Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Эффект сканди-спа за копейки: январь делает рождественские украшения моднее покупных аксессуаров

Свечи и белый декор продлевают атмосферу праздника — ouest-france
Недвижимость

Конец декабря часто приносит странное ощущение пустоты, когда праздник уже позади, а зима только начинается. Вместо того чтобы спешно убирать гирлянды и украшения, дизайнеры предлагают неожиданный и стильный ход — превратить рождественский декор в основу зимнего уюта. Такой подход помогает создать атмосферу тепла и спокойствия без лишних трат. Об этом сообщает ouest-france.

Зимняя уютная гостиная с свечами
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Зимняя уютная гостиная с свечами

Как превратить рождественский декор в зимний интерьер

Январь не обязательно должен быть месяцем покупок и обновлений. Многие элементы рождественского декора изначально созданы в нейтральной эстетике и легко вписываются в зимний интерьер. Белые украшения, фарфоровые шары, искусственные ветки ели и спокойные световые акценты работают не только в праздничные дни.

Группы кремовых или белых свечей на журнальном столике, несколько сосновых шишек или сухих веток эвкалипта в простой вазе создают ощущение зимнего кокона. Такие композиции выглядят сдержанно и актуально даже после праздников.

Свет и текстуры: главный акцент холодного сезона

Когда естественного света становится меньше, особую роль играет мягкое освещение. Тонкие светодиодные гирлянды можно оставить в интерьере, просто изменив способ их использования. Разложенные в прозрачной вазе, вдоль полки или вокруг зеркала, они дают рассеянный и уютный свет.

Дополнить композицию помогут сухоцветы, веточки или лаконичные растительные акценты. В сочетании с деревом и натуральными тканями интерьер приобретает скандинавское настроение, которое идеально подходит для января и февраля.

Как расставить акценты без лишних усилий

Чтобы декор выглядел продуманным, важно уделить внимание композиции. На деревянном подносе можно собрать несколько свечей, нейтральные камешки и пару украшений в форме снежинок. На полке гирлянда из белых или натуральных бус гармонично дополнит книги и рамки с фотографиями.

Такой подход основан на принципах скандинавского образа жизни, где каждый предмет имеет своё место и не перегружает пространство.

Что советуют дизайнеры интерьеров

Профессионалы отмечают, что в этом сезоне в тренде светлые оттенки, натуральные материалы и мягкий свет. Продлить праздничное настроение можно без эффекта "вечного Рождества", если убрать очевидные символы и оставить универсальные элементы.

Сочетание праздничных аксессуаров с повседневными вещами — пледами, текстурными подушками, керамической посудой — помогает сохранить баланс. Контрастные детали, например гирлянда на фоне чёрного металлического зеркала или светильники над деревянным буфетом, делают интерьер современным.

Ошибки, которых стоит избегать

Чтобы зимний декор выглядел стильно, важно не перегружать пространство. Яркие красные и зелёные оттенки, обилие блёсток и тематические фигурки лучше убрать. Минимализм и нейтральная палитра создают ощущение спокойствия и уюта, а не повторения праздника.

Сравнение: зимний декор с покупками и без них

Покупка нового декора даёт быстрый эффект, но часто перегружает интерьер и бюджет. Использование уже имеющихся украшений позволяет сохранить стиль, сократить расходы и создать более осмысленное пространство. Такой подход выигрывает за счёт универсальности и экологичности.

Советы по созданию зимней атмосферы

  1. Уберите явные рождественские символы, оставив нейтральные элементы.

  2. Используйте белый цвет, дерево и натуральные ткани.

  3. Перераспределите гирлянды для мягкого освещения.

  4. Добавьте текстуры с помощью пледов и подушек.

Популярные вопросы о зимнем декоре без покупок

Можно ли оставить ёлку после праздников?
Да, если оформить её минималистично и убрать яркие украшения.

Подходит ли такой подход для любого интерьера?
Да, он адаптируется к скандинавскому, современному и семейному стилю.

Как избежать ощущения праздника, который не закончился?
Сделать ставку на нейтральные цвета и убрать тематические фигурки.

Чем дополнить декор в январе?
Текстилем, мягким светом и натуральными материалами.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дом зима стиль декор интерьер
Новости Все >
Качественный сон в праздники улучшает контроль аппетита — врачи
Водители в Европе используют фольгу и металл для защиты ключей от угона — Carandmotor
Посев томатов на рассаду в 2026 году проводят за 60–80 дней до высадки
Китай и Россия переходят к широкой кооперации в высокотехнологичных сферах
Детектор ошибок может объяснить тревожные симптомы без причины — Дидур
Челюсти Данклеостеуса имели сложную систему мышц и суставов — Earth
Выгорание стало словом года из-за роста перегрузок — Керре психолог
Длительное прокручивание стартера зимой может привести к заливанию свечей — Actualn
Линия C в метро Рима становится беспилотной — Mеtro
Заявление в полицию фиксирует правовой статус находки животного — юристы
Сейчас читают
На Титане выявили смешение полярных и неполярных молекул — PNAS
Наука и техника
На Титане выявили смешение полярных и неполярных молекул — PNAS
Занятия в бассейне усиливают аппетит после тренировок
Новости спорта
Занятия в бассейне усиливают аппетит после тренировок
Осьминоги утратили исходную хромосомную архитектуру — Science&Vie
Домашние животные
Осьминоги утратили исходную хромосомную архитектуру — Science&Vie
Популярное
Необычайно ранний перец: три сорта выдают крупные плоды тогда, когда другие только всходят

Ранние гибриды перца могут поспеть одновременно с клубникой и дать щедрый урожай на грядке. Какие сорта справляются с этой задачей удивительно рано?

Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Широкий устойчивый каблук оптимален для женщин после 50 лет — Marianne
Сапоги, что меняют возраст лучше визажиста: после 40 молодят, после 50 стройнят, после 60 — роскошь
Москва прощается с эпохой: где и когда проводят в последний путь актрису Веру Алентову
Джип на затонувшем авианосце: находка, которая нарушает логику войны и вызывает новые вопросы
Освобождение Гуляйполя лишает украинских националистов части культурного кода Любовь Степушова Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев
Морской гигант, который способен проглотить даже акулу: исчезающий властелин тропических рифов
Эфир на фоне прощания: как Меньшова объяснила выход программы после смерти Алентовой
Жизнь россиян перевернётся: 10 главных изменений с 2026 года
Жизнь россиян перевернётся: 10 главных изменений с 2026 года
Последние материалы
Мандарин из косточки плодоносит через 5–8 лет
Свечи и белый декор продлевают атмосферу праздника — ouest-france
В 2026 году коридор затмений проходит с 17 февраля по 3 марта
Лев и тигр равны по силе, исход их схватки почти непредсказуем — BBC Wildlife
Для салата "Легкость" с куриным филе и брынзой смешивают оливковое масло и горчицу
Качественный сон в праздники улучшает контроль аппетита — врачи
Выпадение усов у кошки может указывать на болезнь
Водители в Европе используют фольгу и металл для защиты ключей от угона — Carandmotor
Посев томатов на рассаду в 2026 году проводят за 60–80 дней до высадки
Дорожка из досок труб не требует заливки фундамента
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.