Мария Круглова

Стиральная машина уничтожает любимые вещи? Один шаг в месяц защищает и гардероб, и саму стиралку

Ежемесячная чистка стиральной машины снижает запахи и рост бактерий — Revistaoeste
Недвижимость

Стиральная машина ежедневно сталкивается с нагрузками, которые постепенно отражаются на её работе и качестве стирки. Чтобы техника служила дольше, важно не только правильно выбирать программы, но и регулярно проводить профилактическую чистку. Несколько простых действий помогают сохранить эффективность прибора и избежать дорогостоящего ремонта. Об этом сообщает Revistaoeste.

стиральная машина
Фото: Freepik by Designed by Freepik
стиральная машина

Почему регулярная чистка влияет на качество стирки

Со временем в барабане и скрытых деталях накапливаются остатки моющих средств, ворс, жир и плесень. Эти отложения ухудшают результат стирки и становятся причиной неприятного запаха, который может передаваться одежде. Если пренебрегать уходом, фильтры и трубки частично забиваются, нарушается подача и слив воды. Влажная среда внутри машины также способствует развитию микроорганизмов, поэтому внутреннюю очистку важно включить в регулярный график ухода — особенно если техника уже реагирует необычными вибрациями при отжиме.

Как правильно провести очищающий цикл

Один из распространённых способов предполагает использование отбеливателя для дезинфекции внутренней поверхности. Небольшое количество средства распределяется по стенкам барабана, после чего запускается программа с высоким уровнем воды. В моделях, где предусмотрен специальный режим очистки, достаточно загрузить средство и выбрать соответствующий цикл. После завершения рекомендуется оставить дверцу открытой, чтобы внутренняя камера полностью просохла. Такой подход помогает удалить въевшиеся отложения и вернуть машине оптимальный уровень гигиены.

Какие меры безопасности необходимо соблюдать

Важно учитывать рекомендации производителя, поскольку каждая модель имеет ограничения по концентрации средств и способам очистки. Нельзя смешивать отбеливатель с другими чистящими составами, чтобы избежать нежелательных химических реакций. Для корпуса и лотка для моющих средств лучше использовать мягкое нейтральное средство, избегая попадания жидкости на электронные панели. Если стиральная машина работает чаще четырёх раз в неделю, интервал между глубокими чистками стоит уменьшить — особенно при привычке к частым мелким стиркам.

Регулярная чистка против отсутствия ухода

Регулярный уход сохраняет эффективность стиральной машины, снижает риск поломок и продлевает срок службы прибора. Отсутствие чистки приводит к появлению запахов, перебоям в работе и дополнительной нагрузке на детали. Машина, за которой ухаживают, тратит меньше ресурсов, потребляет меньше энергии и обеспечивает более качественную стирку. Пренебрежение уходом сокращает срок службы компонентов и увеличивает вероятность обращения в сервис.

Советы по уходу за стиральной машиной

Для поддержания оптимального состояния важно регулярно чистить фильтр ворса, оставлять дверцу приоткрытой для снижения влажности и использовать программы стирки в соответствии с типом ткани. При появлении шума, протечек или трудностей с завершением циклов стоит обратиться в сервисный центр. Плановая профилактика помогает предотвратить большинство проблем и поддерживать стабильную производительность.

Популярные вопросы

Как часто нужно проводить глубокую очистку

При стандартной эксплуатации — раз в месяц, при интенсивной нагрузке — каждые две недели.

Можно ли использовать только уксус или соду

Такие средства подходят для лёгкой очистки, но не заменяют дезинфекцию и не всегда эффективны для внутренних деталей.

Нужно ли оставлять дверь открытой после стирки

Да, это снижает влажность и предотвращает появление запахов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
