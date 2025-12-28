Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Ванны уходят в прошлое: США перешли на формат, который делает жизнь удобнее и безопаснее

Душевой трап снижает износ сантехники и уплотнителей
Ванные комнаты в разных странах легко выдают бытовые привычки людей. В США, Канаде и Австралии гостей часто удивляет отсутствие привычных ванн и душевых кабин. Вместо них там массово используют более простое и безопасное решение, которое давно стало нормой.

Фото: freepik.com is licensed under public domain
Что заменило ванны и душевые кабины

В американских домах всё чаще можно увидеть душ без поддона — так называемый трап. Это пространство, где лейка встроена в стену, а вода уходит прямо в слив, расположенный в полу. Нет ни бортиков, ни стеклянных перегородок, ни шторок, которые со временем начинают протекать или покрываться налётом.

Пол проектируется с уклоном, поэтому вода не застаивается и не растекается по всей ванной. После душа можно спокойно передвигаться по комнате, не опасаясь луж и скользких поверхностей. Минимализм здесь не ради дизайна, а ради практичности.

Почему это стало стандартом в США

Главная причина популярности трапов — не мода, а ответственность. В Северной Америке большая часть жилья находится в ипотеке или сдаётся в аренду. Любая протечка означает риск серьёзных финансовых потерь, поэтому безопасность ставится на первое место.

Монтаж таких душевых выполняют только лицензированные подрядчики. Гидроизоляция обязательна, работы страхуются, а допущенная ошибка может стоить компании лицензии и крупных компенсаций. В итоге трапы становятся надёжным, а не рискованным решением.

Почему в России трапы — редкость

В российских реалиях всё устроено иначе. Ремонт часто делают частные мастера без страховки и гарантий. Если гидроизоляция выполнена плохо, ответственность за протечки ложится на владельца квартиры.

Именно поэтому в многоквартирных домах трапы считаются потенциально опасными и фактически запрещены. Риск затопления соседей слишком высок, а механизмов защиты, как в США, практически нет.

Удобство, которое сложно отрицать

Несмотря на ограничения, у трапов есть очевидные преимущества. Такой душ особенно удобен для пожилых людей и людей с ограниченной подвижностью. Не нужно перешагивать высокие борта, открывать стеклянные двери или балансировать на мокром полу.

Кроме того, уборка занимает минимум времени, а сама ванная визуально кажется просторнее. Отсутствие громоздких конструкций делает помещение легче и функциональнее. Об этом сообщает Дзен-канал "Реализатор идей".

Сравнение: трап, ванна и душевая кабина

Ванна удобна для расслабления, но занимает много места и требует аккуратного входа. Душевая кабина компактнее, однако со временем страдает от протечек, налёта и износа фурнитуры. Трап лишён этих проблем: он прост, долговечен и безопасен при правильном монтаже.

Плюсы и минусы душа с трапом

Такое решение имеет как преимущества, так и ограничения. Оно делает ванную более доступной и визуально лёгкой.
Однако без профессионального монтажа возрастает риск протечек, особенно в многоквартирных домах.

Когда трап — хороший выбор

  1. Рассмотрите трап для частного дома или коттеджа.

  2. Используйте только профессиональный монтаж и качественную гидроизоляцию.

  3. Убедитесь, что пол рассчитан на нужный уклон.

  4. Не применяйте трап в квартире без согласований.

  5. Оцените альтернативы — низкие поддоны и безрамные душевые.

Популярные вопросы о душах без поддона

Почему они популярны в США?
Из-за строгого контроля качества и страхования работ.

Безопасны ли трапы?
Да, при профессиональной гидроизоляции.

Можно ли сделать такой душ в квартире?
В большинстве случаев — нет из-за риска затоплений.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Белый клевер в огороде заменяет газон и не требует стрижки
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Волгоградский 5/95 завязывает плоды при экстремальной жаре
