Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Дизайн мечты или бытовой кошмар? Модные идеи, превращающие жизнь в постоянную уборку и разочарование

Открытые полки неудобны в быту из-за скопления пыли
Недвижимость

Модные интерьеры часто выглядят безупречно на фото, однако в повседневной жизни некоторые решения оказываются куда менее удобными, чем кажутся на первый взгляд. Когда в доме есть дети, гости или активная жизнь, стиль сталкивается с реальностью и проходит проверку на практичность. Несколько популярных трендов уже не выдерживают такого испытания.

Современная кухня
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Современная кухня

Открытые полки и скрытые трудности

Многоуровневые конструкции без фасадов визуально облегчают пространство, но в быту становятся постоянным источником беспорядка. На полках скапливается пыль, предметы падают при неловком движении, а в семьях с детьми высокие участки превращаются в потенциально опасные зоны. Подобные решения нередко входят в список ошибок в интерьере маленькой квартиры, где визуальный эффект перевешивает удобство.

Снизить хаос помогает хранение в корзинах: аккуратные контейнеры закрывают вид мелких вещей, уменьшают загрязнение и позволяют реже проводить уборку. Такой приём сохраняет лёгкость интерьера, но делает каждодневное использование намного удобнее.

Глянцевые поверхности и особенности ухода

Блестящие фасады выглядят эффектно, однако отражающий слой подчёркивает любые отпечатки, следы воды и жир. Это особенно заметно на кухне, где поверхности часто контактируют с влажными продуктами и горячим паром. В реальности такой выбор быстро превращает стильное пространство в источник раздражения — проблему, характерную для устаревшего декора в квартире.

Матовые материалы решают проблему: лёгкий сатиновый эффект скрывает мелкие пятна, упрощает уход и делает интерьер более спокойным. Современные панели устойчивы к механическому воздействию и сохраняют аккуратный вид даже при интенсивном использовании.

Необычные формы и роль комфорта

Мебель с волнообразными или скульптурными очертаниями задаёт характер пространству, но не всегда подходит для длительного отдыха. Низкая посадка, нестандартные спинки и подчёркнутая мягкость могут вызвать дискомфорт при ежедневной эксплуатации. Дополнительные подушки или модульные элементы помогают адаптировать такие предметы под требования тела, сохранив визуальную выразительность. Это особенно актуально в гостиных, где мебель активно используется семьёй и гостями.

Советы по выбору интерьера, устойчивого к ежедневным нагрузкам

Перед покупкой стоит оценить, сколько времени уйдёт на уход за материалами и насколько безопасно решение при наличии детей и животных. Лучше выбирать устойчивые покрытия, материалы, не требующие сложной чистки, и мебель с регулируемыми элементами. Важно учитывать высоту предметов, возможность доступа для уборки и долговечность фурнитуры. Аксессуары и декоративные панели стоит выбирать съёмные — это делает обновление интерьера проще и быстрее, сообщает "Т — Ж".

Популярные вопросы

Как понять, что тренд не подойдёт для семьи с детьми

Труднодоступные для уборки зоны, хрупкие материалы и открытые конструкции чаще всего доставляют неудобства.

Можно ли сочетать модные элементы и практичность

Да, многие тренды хорошо адаптируются благодаря съёмным панелям, дополнительным модулям или матовым покрытиям.

Когда стоит отказаться от трендового решения

Если уход занимает слишком много времени или интерьер требует обновления уже через год, лучше выбрать более устойчивый вариант.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дом дети стиль мебель ремонт советы дизайн интерьер квартира
Новости Все >
С возрастом чувство праздника теряется из-за рутины – психолог Метелина
Китай запретил электронные дверные ручки в новых авто — Autoblog
Честность повышает доверие при объяснении пробелов в трудовой — рекрутер Никольская
Салат с кальмарами поддерживает сердце и сосуды — врачи
Центробанк России планирует внедрить новую функцию в СБП — Бакина
В лечебных курсах витамины нельзя сочетать с алкоголем – врач Удалов
Почва для пуансеттии должна оставаться слегка влажной без застоя воды — Actualno
Перед поездкой животных нужно кормить за два часа до выезда – ветеринар Гольнева
Выбросы после 2065 года становятся ключевым фактором роста уровня моря — Earth
Обратное течение Сухоны наблюдают у истока ежегодно — краеведы
Сейчас читают
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Еда и рецепты
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Садоводство, цветоводство
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Популярное
Необычайно ранний перец: три сорта выдают крупные плоды тогда, когда другие только всходят

Ранние гибриды перца могут поспеть одновременно с клубникой и дать щедрый урожай на грядке. Какие сорта справляются с этой задачей удивительно рано?

Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Сапоги, которые меняют возраст лучше визажиста: после 40 молодят, после 50 стройнят, после 60 — роскошь
Джип на затонувшем авианосце: находка, которая нарушает логику войны и вызывает новые вопросы
Израиль признал независимость Сомалиленда, пользуясь покровительством США Любовь Степушова Контекст влияет на оценку эмоций собак человеком — учёные Холли Молинаро и Клайв Уинн Александр Рощин Шнековые вездеходы начали разрабатывать в СССР в 1960-х Сергей Милешкин
Москва прощается с эпохой: где и когда проводят в последний путь актрису Веру Алентову
За этим сортом охотятся все хитрые дачники: помидоры до 500 г и урожай, который тянет на рекорд
Скалы рухнули, океан раскачался: Арктика запустила процесс, которого раньше не фиксировали
Скалы рухнули, океан раскачался: Арктика запустила процесс, которого раньше не фиксировали
Последние материалы
Прыжки и берпи ускоряют жиросжигание без зала
Честность повышает доверие при объяснении пробелов в трудовой — рекрутер Никольская
Салат с кальмарами поддерживает сердце и сосуды — врачи
Подводный шум судов снижает успех охоты косаток — Global Change Biology.
Центробанк России планирует внедрить новую функцию в СБП — Бакина
В лечебных курсах витамины нельзя сочетать с алкоголем – врач Удалов
Почва для пуансеттии должна оставаться слегка влажной без застоя воды — Actualno
Широкие брюки с завышенной талией подходят для новогодних вечеринок — Marianne
Короткие ногти легко адаптируются под любой стиль — Marie Claire
Перед поездкой животных нужно кормить за два часа до выезда – ветеринар Гольнева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.