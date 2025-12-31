Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Дымоход скрывает бомбу под крышей: два компонента, которые спасают дом от протечек и пожара

Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Недвижимость

Протечки вокруг дымохода — одна из самых коварных проблем в доме с шиферной кровлей. Простая замазка здесь не работает: труба нагревается, кровля "играет", а вода находит слабые места. Есть проверённый способ, который держится годами, если сделать всё по правилам.

Ремонт дымохода на крыше
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Ремонт дымохода на крыше

Почему отверстие вокруг дымохода нельзя заделывать как попало

Узел прохода дымохода через кровлю испытывает сразу несколько нагрузок. Здесь одновременно действуют температура, вибрации, осадки и сезонные деформации шифера. Жёсткие составы быстро трескаются, а попытка зажать трубу вплотную создаёт риск перегрева и пожара.

По строительным нормам расстояние от наружной поверхности дымохода до деревянных элементов кровли должно быть не менее 130 мм для кирпичных и бетонных труб, а для керамических без изоляции — до 250 мм. Сам зазор перекрывают негорючими материалами, а не заполняют "намертво".

Смесь из двух компонентов, которая реально работает

Для шиферной кровли одним из самых надёжных решений считается связка из двух материалов: битумно-полимерная мастика и армирующая стеклоткань (стеклохолст). Эта комбинация создаёт не жёсткую "пробку", а гибкий гидроизоляционный слой.

Мастика обеспечивает отличную адгезию и водонепроницаемость, а стеклоткань берёт на себя микроподвижки трубы и листов шифера. В итоге получается эластичный "пластырь", который не рвётся от температурных и сезонных нагрузок.

Где проходит граница применения такого способа

Важно понимать: обмазочная герметизация — это защита от воды, а не способ исправить опасный дымоход. Если нарушена противопожарная разделка, недостаточен зазор до дерева или труба перегревает узел, начинать нужно с переделки прохода по нормам.

Мастика и стеклоткань применяются только после того, как обеспечена пожарная безопасность и негорючая отсечка вокруг трубы.

Как правильно заделать примыкание на шифере

Работа начинается с подготовки основания. Все отслоившиеся и рыхлые участки убирают, поверхность очищают от пыли и грязи и полностью высушивают. Мокрый или "меловой" шифер резко снижает сцепление мастики.

Первый слой мастики наносят с заходом на листы шифера вокруг трубы. Пока он свежий, в него утапливают стеклоткань так, чтобы она перекрывала всю проблемную зону. Сразу после этого наносят второй слой мастики, полностью закрывая армирование и не оставляя воздушных карманов.

Два нюанса, из-за которых ремонт часто неудаётся

Шифер имеет волнистую форму, и стеклоткань нужно либо брать с запасом по ширине, либо делать надрезы и нахлёсты по волнам. Если этого не сделать, образуются микроканалы для воды, которые зимой разрывает мороз.

Второй момент — верхняя кромка примыкания. Именно она первой страдает от стекающей по трубе воды. Поэтому заход мастики и стеклоткани по вертикали и по скату должен быть больше, чем кажется на первый взгляд, а переход — плавным, без резкой "ступеньки". Об этом сообщает Портал PRO ГОРОД Киров.

Проверка и доработка после высыхания

После полного высыхания мастики узел обязательно проверяют проливом воды сверху, имитируя дождь. Воду льют по трубе и по скату, а не снизу под заплату.

Если появляются микроподтеки, допустимо нанести дополнительный слой мастики с расширением зоны ремонта. В слабых местах можно уложить второй слой стеклоткани — технология допускает многослойность.

Сравнение популярных способов герметизации дымохода

Жёсткие цементные растворы быстро трескаются из-за температур. Силиконовые герметики плохо держатся на старом шифере и не рассчитаны на большие подвижки. Металлические фартуки надёжны, но требуют точной подгонки и часто сложны в установке. Связка мастики и стеклоткани выигрывает за счёт гибкости и ремонтопригодности.

Советы по герметизации дымохода

  1. Проверьте соответствие узла противопожарным нормам.

  2. Полностью очистите и высушите шифер.

  3. Наносите мастику с запасом по площади.

  4. Обязательно используйте армирующую стеклоткань.

  5. Проверяйте результат проливом воды.

Популярные вопросы о герметизации дымохода

Можно ли заделать отверстие только мастикой?
Без армирования она быстрее растрескается.

Подойдёт ли этот способ для металлочерепицы?
Нет, для металла лучше использовать другие узлы примыкания.

Насколько долговечен такой ремонт?
При правильной подготовке он может держаться годами.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дом строительство
Новости Все >
Манную крупу используют для борьбы с муравьями в огороде и жилых помещениях
ОПЕК+ допускает сохранение паузы в наращивании добычи
Для скольжения не обязательно превращаться в воду. — The Brighter Side of News
Кардио без силовых нагрузок снижает мышечную массу — врачи
Балансировка колес снижает износ шин и элементов подвески — Actualno
Производители рекомендуют менять свечи зажигания каждые 30–60 тыс. км — Carandmotor
В Японии участились случаи нападения медведей — The Guardian
Уникальное явление AT2020afhd раскрывает тайны гравитации и джетов в космосе — Space
Электронные блоки управления автомобиля хранят данные о пробеге — Le mag de la conso
Высокая температура при выращивании рассады усиливает вытягивание стеблей
Сейчас читают
Безопасность птиц на ЛЭП зависит от отсутствия замыкания — Sciencepost
Домашние животные
Безопасность птиц на ЛЭП зависит от отсутствия замыкания — Sciencepost
Исследование Университета Отаго выявило новый вымерший вид утки с островов Чатем
Домашние животные
Исследование Университета Отаго выявило новый вымерший вид утки с островов Чатем
Археологи нашли под рисовыми террасами артефакты нескольких эпох — музей Хатиня
Наука и техника
Археологи нашли под рисовыми террасами артефакты нескольких эпох — музей Хатиня
Популярное
Лапы на проводе, под ними — тысячи вольт: почему пернатые не погибают там, где опасность смертельна

Почему птицы спокойно сидят на проводах высоковольтных линий? Узнайте, как работают законы электричества и почему это важно для экологии.

Безопасность птиц на ЛЭП зависит от отсутствия замыкания — Sciencepost
Ретро-оправы 1970-х стали заметным трендом очков в 2026 году
Тренды 2026 уже здесь: оправы, которые впишутся в любой гардероб — от минимализма до ретро
Германия направит триллион евро: что это значит для всей Европы?
Кремль в ярости после попытки убить Путина. Ответ террористическому государству Украина готов
Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова Квантовый эксперимент стал предметом научного спора — New Scientist Игорь Буккер Солнечные паруса получили управляемую боковую тягу — Университет Пенсильвании Александр Рощин
Не сажайте их в 2026-м: три сорта томатов, которые стали самым громким разочарованием сезона
3I/ATLAS принесла загадку под оболочкой: тонкие поры и активность намекают на необычную внутреннюю структуру
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Последние материалы
Производители рекомендуют менять свечи зажигания каждые 30–60 тыс. км — Carandmotor
На подошву ботинок можно приклеить войлочные круги против скольжения
Картофель сорта "Барон" относится к раннеспелым сортам
Уолл-стрит прогнозирует ослабление доллара в 2026 году
Быстрый салат с курицей, апельсином и грецкими орехами заправляют йогуртом
В Японии участились случаи нападения медведей — The Guardian
Уникальное явление AT2020afhd раскрывает тайны гравитации и джетов в космосе — Space
Майонез повышает калорийность салатов до 200 ккал в ложке — диетолог Стародубова
Электронные блоки управления автомобиля хранят данные о пробеге — Le mag de la conso
Банные полотенца стирают после 3–5 применений — клининг-менеджер Шилдс
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.