Ольга Сакиулова

Дом дышит неправильно: популярная эконом-вентиляция из канализационных труб рушит микроклимат

Длинные ПВХ-каналы снижают тягу из-за сопротивления
Недвижимость

В современных тёплых домах проблема свежего воздуха встаёт особенно остро. При плохой вентиляции страдают не только люди, но и само здание — от запотевших окон до плесени и гнили. В поисках экономии многие задумываются о вентиляции из канализационных труб, но такое решение таит немало нюансов.

Почему вентиляция в частном доме так важна

Герметичные окна, утеплённые стены и плотные двери резко снижают естественный воздухообмен. В результате повышается влажность, ухудшается микроклимат, появляются запахи и конденсат. Для деревянных домов это особенно опасно: без нормальной вентиляции конструкции со временем начинают разрушаться.

Полноценная система вентиляции требует проекта, расчётов и затрат, поэтому владельцы частных домов нередко ищут более доступные альтернативы.

Что говорят нормы и правила

Прямого запрета на использование пластиковых труб для вентиляции нет, однако нормативы задают важные ограничения.

В СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" указано, что воздуховоды должны выполняться из негорючих материалов. Аналогичные требования закреплены в СП 7.13130.2013, посвящённом пожарной безопасности.

Канализационные трубы из ПВХ и ПП относятся к горючим материалам и деформируются при нагреве. Поэтому формально их нельзя использовать в системах вентиляции, которые подлежат обязательной проверке, согласованию или страхованию. В частных домах это часто игнорируется, но при продаже или оформлении страховки подобное решение может вызвать вопросы.

Почему владельцы всё же выбирают канализационные трубы

Основная причина — цена. ПВХ-трубы доступны, продаются в любом строительном магазине и легко монтируются. Муфты, отводы и тройники позволяют собрать систему без специального инструмента.

Дополнительный плюс — гладкие внутренние стенки. Они создают сравнительно небольшое сопротивление потоку воздуха, не ржавеют и не покрываются грибком. Для хозяйственных помещений и временных решений это выглядит привлекательно, пишет платформа "Всё Своё".

Основные минусы вентиляции из канализационных труб

Недостатки такого подхода часто проявляются уже после монтажа.

Пластиковые трубы плохо переносят нагрев выше 50-60 °C, поэтому их нельзя использовать для кухонных вытяжек, бань и помещений рядом с отопительными приборами.
Диаметры канализационных труб (50, 110, 160 мм) не совпадают со стандартами вентиляционного оборудования, из-за чего снижается герметичность.
При большой длине каналов резко падает тяга — аэродинамика таких систем далека от оптимальной.
Пластик не впитывает влагу, и конденсат скапливается внутри трубы.

В результате возможны сырость, неприятные запахи и даже образование ледяных пробок зимой.

Где такое решение всё же допустимо

Использование канализационных труб можно рассматривать как компромисс для помещений с низкими требованиями. К ним относят гаражи, чердаки, хозяйственные постройки и иногда подвалы.

В этих зонах нет высокой температуры и строгих требований пожарной безопасности. Даже здесь важно предусмотреть уклон для отвода конденсата и теплоизоляцию труб.

Частые ошибки при монтаже

Одна из главных ошибок — отсутствие проекта. Без расчёта длины каналов, высоты выхода и точек образования конденсата система работает нестабильно. Вентиляция эффективна только тогда, когда она продумана заранее, пусть даже на уровне простого эскиза.

Канализационные трубы и специализированные воздуховоды

Канализационные трубы выигрывают по цене и простоте установки, но проигрывают по пожарной безопасности и надёжности. Специализированные воздуховоды рассчитаны на температуру, влагу и правильную аэродинамику, что делает их более стабильными в работе.

Популярные вопросы о вентиляции из канализационных труб

Разрешена ли такая вентиляция по нормам?

Формально — нет, если система подлежит проверке и согласованию.

Можно ли использовать ПВХ-трубы на кухне?

Нет, из-за высокой температуры и риска деформации.

Где это решение наиболее оправдано?

В гаражах, подвалах и хозяйственных постройках.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дом строительство
