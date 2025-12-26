Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Ощущение тесноты не приходит случайно: 7 ошибок в гостиной, которые крадут воздух и свет

Тёмные шторы блокируют свет и сжимают пространство
Недвижимость

Даже большая гостиная может внезапно начать казаться тесной и перегруженной. Причина чаще всего кроется не в площади, а в ошибках оформления и расстановки мебели. Непродуманные детали способны "съесть" свет, воздух и ощущение свободы.

Гостиная
Фото: unsplash.com by Véronique Trudel is licensed under Free to use under the Unsplash License
Гостиная

Массивная мебель как главный источник давления

Одна из самых частых ошибок — выбор слишком крупной мебели. Габаритный диван с высокими спинками и подлокотниками сразу перетягивает внимание на себя и визуально уменьшает комнату. Он перекрывает проходы, нарушает пропорции и создаёт ощущение тесноты даже в просторной гостиной.

Эксперты советуют отдавать предпочтение мебели с лёгкими силуэтами. Диваны и кресла на открытых ножках, с низким профилем и простыми формами позволяют сохранить ощущение воздуха и не перегружают интерьер.

Окна, которые превращаются в стены

Тяжёлые плотные шторы — ещё один враг пространства. Тёмные ткани у окон блокируют естественный свет, из-за чего гостиная кажется мрачной и меньше, чем есть на самом деле. Визуально окно теряет глубину и превращается в глухую стену.

Проблему усугубляют короткие шторы. Они зрительно "опускают" потолок и делают помещение ниже. Оптимальный вариант — лёгкие ткани, которые пропускают свет, и длина до пола, подчёркивающая высоту комнаты.

Ошибки с коврами и зонированием

Слишком маленький ковёр дробит пространство. Зона отдыха выглядит оторванной от остальной комнаты и кажется крошечной. Вместо объединяющего элемента появляется эффект лоскутного интерьера.

Лучше выбирать ковёр, который захватывает основную мебельную группу — диван, кресла и столик. Это визуально расширяет зону и делает гостиную более цельной.

Когда декора становится слишком много

Избыток аксессуаров создаёт визуальный шум. Полки, заставленные сувенирами, подушки, статуэтки и рамки без системы лишают интерьер пауз. Комната начинает напоминать витрину или склад, а ощущение простора исчезает.

Декор должен быть выстроен по принципу акцентов. Несколько выразительных предметов работают лучше, чем десятки мелочей, разбросанных по всей гостиной.

Расстановка мебели и проходы

Даже удачная мебель может "сжать" пространство, если расставлена неправильно. Узкие проходы, загромождённые углы и мебель вплотную к стенам лишают свободы движения. В результате комната кажется неудобной и тесной.

Важно оставлять логичные маршруты передвижения и не перекрывать естественные линии обзора. Свободные углы визуально расширяют помещение. Об этом сообщают БЕЛНОВОСТИ.

Цвет стен и освещение

Тёмные стены без продуманного освещения поглощают пространство. Углы становятся "невидимыми", глубина теряется, и гостиная выглядит меньше. Особенно это заметно при одном центральном источнике света.

Дополнительные светильники, торшеры и подсветка возвращают объём. Свет помогает "раздвинуть" границы и подчеркнуть архитектуру комнаты.

Как вернуть ощущение простора

  1. Уберите лишний декор и освободите горизонтальные поверхности.

  2. Замените тяжёлые шторы на светлые и более лёгкие.

  3. Проверьте размеры ковра и его связь с мебелью.

  4. Добавьте несколько источников света.

  5. Переставьте мебель, расширив проходы.

Популярные вопросы о тесной гостиной

Почему большая комната кажется маленькой?

Из-за перегруженности мебелью, тёмных тканей и нехватки света.

Можно ли исправить это без ремонта?

Да, часто достаточно перестановки и замены текстиля.

Что важнее — цвет или освещение?

Они работают вместе: тёмные цвета требуют больше света.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы декор мебель интерьер
Новости Все >
В тереме Деда Мороза в Устюге открыты 12 тематических залов — гиды
Тёплая вода и мягкое мыло помогают снизить сухость кожи рук зимой — Be Beautiful
Морская изоляция может нанести урон экономике Венесуэлы и расшатать стабильность
Благородных оленей начали разводить в Подмосковье — Минсельхозпрод МО
Многие покинувшие Россию эмигранты застряли в 2022 году — психиатр Шуров
Алкоголь даёт около 7 ккал на грамм без питательной ценности — диетологи
Колготки с платьем в 2026 году сочетают с балетками и массивными ботинками — Vogue
Сенсорные экраны усиливают перегрузку внимания водителя — HowStuffWorks
Щенки и пожилые собаки замерзают за 15 минут прогулки — Белновости
Граждане вправе подать заявление об отсрочке или рассрочке исполнения решения суда
Сейчас читают
Переваренный картофель хуже схватывается в горячем масле — шеф-повар Уэринг
Еда и рецепты
Переваренный картофель хуже схватывается в горячем масле — шеф-повар Уэринг
Качество отжиманий даёт больший эффект, чем число повторов
Новости спорта
Качество отжиманий даёт больший эффект, чем число повторов
Китай запустил собственный роторный двигатель Ванкеля R05E — Auto Motor und Sport
Авто
Китай запустил собственный роторный двигатель Ванкеля R05E — Auto Motor und Sport
Популярное
Прощание с Анатолием Лобоцким оказалось тревожным: внимание зала привлекли Алентова и Рутберг

Прощание с Анатолием Лобоцким прошло в Театре Маяковского и собрало коллег, друзей и зрителей, для которых артист стал символом эпохи.

Вере Алентовой стало плохо на прощании с Анатолием Лобоцким
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
Сидящий Бык стал символом сопротивления расширению США Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Ходим каждый день — и медленно разрушаем тело: походка, которая незаметно отнимает здоровье
Новогодний стол без тяжести: салат Неаполь раскрывает сочность баклажанов и свежих овощей
Забудьте о капризах: гибрид, который не просит ухода, а цветёт так, будто выиграл конкурс красоты
Забудьте о капризах: гибрид, который не просит ухода, а цветёт так, будто выиграл конкурс красоты
Последние материалы
Тёмные шторы блокируют свет и сжимают пространство
Луна связана с биоритмами и гормональными колебаниями
Многие покинувшие Россию эмигранты застряли в 2022 году — психиатр Шуров
Парниковый эффект под укрытием губит многолетники
Алкоголь даёт около 7 ккал на грамм без питательной ценности — диетологи
Паста из мыла и соды заменяет агрессивные средства — Revistaoeste
Сидящий Бык стал символом сопротивления расширению США
Сахар повышает вязкость крови и ускоряет износ сосудов — кардиолог Кореневич
Колготки с платьем в 2026 году сочетают с балетками и массивными ботинками — Vogue
Сенсорные экраны усиливают перегрузку внимания водителя — HowStuffWorks
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.