Баночки портят ванную? 5 приёмов хранения, которые уберут хаос и спасут современный интерьер

Вертикальные системы хранения освобождают место в ванной

В маленькой ванной легко создать хаос, даже если в доме немного косметики. Иногда достаточно пары случайных баночек на раковине, чтобы нарушить весь задуманный декор. Но есть решения, позволяющие держать всё под рукой и не перегружать пространство.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Эстетичное хранение в ванной

Меняем отношение к хранению

Продуманная система хранения помогает поддерживать порядок без лишних усилий. Мелкие предметы обычно оказываются на виду, поэтому важно выбирать только то, чем действительно пользуются каждый день. Однотонные органайзеры, контейнеры и корзины позволяют визуально объединить разные средства ухода, делая полки аккуратными и спокойными.

Многие склонны закупать красивые коробки "про запас", однако оптимально сначала понять реальные объёмы хранения. Предварительные замеры и оценка устойчивости очень важны: органайзеры должны держаться уверенно, особенно если полки узкие или глубокие. Подойдут и нейтральные цвета — они не спорят с плиткой, зеркалом или текстилем.

Избавление от лишнего — первый шаг к эстетичной ванной комнате. Просроченные средства и пустые флаконы часто занимают больше места, чем кажется. Когда остаётся только нужное, даже небольшие полочки начинают работать эффективнее.

Организуем шкафчик под раковиной

Подвесная мебель помогает освободить пол, визуально облегчает интерьер и делает влажную уборку проще. Такие тумбы не соприкасаются с водой, поэтому служат дольше и не деформируются. Лаконичный дизайн мебели в ванной делает помещение светлее и аккуратнее.

Шкафчик под раковиной часто превращается в место, куда складывают всё подряд. Рационально использовать его помогает система секций или регулируемых вставок. Они позволяют распределить место под бытовую химию, уходовые средства, запасы салфеток или губок. Контейнеры и небольшие подносы помогают выделить отдельные категории вещей.

Используем вертикальные поверхности

Даже самая компактная ванная имеет свободные зоны: углы, пространство у дверей, стены возле душевой кабины. Подвесные секции и полки с регулируемой высотой удобно адаптируются под высокие бутылки шампуня или крупные флаконы для ухода за телом. Фиксаторы предотвращают опрокидывание, а вертикальное хранение в целом разгружает столешницы.

Угловые органайзеры с несколькими полками помогают освободить бортики ванной и раковины. Самоклеящиеся крепления позволяют устанавливать такие решения без дрели — это удобно для арендаторов или тех, кто не хочет делать дополнительные отверстия.

Избавляемся от ярких этикеток

Переливание жидкого мыла, шампуня или геля для душа в одинаковые нейтральные ёмкости делает ванную визуально более спокойной. Цветные флаконы и яркие этикетки порой создают ощущение беспорядка, даже если полка идеально организована, сообщает "Новый очаг".

Выбираем однотонный текстиль

Полотенца часто занимают слишком много места, особенно если их хранят про запас. Оптимально подобрать набор в одном тоне — они не отвлекают внимание и лучше смотрятся рядом. Нейтральные оттенки практичны: их легко стирать, они выдерживают высокие температуры и интенсивный уход.

Сравнение способов хранения в ванной

Открытые полки : удобны для часто используемых средств, но требуют визуального порядка.

: удобны для часто используемых средств, но требуют визуального порядка. Закрытые шкафчики : скрывают мелочи, защищают от влаги, но требуют организации внутри.

: скрывают мелочи, защищают от влаги, но требуют организации внутри. Подвесные системы : экономят место и разгружают горизонтальные поверхности.

: экономят место и разгружают горизонтальные поверхности. Мобильные тележки: легко перемещаются, но занимают часть пола.

Каждый вариант решает свою задачу, и оптимальный эффект достигается при их комбинировании.

Советы по организации ванной комнаты

Начните с ревизии косметики, бытовой химии и мелочей.

Соберите редко используемые вещи в закрытые контейнеры.

Разместите повседневные средства на уровне глаз.

Используйте вертикальные поверхности и углы.

Держите текстиль и аксессуары в одном цвете.

Эти шаги помогают сделать ванную визуально легче и удобнее.

Популярные вопросы о хранении в ванной

Как выбрать органайзеры

Берите модели с антискользящим дном и подходящей высотой. Важно учитывать размеры полок и расстояние между ними.

Сколько стоит полностью организовать ванную

Стоимость зависит от объёма мебели и количества контейнеров. Базовый набор для небольшой ванной обычно обходится недорого.

Что лучше — открытые или закрытые системы

Открытые подходят для ежедневных средств, закрытые — для аптечки, бытовой химии и запасов.