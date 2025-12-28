Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Кипяток, фильтрация и газировка из одного крана: технология, которая выбросит чайник из дома

Смесители с гибким шлангом упрощают мытьё крупной посуды — C.B. RADAR
Недвижимость

Кухонные смесители перестали быть обычной деталью интерьера и превратились в многофункциональный элемент, который влияет и на удобство, и на эстетику кухни. Новое поколение моделей предлагает решения, способные заменить часть техники и повысить уровень гигиены. Такой подход формирует ключевой тренд кухонь 2026 года, сообщает C. B. RADAR.

Современный кухонный смеситель
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Современный кухонный смеситель

Смесители как часть современной кухни

Современные кухни всё чаще проектируются так, чтобы рабочие зоны были максимально удобными и технологичными. Поэтому в центре внимания оказываются гибкие конструкции: изливы с пружиной, выдвижные шланги и мощная регулируемая струя делают уход за раковиной проще. Такие модели помогают мыть объёмные кастрюли, очищать труднодоступные участки и экономят время. Дополнительным преимуществом становится визуальный эффект — крупный смеситель формирует стильный акцент и делает пространство более гармоничным, особенно если планировка строится вокруг кухни с островом. Новые решения органично вписываются как в минималистичные, так и в индустриальные интерьеры.

Гигиена как новый стандарт

Технологии сенсорного управления постепенно заменяют привычные ручки. Лёгкое приближение руки или касание предплечья активирует поток воды, что снижает риск загрязнения поверхности во время готовки. Это особенно ценно там, где часто работают с мясом, овощами и тестом. Пользователи получают не только удобство, но и дополнительную защиту — меньше контакта с поверхностями означает меньше бактерий. В условиях активной домашней готовки такие устройства становятся частью базового оснащения кухни, где внимание к деталям важно не меньше, чем при использовании посудомоечной машины.

Многофункциональность, меняющая привычки

Смесители с интегрированными фильтрами и системами нагрева позволяют получать разные типы воды прямо из одного крана. Это минимизирует количество предметов на столешнице и помогает отказаться от фильтров-кувшинов, чайников и покупных газированных напитков. Фильтрованная, охлаждённая, горячая или газированная вода становится доступной за секунды. Такие решения подходят для семей, где ценят скорость и экологичность, а также стремятся уменьшить количество пластика в быту.

Сравнение современных смесителей и классических моделей

Современные решения отличаются функциональностью, гибкостью и экономией места. Традиционные смесители ограничены базовыми задачами и не предлагают дополнительных возможностей. Новые модели дополняют кухонные процессы, сокращают время готовки, помогают поддерживать порядок и оптимизируют расход ресурсов. Смесители с фильтрами избавляют от необходимости покупать бутилированную воду, а сенсорные модели уменьшают вероятность загрязнения. В интерьере они работают как выразительный акцент, тогда как классические чаще остаются нейтральными.

Советы по выбору кухонного смесителя

Перед покупкой стоит оценить особенности кухни и привычки семьи. Следует учитывать давление воды, объём тумбы под раковиной и глубину мойки, чтобы избежать разбрызгивания. Важно заранее продумать, нужно ли подключение к фильтрующим системам или функция кипятка. Модели с гибкими изливами идеально подходят для активной готовки, а сенсорные решения — для тех, кто стремится к максимальной гигиене.

Популярные вопросы о кухонных смесителях

Какие смесители лучше подходят для маленькой кухни

Компактные модели с выдвижным шлангом экономят пространство и облегчают уход.

Сколько стоит смеситель с фильтрацией

Цена зависит от марки и функций, но обычно выше, чем у классических моделей из-за встроенных систем.

Что лучше — сенсорный смеситель или механический

Сенсорный удобнее и гигиеничнее, но механический проще в обслуживании и не требует питания.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дом кухня советы ремонт гигиена квартира интерьер технологии
Новости Все >
Цитрусовые признали чувствительными к избытку фосфатов — Mein Schöner Garten
Микрофибра после падения на пол царапает лак — Jalopnik
Елена Вяльбе высказалась о конфликтах с Большуновым
Питьевой режим ускорит выход из праздничного переедания — нутрициолог Рахматуллина
Амурского тигра из Барабаша вернули в дикую природу — Центр Тигр
Анна Щербакова поедет на Олимпиаду в Милане как зритель
Французская актриса Брижит Бардо умерла на 92-м году жизни
Кофеин свыше 400 мг в день повышает нагрузку на сердце — кардиологи
Цифровой рубль выходит на рынок через универсальный QR-код — НСПК
Karenia cristata вызвала массовую гибель морских животных в Южной Австралии — Earth
Сейчас читают
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Еда и рецепты
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Осьминоги утратили исходную хромосомную архитектуру — Science&Vie
Домашние животные
Осьминоги утратили исходную хромосомную архитектуру — Science&Vie
Монохромные слои создают скульптурные зимние силуэты
Красота и стиль
Монохромные слои создают скульптурные зимние силуэты
Популярное
Мир моды возвращает старый символ шика: этот аксессуар снова стал символом парижского настроения

Неожиданный аксессуар вновь покоряет модные подиумы: всего один штрих способен придать зимнему образу настоящий французский шарм и полностью изменить стиль.

Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Он ушёл под антарктический лёд и не вернулся: подводный аппарат передал странные данные и пропал
Одна вещь вместо целого гардероба: главный хит зимы-2026 сметают быстрее, чем успевают завозить
Невозможное стало реальностью: NASA обнаружило на Титане то, что рушит школьные законы химии
Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Сажают по-старинке — и собирают ведрами: забытый способ посадки картошки может удивить урожаем
Медовый эффект, от которого брюнетки молодеют: именно этот тренд взорвёт салоны в 2026 году
Мёд вместо Бычьего сердца: три сорта томатов, которые переживут лето средней полосы в 2026 году
Мёд вместо Бычьего сердца: три сорта томатов, которые переживут лето средней полосы в 2026 году
Последние материалы
Кофеин свыше 400 мг в день повышает нагрузку на сердце — кардиологи
Цифровой рубль выходит на рынок через универсальный QR-код — НСПК
Karenia cristata вызвала массовую гибель морских животных в Южной Австралии — Earth
Ретро-кроссовки 1970-х вернулись в тренды 2026 года
Подмерзшие побеги гардении обрезают только весной — Southern Living
Для дрессировки собак лучше всего использовать мелкие лакомства
Гороскоп: планета-управитель формирует энергетику знака
Лишний вес повышает нагрузку на суставы при ходьбе — подиатр Владимир Нечаев
Сицилия позволяет совместить пляжи, города и природу в одной поездке — гиды
Samsung зарегистрировала новые бренды в России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.