Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

15 минут против целой субботы: японская система уборки ломает привычные представления о чистоте

Минимализм упрощает поддержание чистоты в квартире
Недвижимость

Японские квартиры часто меньше по площади, но выглядят собраннее и чище — и это не про "железную дисциплину", а про привычки. Вместо редкой генеральной уборки там ставят на первое место короткие ежедневные действия, которые не дают грязи и беспорядку накапливаться. Такой подход экономит время и снижает стресс, потому что порядок поддерживается почти автоматически

Пылесос
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пылесос

Главное отличие: ритуал вместо подвига

В привычной модели уборка нередко превращается в длинную и утомительную "битву" по выходным. Пару дней после нее дома приятно, а затем вещи постепенно расползаются по поверхностям, на кухне копится посуда, в ванной — следы воды. В итоге к следующей уборке снова ощущение, что нужно начинать с нуля.

Японская логика проще: лучше делать немного каждый день — 15-20 минут, чем тратить полдня на восстановление порядка. Свежие крошки и капли убираются одним движением, а не требуют усилий, средств и времени, как засохшие пятна и слой пыли.

Минимализм как практичный инструмент

Смысл не в "пустых стенах", а в сокращении поверхностей, которые нужно протирать. Чем больше на полках статуэток, косметики и мелкой техники, тем больше точек, где оседает пыль. Когда на виду остаются только вещи ежедневного использования, уборка ускоряется: протереть столешницу с чайником и доской проще, чем обходить десятки предметов.

Хорошо работает правило "одна вещь пришла — одна ушла". Купили новую кружку — старую отдали или убрали. Появился новый гаджет для кухни вроде блендера или тостера — стоит понять, какой из приборов действительно нужен, а какой занимает место и добавляет работы.

Привычка, которая удерживает порядок

Одна из сильных идей — сразу возвращать вещи на место после использования. Тарелка — в мойку или посудомойку, одежда — в шкаф или корзину, книга — на полку. Если откладывать "на потом", к вечеру накапливается визуальный хаос, и время уходит не на уборку, а на раскладывание.

Важная деталь: у каждой вещи должно быть свое место. Для мелочей помогают контейнеры, коробки, органайзеры, крючки в прихожей, разделители для ящиков. Когда хранение продумано, правило "вернуть на место" выполняется без усилий.

Логистика: двигаться от входа к выходу

Чтобы не разносить грязь по уже чистым зонам, удобно начинать с прихожей и постепенно уходить в глубину квартиры. Так пыль и мусор остаются "позади", а не мигрируют туда-сюда вместе с тряпкой, ведром и обувью. Этот порядок особенно полезен в небольших квартирах, где комнаты близко и легко "затоптать" чистый пол.

Влажная уборка и свежий воздух

Во многих японских домах меньше полагаются на пылесос как на главный инструмент и чаще выбирают протирку пола слегка влажной тряпкой или шваброй. Такой подход помогает собирать пыль, волосы и мелкий мусор, не поднимая его в воздух. Это особенно заметно в помещениях без ковров — ламинат, плитка и линолеум проще поддерживать в порядке короткими проходами. Об этом сообщает INMYROOM.

Советы по внедрению японского метода

  1. Начните с 10 минут в день и выберите одно время — утром или вечером.

  2. Введите одно правило: посуда сразу после еды, без накопления на столе.

  3. Уберите с видимых поверхностей все, чем не пользуетесь ежедневно.

  4. Продумайте места хранения: корзина для одежды, коробка для проводов, органайзер для косметики.

  5. Делайте уборку по маршруту "прихожая → комнаты → кухня/ванная", чтобы не разносить грязь.

  6. Добавьте влажную протирку пола в зонах без ковров на 5 минут.

  7. Раз в неделю уделяйте немного времени "глубоким" задачам: плита, швы, полки, фильтры.

Популярные вопросы о японском методе уборки

Как выбрать, что убирать с виду, если жалко выбрасывать?

Ориентируйтесь на частоту использования: если предмет не нужен каждый день, лучше убрать в закрытое хранение или выделить ему одну коробку "на память".

Сколько времени реально занимает такой подход в неделю?

Если делать по 15 минут ежедневно, это меньше двух часов в неделю, а не половина выходного дня. При этом квартира выглядит аккуратно постоянно.

Что лучше: пылесос или влажная уборка?

Для ковров и мягких покрытий удобнее пылесос, а для гладких полов быстрее легкая влажная протирка. Оптимально сочетать: ковры — по графику, полы без ковров — чаще и проще.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дом уборка
Новости Все >
Вика Цыганова считает, что Долину следует выселить из России
Эксперты раскрыли секреты комфортного полёта в эконом-классе
Цвет планет помог монаху перевернуть представление о космосе
Низкая физическая активность опаснее курения — данные врачей
Эффективные привычки, которые являются ключом к долгой и здоровой жизни
Для теплиц в 2026 году рекомендуют устойчивые гибриды томатов — Antonovsad
Kia стала самой угоняемой маркой автомобилей в России в 2025 году
За пару часов до смерти Алентова казалась бодрой и уверенной
Кошки используют пристальный взгляд для привлечения внимания — Белновости
Кошки могут терять автономию после переезда и изменений в распорядке — Lemagduchat
Сейчас читают
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Наука и техника
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Планета-изгой Cha 1107-7626 поглощает миллиарды тонн вещества в секунду — Popsci
Наука и техника
Планета-изгой Cha 1107-7626 поглощает миллиарды тонн вещества в секунду — Popsci
Осиные гнёзда безопаснее удалять вечером или ранним утром — perlasalutesessuale
Недвижимость
Осиные гнёзда безопаснее удалять вечером или ранним утром — perlasalutesessuale
Популярное
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки

Колючий и дикий на вид тёрн может стать ценным растением на участке. Рассказываем, чем он полезен, как его выращивать и использовать урожай.

Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
Прощание с Анатолием Лобоцким оказалось тревожным: внимание зала привлекли Алентова и Рутберг
Алиев игнорирует Москву, что является сигналом на разрыв отношений с РФ Любовь Степушова Муравьи жертвуют индивидуальной защитой ради численности — Science Advances Александр Рощин Bugatti представила концепт W18 мощностью 555 л. с. в 1999 году Сергей Милешкин
Цветы, овации и холодный финал: поведение Ларисы Долиной после концерта обсуждают все
Всего одно упражнение — и работает всё тело: находка для тех, кому за 50 и нет времени
Предварительная причина смерти Веры Алентовой установлена: что произошло в последние часы
Предварительная причина смерти Веры Алентовой установлена: что произошло в последние часы
Последние материалы
Кровяное включение в яйце не связано с порчей продукта
Разряженный аккумулятор замерзает уже при −10 градусах
Якутский карась не пахнет тиной из-за отсутствия водорослей
Вика Цыганова считает, что Долину следует выселить из России
Сто приседаний в день способны заменить цель в 10 000 шагов
Первое упоминание "обезьяны-скунса" относится к 1970-м годам — IFLScience
Рынок подержанных электромобилей вырос на 36% за год
Эксперты раскрыли секреты комфортного полёта в эконом-классе
Минимализм упрощает поддержание чистоты в квартире
Фриллитуния образует махровые гофрированные бутоны
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.