Ольга Сакиулова

Кажется, что однажды понадобится, но нет: самые коварные вещи, которые воруют место и энергию

Коробки от техники нужны только в период гарантии
В каждом доме есть вещи, которые хранятся годами "на всякий случай" и незаметно захватывают пространство. Они обещают пригодиться, но вместо пользы приносят чувство захламлённости и усталости. Расставание с ними даётся трудно — чаще по психологическим, а не практическим причинам. Об этом сообщает INMYROOM.

Почему мы держимся за ненужные вещи

Причина редко связана с реальной пользой. Чаще это страх, что вещь вдруг понадобится, сожаление о потраченных деньгах или эмоциональная привязанность. Мозг склонен переоценивать вероятность будущей необходимости, даже если предмет не использовался годами.

Есть и эффект "отложенного решения": сломанные вещи ждут ремонта, одежда — "лучших времён", а коробки и инструкции — гипотетического переезда. В итоге они просто занимают место и создают визуальный шум.

Провода, коробки и инструкции

Одна из самых распространённых категорий — провода и зарядки от неизвестных устройств. Если вы не знаете, от чего кабель и не использовали его больше года, он почти наверняка бесполезен. Современная техника давно перешла на универсальные разъёмы.

Коробки от техники имеют смысл только в период гарантии. После её окончания они не упрощают ни хранение, ни переезд. То же касается бумажных инструкций и старых чеков — всё это легко найти или сохранить в цифровом виде.

Одежда и предметы на будущее

Одежда не по размеру редко мотивирует на изменения. Гораздо чаще она вызывает раздражение и чувство вины. Даже если размер изменится, фасон и ткань могут давно устареть.

Аналогично работают предметы "для гостей" или "особого случая": сервизы, бокалы, декор. Пока они ждут идеального момента, жизнь проходит в обычные дни, где эти вещи так и не участвуют.

Сравнение: хранить или отпускать

Хранение "на всякий случай" создаёт иллюзию контроля и безопасности. Осознанное избавление от лишнего, наоборот, даёт ясность и облегчение. В первом случае пространство работает против вас, во втором — на вас.

Советы по расхламлению

  1. Используйте правило одного года: не пользовались — значит, не нужно.

  2. Представьте переезд: взяли бы эту вещь с собой?

  3. Проверьте дубликаты и оставьте разумный минимум.

  4. Отделяйте воспоминания от предметов — фото часто достаточно.

  5. Устанавливайте дедлайн для "починю потом".

Популярные вопросы о вещах на всякий случай

Нужно ли выбрасывать всё сразу?

Нет, лучше двигаться постепенно, начиная с самых очевидно ненужных категорий.

А если вещь жалко из-за денег?

Потраченные деньги уже не вернуть, а хранение не приносит выгоды.

Как быть с подарками?

Подарок — это жест, а не обязательство хранить предмет всю жизнь.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
