Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Дом держит старый год за рукав: предметы, из-за которых 2026-й топчется у порога

Символы уходящего года удерживают энергию прошлого
Недвижимость

Конец декабря — это не только подготовка к празднику, но и особое время для наведения порядка в своём пространстве и мыслях. Считается, что, освобождая дом от символов прошлого, мы помогаем новому году и его энергиям вступить в свои права. Специалисты по гармонизации пространства советуют обратить внимание на три ключевые категории вещей.

Новогодние украшения
Фото: freepik.com by user15285612, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Новогодние украшения

Уберите символы уходящего года

Фигурки, изображения или предметы декора, которые ассоциируются с символом уходящего 2025 года, желательно убрать с видных мест. Это касается сувениров, открыток, картинок или статуэток.

Считается, что такие предметы "держат" энергию прошлого года. Оставляя их на виду, вы не даете новому циклу занять свое место.

Их не обязательно выбрасывать — достаточно аккуратно сложить в коробку и убрать в кладовую или на антресоли. Эта простая практика символически завершает старый цикл и освобождает пространство для новых вибраций наступающего 2026 года.

Пересмотрите старые фотографии

Отдельного внимания заслуживают фотографии людей, с которыми вы больше не поддерживаете связь, особенно если общение прервалось болезненно или оставило тяжёлый осадок. Постоянное визуальное напоминание может невольно заставлять мысленно возвращаться в прошлое.

Такие снимки рекомендуют не уничтожать в порыве эмоций, а просто временно убрать из привычной среды: сложить в конверт или альбом и отложить подальше. Это помогает ослабить эмоциональную привязку, закрыть гештальт и психологически освободить место для новых встреч и впечатлений.

Избавьтесь от поломанных вещей

Вещи, которые давно сломались, вышли из строя и пылятся "на всякий случай", создают в пространстве ощущение застоя и незавершённости. К ним относятся неработающая техника, посуда со сколами, часы с остановившимся механизмом или украшения, которые вы не носите.

Такие вещи создают ощущение незавершенности и застоя. Когда они исчезают из поля зрения, в дом легче проникают новые энергетические потоки.

Идеальный вариант — отдать их в ремонт или на утилизацию. Если расстаться с предметом пока сложно, можно сложить все такие вещи в одну коробку, подписать её и убрать с глаз долой на определённый срок (например, на полгода). Если за это время потребности в них не возникло, позже будет проще с ними попрощаться.

Сравнение подходов: выбросить vs. убрать

Не все вещи из этих категорий требуют безоговорочного выброса. Например, символ года или старые фотографии — это носители памяти и эмоций, их стоит аккуратно сохранить, но вне зоны ежедневного внимания. Сломанные же вещи, которые невозможно или нецелесообразно чинить, лучше именно утилизировать, так как они несут чисто негативную нагрузку. Общий принцип: вещи с нейтральной или позитивной, но завершённой энергетикой — убираем, вещи с явно негативной или "мёртвой" энергетикой — выбрасываем.

Плюсы и минусы предновогодней чистки

Такой ритуал имеет несколько очевидных преимуществ. Он помогает психологически подготовиться к новому этапу, создавая ощущение свежего старта. На физическом уровне вы получаете более чистый и просторный дом. Практика учит отпускать старое и ненужное, что ценно само по себе.

Однако есть и нюансы. Подход может казаться слишком суеверным людям с рациональным складом ума. Существует риск в порыве избавления от "старого" выбросить что-то действительно ценное с эмоциональной точки зрения. Также важно не доводить идею до фанатизма, а относиться к ней как к полезной метафоре для наведения порядка в жизни, пишет "Хибины.ру".

Советы шаг за шагом по очищению пространства

  1. Определите зоны внимания. Выделите время и пройдитесь по дому, мысленно отмечая: символы прошлого года, старые фотографии на виду, сломанные или пылящиеся без дела предметы.

  2. Соберите и рассортируйте. Соберите все такие вещи в одном месте. Разделите их на три стопки: "спрятать на память", "отдать в ремонт/утилизацию", "выбросить без сожалений".

  3. Действуйте. Уберите коробку с памятными вещами в дальний шкаф. Отнесите технику в мастерскую или на пункт утилизации. Выбросьте хлам.

  4. Создайте намерение. После уборки можно зажечь свечу, проветрить комнаты или просто мысленно поблагодарить уходящий год и поприветствовать новый. Это закрепит эффект обновления.

Популярные вопросы об очищении пространства

Нужно ли обязательно делать это перед Новым годом?

Конец декабря — символически самое подходящее время, но провести такую ревизию и "перезагрузку" пространства можно в любой момент, когда чувствуете в ней необходимость.

Что делать, если жалко выбросить подарок с символикой старого года?

Подарок — это в первую очередь память о человеке. Саму вещь можно убрать, а добрые чувства к дарителю сохранить. Или найти предмету новое, неочевидное применение (например, использовать красивую фигурку как пресс-папье в ящике стола).

Зачем нужен ритуал, если я в это не верю?

Даже если вы не верите в эзотерическую подоплёку, такой ритуал работает на психологическом уровне. Физическое расхламление снижает тревожность, а завершение старых дел (в виде починки или выбрасывания хлама) даёт чувство контроля и облегчения.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы дом уборка советы новый год психология
Новости Все >
Горячие ванны повысили устойчивость к гипоксии после тренировок — ученые
Говяжье рагу без сложных техник стало популярным рецептом — Simply Recipes
Посадка малины зимой повышает урожайность за счёт раннего укоренения
Замёрзшие замки вышли из строя из-за влаги после мойки
Мягкое окрашивание седины набирает популярность на фоне отказа от стойких красок
Введены ограничения на трудоустройство мигрантов в Курской области — Хинштейн
Погода на Ослянке резко меняется даже летом — туристы
Премьера в театре на Малой Ордынке: Детский альбом Чайковского
Крупнейшие айсберги Антарктиды не связаны напрямую с потеплением — Earth
Переувлажнение потоса вызывает корневую гниль и желтизну листьев — Martha Stewart
Сейчас читают
Мега-цунами во фьорде Диксона в Гренландии вызвало глобальный сейсмосигнал — Earth
Наука и техника
Мега-цунами во фьорде Диксона в Гренландии вызвало глобальный сейсмосигнал — Earth
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Наука и техника
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Популярное
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд

Дерево, которое меняет цвет прямо во время цветения, может стать главным украшением сада. Как вырастить манака да серра и сохранить его декоративность.

Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Стиль разворачивается на 180°: новые брюки вытесняют деним и смотрятся идеально с любой обувью
Мясистые томаты ведрами: холодоустойчивый сорт даёт урожай, когда другие только выживают
Жёсткие слова в адрес Долиной не остались в прошлом: певице Славе уже намекают на последствия
Сообщения о бигфуте и Несси фиксировались в 2025 году — Unexplained Mysteries Вероника Эйнуллаева Новые данные изменили в 2025 году представления о Вселенной Игорь Буккер Израиль признал независимость Сомалиленда, пользуясь покровительством США Любовь Степушова
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Машины воруют за минуту, но водители нашли ответ: странные трюки, которые сбивают воров с толку
Не мудрые пришельцы, а цивилизация на грани смерти: учёный предсказал сценарий первого контакта
Не мудрые пришельцы, а цивилизация на грани смерти: учёный предсказал сценарий первого контакта
Последние материалы
Символы уходящего года удерживают энергию прошлого
Ходьба с поднятием колен активирует мышцы кора после 50 — Eat This Not That
Горячие ванны повысили устойчивость к гипоксии после тренировок — ученые
Говяжье рагу без сложных техник стало популярным рецептом — Simply Recipes
Сообщения о бигфуте и Несси фиксировались в 2025 году — Unexplained Mysteries
Посадка малины зимой повышает урожайность за счёт раннего укоренения
Замёрзшие замки вышли из строя из-за влаги после мойки
Мягкое окрашивание седины набирает популярность на фоне отказа от стойких красок
Шампуни с сульфатами смывают естественный липидный слой с кожи головы и волос
Слив воды уменьшает расход электроэнергии водонагревателем — сантехник Митчелл
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.