницей. Это было удобно для подключения настольных ламп, радиол или телевизоров. Кроме того, в те годы не было большого количества техники, требующей частого подключения к розеткам у пола, например, пылесосов.

Причины изменения стандартов

Со временем стандарты установки розеток изменились, и низкие розетки стали привычным элементом европейского и современного российского жилья. Этот переход был обусловлен несколькими факторами.

Развитие технологий

Современные методы прокладки проводки, такие как скрытая проводка в стяжке пола, разорвали прямую связь между высотой розетки и расходом кабеля. Это дало возможность гибко выбирать место для установки розеток.

Повышение безопасности

Современные розетки оснащены защитными шторками, а обязательная установка УЗО и автоматических выключателей значительно снизила риск поражения током. Аргумент о безопасности, основанный на высоте установки, утратил актуальность.

Новые требования к комфорту и эстетике

Сегодня наблюдается рост потребности в розетках, расположенных ближе к полу, поскольку многие современные устройства, например, телевизоры, используют электричество на уровне пола. Кроме того, низкие розетки не бросаются в глаза и лучше вписываются в интерьер, особенно если скрыты за мебелью.

Современные подходы к размещению электросетей

Сегодня нормы стали более гибкими, и в проектировании электросетей учитываются потребности жильцов. В частности:

Розетки для телевизоров устанавливаются на высоте 120-130 см.

На кухне, в рабочей зоне, розетки размещаются на 10-15 см выше столешницы.

Для техники, такой как холодильники и стиральные машины, розетки располагаются ближе к полу.

Текущие стандарты позволяют учитывать не только экономические и технические факторы, но и эстетические предпочтения, обеспечивая удобство и безопасность для жителей, сообщает портал Pro Город.

Популярные вопросы о высоте установки розеток

Почему розетки в СССР устанавливались высоко

В СССР розетки располагались на высоте 90 см для экономии проводки и обеспечения безопасности, особенно для детей.

Почему на Западе розетки ставят низко

В Европе и других странах разница в высоте установки связана с развитием новых технологий, улучшением безопасности и изменением потребностей в дизайне интерьера.

Какая высота розеток предпочтительнее сегодня

Сегодня высота установки розеток зависит от функциональности и удобства. Для телевизоров — 120-130 см, для кухонных приборов — 10-15 см выше столешницы, для крупной техники — ближе к полу.