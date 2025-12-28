Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Дом сияет чистотой, но под мойкой — беда: один скрытый сбой запускает неприятный запах

Плохая вентиляция канализации разрушает защиту сифона
Недвижимость

Запах из-под раковины может появляться даже в идеально чистой кухне или ванной. Ни моющие средства, ни прочистка труб в таком случае не помогают, и причина кажется загадочной. На деле источник проблемы часто скрыт не там, где его привыкли искать.

Стальной кран и кухонная раковина
Фото: Designed be Freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стальной кран и кухонная раковина

Почему неприятный запах появляется без засора

Многие уверены, что запах из-под мойки связан исключительно с грязью или скопившимися отходами. Однако в реальности он нередко возникает из-за работы сифона — элемента канализации, который должен служить барьером между квартирой и сточными газами.

Если этот барьер нарушен, запахи свободно проникают в помещение, даже когда трубы визуально чистые и вода уходит без задержек.

Пересохший сифон

Одна из самых распространённых причин — испарение воды из гидрозатвора. Такое часто происходит, если раковиной долго не пользуются: на даче, в гостевом санузле или в квартире во время длительного отсутствия жильцов.

Когда водяная пробка исчезает, сифон перестаёт выполнять защитную функцию. Канализационные газы без препятствий поднимаются вверх, создавая устойчивый неприятный запах.

Срыв гидрозатвора

Иногда вода из сифона исчезает не из-за испарения. При плохой вентиляции канализационного стояка резкий слив большого объёма воды, например с верхних этажей, создаёт разрежение в трубе. Оно буквально "вытягивает" воду из сифона.

В результате гидрозатвор разрушается, и запах появляется внезапно, даже если раковиной пользовались совсем недавно.

Ошибки монтажа и неподходящие детали

Неправильно подобранный или установленный сифон тоже может стать источником проблемы. Слишком компактные модели с малым объёмом воды быстрее пересыхают. Длинные или перегнутые сливные шланги способствуют накоплению органических отложений, которые сами начинают источать запах.

В таких случаях стандартная прочистка не даёт эффекта, потому что причина кроется не в грязи, а в отсутствии стабильного водяного барьера.

Как устранить запах из-под раковины

Решение проблемы начинается не с химии, а с проверки самой системы. В большинстве случаев достаточно восстановить нормальную работу гидрозатвора.

Самый простой шаг — регулярно пользоваться всеми раковинами в доме, чтобы вода в сифонах не успевала испаряться. Если запах появляется часто, стоит осмотреть сливной шланг и убедиться, что он уложен без резких перегибов.

Когда нужна замена оборудования

Если сифон слишком маленький или неудобный по конструкции, его лучше заменить. Бутылочные сифоны и модели с большим объёмом воды дольше удерживают гидрозатвор и надёжнее защищают от запахов.

В домах с проблемной вентиляцией канализации дополнительно устанавливают вакуумный клапан. Он компенсирует перепады давления в системе и предотвращает срыв водяной пробки. Об этом сообщает Дзен-канал "Реализатор идей".

Сравнение: засор и проблемы сифона

При засоре вода уходит медленно, появляются булькающие звуки и загрязнения. При нарушении работы сифона слив может быть идеальным, но запах всё равно присутствует. Именно это отличие часто вводит в заблуждение и мешает быстро найти причину.

Популярные вопросы о запахе из-под раковины

Почему запах появляется внезапно?
Из-за срыва гидрозатвора при перепадах давления.

Помогает ли прочистка труб?
Не всегда, если проблема в сифоне.

Какой сифон лучше выбрать?

Модели с большим объёмом воды или бутылочные.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дом ремонт
Новости Все >
Новый электролит может тормозить перегрев аккумуляторов — CNN
Водная вилла на Мальдивах манит к лагуне — The Sun
Белковый завтрак помогает дольше сохранять чувство сытости — диетологи
Массовые рейды ГИБДД против нетрезвых водителей пройдут 27–28 декабря
Металлурги России удивили результатами, несмотря на санкции
Исследование разрушает миф о музыкальном образовании — Advances in Methods
Зимой комнатные растения поливают утром, чтобы снизить риск корневой гнили
Магнезия улучшает хват и снижает риск выскальзывания грифа — тренеры
Включение задней передачи на ходу повреждает механическую коробку — Carandmotor
Учёные раскрыли роль гена MKK3 в ячмене, контролирующего спячку семян — China Daily
Сейчас читают
Пхали из свёклы готовят с орехами и специями
Еда и рецепты
Пхали из свёклы готовят с орехами и специями
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Наука и техника
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Наука и техника
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Популярное
Мир моды возвращает старый символ шика: этот аксессуар снова стал символом парижского настроения

Неожиданный аксессуар вновь покоряет модные подиумы: всего один штрих способен придать зимнему образу настоящий французский шарм и полностью изменить стиль.

Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Он ушёл под антарктический лёд и не вернулся: подводный аппарат передал странные данные и пропал
Сажают по-старинке — и собирают ведрами: забытый способ посадки картошки может удивить урожаем
Невозможное стало реальностью: NASA обнаружило на Титане то, что рушит школьные законы химии
Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Медовый эффект, от которого брюнетки молодеют: именно этот тренд взорвёт салоны в 2026 году
Роковая церемония: смерть Веры Алентовой на прощании с Лобоцким была не просто совпадением
Роскошь перестала быть защитой: Никита Пресняков сделал выбор, о котором предпочитают молчать
Роскошь перестала быть защитой: Никита Пресняков сделал выбор, о котором предпочитают молчать
Последние материалы
Белковый завтрак помогает дольше сохранять чувство сытости — диетологи
Массовые рейды ГИБДД против нетрезвых водителей пройдут 27–28 декабря
Металлурги России удивили результатами, несмотря на санкции
Боевых дельфинов в ВМФ СССР обучали поиску мин и диверсантов
Исследование разрушает миф о музыкальном образовании — Advances in Methods
Душевой трап снижает износ сантехники и уплотнителей
Сметанный соус с горчицей заменит майонез в селедке под шубой
Зимой комнатные растения поливают утром, чтобы снизить риск корневой гнили
Анализ крови на креатинин оценивает работу почек — уролог Виген Малхасян
Магнезия улучшает хват и снижает риск выскальзывания грифа — тренеры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.