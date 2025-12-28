Больше ватт — не значит ярче: главная ошибка, из-за которой в доме тускло и неуютно

Мощность в ваттах не определяет яркость лампы

Ошибки в подборе лампочек приводят к тому, что в комнате либо слишком темно, либо неестественно ярко. Многие до сих пор уверены, что яркость света зависит от мощности, указанной в ваттах, но с современными светодиодными лампами это правило не работает. За корректный расчёт отвечает другой параметр.

Фото: https://unsplash.com by Jens Behrmann is licensed under Free Фото домашнего освещения

Почему ватты больше не главный параметр

Мощность лампы, измеряемая в ваттах (Вт), говорит лишь о количестве потребляемой электроэнергии. Для старых ламп накаливания существовала примерная зависимость: больше ватт — ярче свет. Однако светодиодные и другие энергоэффективные технологии эту связь разорвали. Теперь светодиодная лампа на 9 Вт может светить ярче, чем аналог на 11 Вт от другого производителя. Поэтому ориентироваться на ватты при оценке яркости бессмысленно.

"Если вы любите яркий свет, то накиньте к нормам на каждый квадратный метр ещё по 30 Люксов, этого будет достаточно", — советует автор Дзен-канала "Блог самостройщика".

Ключевой характеристикой, определяющей количество света от лампы, является световой поток. Он измеряется в люменах (Лм). Именно эта цифра, а не мощность, должна быть основным ориентиром при покупке. Чем выше значение в люменах, тем больше света даёт источник.

Как рассчитать нужное количество света для комнаты

Чтобы понять, сколько всего люменов нужно для равномерного и комфортного освещения конкретного помещения, используется понятие освещённости. Освещённость показывает, сколько люменов приходится на один квадратный метр площади и измеряется в люксах (Лк). Формула проста: 1 Люкс = 1 Люмен / 1 м².

Для разных типов комнат строительные нормы (СНиП) устанавливают рекомендованный уровень освещённости. Например, для жилой комнаты или гостиной это 150 Лк, для кухни — также 150 Лк, а для рабочего кабинета или зоны чтения — уже 300 Лк.

Расчёт проводится в два шага. Сначала определяют общую необходимую освещённость в люксах, умножая норму на площадь комнаты. Затем это значение (уже в люменах) делят между несколькими светильниками.

Практический пример расчёта для кухни

Представим кухню площадью 11 квадратных метров. Согласно нормам, для неё требуется 150 Лк на каждый квадратный метр. Умножаем: 150 Лк * 11 м² = 1650 Лм. Это общий световой поток, который должны давать все лампы в основном освещении.

Если хочется сделать свет более ярким, к норме можно добавить запас. Как советует эксперт, достаточно добавить по 30 Лк на квадратный метр. Тогда расчёт будет таким: 11 м² * (150 Лк + 30 Лк) = 1980 Лм.

Имея общую цифру в 1980 люменов, её можно набрать разными комбинациями ламп: например, пять ламп по 400 Лм каждая, две лампы по 1000 Лм или несколько светильников с разными показателями в сумме. Нужное значение светового потока всегда ищите на упаковке изделия.

Сравнение типов ламп по светоотдаче

При одинаковом световом потоке разные технологии потребляют разную мощность. Классическая лампа накаливания на 800-900 Лм будет иметь мощность около 60 Вт и служить недолго. Люминесцентная (энергосберегающая) лампа выдаст тот же световой поток примерно при 15 Вт, а светодиодная — всего при 10-12 Вт, при этом её срок службы в разы выше. Это наглядно показывает, почему выбирать нужно именно по люменам: светодиодная лампа обеспечит ту же яркость, что и лампа накаливания, при в 5-6 раз меньшем потреблении электроэнергии.

Советы по выбору ламп шаг за шагом

Определите тип помещения и его площадь. Вспомните нормы освещённости (например, гостиная — 150 Лк, прихожая — 100 Лк, кабинет — 300 Лк). Рассчитайте требуемый общий световой поток в люменах. Умножьте норму в люксах на площадь комнаты в квадратных метрах. При желании увеличьте результат на 20-30%. Решите, сколько светильников будут давать основной свет. Разделите общее количество люменов на число плафонов или точек освещения. Так вы узнаете, какой световой поток нужен для одной лампочки. В магазине игнорируйте ватты, изучайте упаковку. Найдите на коробке параметр "Световой поток" или "Luminous flux" и его значение в люменах (Лм). Выбирайте лампы, где этот показатель соответствует вашему расчёту. Обратите внимание на дополнительных параметры. Цветовая температура (тёплый, нейтральный или холодный свет), индекс цветопередачи (CRI, желательно выше 80) и возможность диммирования, если у вас есть регулятор яркости.