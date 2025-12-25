Цены вошли в рост, а сделки — в спячку: московские квартиры ушли туда, где нет покупателей

Средняя цена квадратного метра вторичного жилья в Москве достигла 379 тыс. руб.

Стоимость вторичного жилья в Москве за год выросла почти на десятую часть, а цена квадратного метра приблизилась к уровню, который ещё недавно воспринимался как исключение. При этом динамика рынка оказалась неоднозначной: рост цен сопровождался снижением числа сделок, а восстановление активности сместилось на вторую половину года. Такая ситуация отражает адаптацию покупателей к новым экономическим условиям.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Новостройка летом

Цены в Москве и Подмосковье: расхождение динамики

По итогам декабря средняя цена одного квадратного метра на вторичном рынке Москвы составила 379,2 тыс. рублей. За год стоимость жилья в столице увеличилась на 9%, что позволило Москве сохранить лидерство по уровню цен среди всех российских городов. При этом темпы роста оказались умереннее, чем в ряде других мегаполисов.

В Подмосковье ситуация развивалась спокойнее. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке области достигла 170,3 тыс. рублей, а годовой рост составил 4%. Эксперты отмечают, что рынок региона остаётся более чувствительным к доходам населения и условиям кредитования, что сдерживает ускорение цен.

Контекст крупных городов

Сравнение с другими городами-миллионниками показывает неоднородность рынка. В Санкт-Петербурге средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья достигла 256,3 тыс. рублей, продемонстрировав рост на 13% за год. Это один из самых высоких показателей по темпам подорожания.

В Казани "квадрат" подорожал до 209,3 тыс. рублей, прибавив 9%. В Сочи, где значительную роль играет инвестиционный спрос, средняя цена составила 330 тыс. рублей, а рост ограничился 5%. На этом фоне Москва остаётся самым дорогим рынком, но не самым быстрорастущим.

Сделки и поведение покупателей

Рост цен не привёл к увеличению количества сделок. По итогам года число операций купли-продажи в Москве оказалось на 4% ниже уровня 2024 года. В Санкт-Петербурге, напротив, был зафиксирован рост на 2%, что говорит о более устойчивом спросе.

Во втором полугодии ситуация начала меняться. С июля по ноябрь в городах с населением более 500 тыс. человек количество сделок увеличилось на 25%. Это свидетельствует о постепенном возвращении покупателей и частичном восстановлении активности после периода ожидания.

Ожидания и факторы роста

Аналитики связывают дальнейшую динамику рынка с макроэкономическими условиями и политикой Центрального банка. По их оценке, снижение ключевой ставки может поддержать как спрос, так и рост цен предложения.

В 2026 году ожидаем увеличения цен предложения на 8%, спроса — на 10%. Основным фактором роста должно стать изменение ставки ЦБ — ниже 14% во втором полугодии. Возможные ограничения восстановления — замедление экономики и стагнация доходов, — интернет-издание "Подмосковье Сегодня".