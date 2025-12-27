Кухня стерильна, но пахнет как в подвале? Под мойкой затаилась проблема, которую не видно глазу

Срыв гидрозатвора вызывает неприятный запах из-под мойки

Иногда неприятный запах появляется в кухне или ванной, даже если раковина вымыта и под ней нет мусора. Хозяева сначала ищут засор, но источник чаще скрывается совсем в другом месте — в устройстве, которое должно защищать дом от канализационных запахов.

Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слив

Основные причины запаха

Неприятный запах из-под мойки нередко связан с нарушением работы сифона. Он отвечает за создание водяного затвора — барьера, который блокирует поступление газов из канализации. Когда этот барьер исчезает, воздух беспрепятственно попадает в помещение.

Пересыхание гидрозатвора происходит, если раковиной долго не пользуются. Вода постепенно испаряется, и канализационные запахи проникают наружу. Не менее распространена ситуация, когда гидрозатвор "срывается" из-за проблем с вентиляцией стояка: резкий слив воды в соседних квартирах вызывает разрежение, вытягивающее воду из сифона.

Ошибки монтажа также могут стать причиной запаха. Слишком компактный сифон, перегнутый сливной шланг или неровно уложенный трубопровод создают условия для накопления органических отложений. Они начинают разлагаться и становятся самостоятельным источником неприятного аромата, который часто ошибочно принимают за проблемы с канализацией.

Обычная прочистка труб часто не помогает, так как запах связан не с засором, а с нарушением самого водяного барьера.

Как устранить проблему

Чтобы запах не возвращался, важно не только промывать раковину, но и обеспечить стабильность водяного затвора.

Регулярное использование даже редко задействованных раковин помогает поддерживать объем воды в сифоне. Если сливной шланг уложен с перегибами, вода может застаиваться и провоцировать появление запаха — требуется выровнять его укладку.

В некоторых случаях стоит заменить сифон на модель большего объёма, способную дольше удерживать воду. Бутылочные сифоны считаются более надёжными: они реже пересыхают и лучше защищают от проникновения газов.

Если проблема возникает из-за перепадов давления, помогает установка вакуумного клапана. Он компенсирует скачки и предотвращает срыв гидрозатвора, особенно в домах со слабой вентиляцией раковины.

Несколько причин, по которым запах не исчезает после прочистки

Прочистка не восстанавливает водяной барьер — он по-прежнему отсутствует.

Сифон установлен под неверным углом, вода уходит слишком быстро.

Деформация гибкого шланга приводит к застою и разложению органики.

Вентиляция стояка работает неправильно, создавая разрежение в системе.

Когда источник устранён, запах исчезает практически сразу, сообщает портал Pro Город.

Советы по устранению запаха под раковиной

Проверяйте уровень воды в сифоне и периодически включайте воду в редко используемых раковинах.

Убедитесь, что сливной шланг уложен без перегибов и не образует "карманов".

Осмотрите сифон: при необходимости замените его на более вместительный.

При проблемах с вентиляцией обращайте внимание на звуки в трубах — они могут подсказать, что давление нестабильно.

Устанавливайте вакуумный клапан, если срыв гидрозатвора повторяется часто.

Популярные вопросы о запахе из-под раковины

Почему запах появляется даже после прочистки

Потому что прочистка не восстанавливает водяной затвор — без него запахи продолжают проникать из канализации.

Как понять, что пересох сифон

Просто откройте кран: если запах исчезает после нескольких секунд работы воды, проблема именно в пересыхании.

Нужно ли менять сифон полностью

Да, если он слишком маленький, повреждён или сделан из материалов, которые быстро пересыхают или склонны к накоплению грязи.