Так выглядит кухня нового поколения: 7 идей, которые поражают даже самых искушённых ремонтников

Современные кухни меняются быстрее, чем кажется: появляются необычные инженерные решения, скрытые системы хранения и устройства, которые берут часть забот на себя. Такие элементы делают пространство удобнее, экономят место и помогают поддерживать порядок.
В этом варианте вытяжка не занимает верхний шкаф — она встроена прямо в зону готовки. Пар втягивается через блок между конфорками, поэтому поверхность остаётся визуально чистой. Такой формат особенно удобен для кухонь с островом, где монтаж классической вытяжки затруднён.
Индукционная панель монтируется под столешницу, а зона нагрева обозначается метками или остаётся полностью невидимой. Рабочая поверхность превращается в цельный уровень, который можно использовать как обеденную или подготовительную площадку.
Системы типа "карманных дверей" позволяют сдвигать фасады внутрь корпуса. При открытии они исчезают в боковых нишах, освобождая проход и открывая рабочие зоны. Такие дверцы особенно удобны на кухне-гостиной, где важно быстро скрывать технику и зону готовки.
Угол кухни можно превратить в полноценную мини-кладовку. Это гораздо функциональнее традиционных угловых механизмов: пространство используется на всю высоту, появляется место для хранения бытовой химии, техники или запасов продуктов.
Внутри располагают обычные полки или ящики, что делает хранение понятным и доступным, сообщает "Т-Ж".
Зарядный модуль монтируется под столешницу, и телефон заряжается, если положить его в определённую зону. Никаких проводов и выступающих розеток — вся техника работает скрыто.
Важно заранее продумать электрику и убедиться, что материал столешницы подходит для такой системы.
Механизм опускает содержимое верхнего модуля на уровень глаз. Это делает хранение более удобным и избавляет от необходимости тянуться или использовать стремянку.
Существуют механические и автоматические системы. Монтаж требует надёжного крепления и учёта нагрузки.
Техника с голосовым управлением, датчиками и встроенными алгоритмами помогает оптимизировать приготовление пищи. Холодильник может предлагать рецепты, духовка — выбирать режим автоматически, а вытяжка — включаться при появлении пара.
Устройства подключаются к сети, интегрируются в систему "умного дома" и могут работать по сценариям, как и другая современная бытовая техника.
Да, они визуально облегчают пространство и позволяют расширить рабочую поверхность.
Необходимо периодически регулировать механизм, но в целом система работает стабильно.
Можно, если позволяет электрика и место для установки.
