Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Стиральная машина не питается из розетки по ночам: реальные расходы на электричество без страшилок

Стиральные машины рассчитаны на постоянное подключение — Obchodpromiminko
Недвижимость

Тишина после окончания стирки нередко заканчивается сомнением: оставить ли стиральную машину в розетке или каждый раз обесточивать её. Этот вопрос кажется бытовым, но на самом деле он затрагивает электробезопасность, расходы на электроэнергию и срок службы техники.

Стиральная машина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стиральная машина

Многие привычные советы давно устарели и не учитывают особенности современных моделей и условий ванных комнат. Об этом сообщает чешское издание о бытовой технике и энергоэффективности Obchodpromiminko.

Почему стиральные машины рассчитаны на постоянное подключение

Современные автоматические стиральные машины изначально проектируются для стационарного подключения к электросети. Их электронные модули сохраняют пользовательские настройки, данные о времени, часто используемых режимах и функции отложенного старта. При регулярном отключении от розетки часть параметров может сбрасываться, а работа таймеров становиться нестабильной.

Кроме того, в ЕС действуют требования экодизайна, которые строго ограничивают энергопотребление в режиме ожидания. После завершения стирки техника автоматически переходит в "сон", снижая нагрузку на сеть до минимума. Фактически машина остается подключённой, но почти не расходует электроэнергию.

Реальные цифры потребления в режиме ожидания

Опасения по поводу "лишних затрат" чаще всего не подтверждаются расчётами. Постоянное потребление 1 Вт за год дает около 8,76 кВт·ч. Если машина потребляет 0,5 Вт — это примерно 4,4 кВт·ч в год, при 1 Вт — около 8,8 кВт·ч, при 2 Вт — до 17,5 кВт·ч.

Даже при максимальных значениях речь идет о десятках, а не сотнях единиц в год по бытовым тарифам. На фоне общего потребления квартиры эта сумма практически незаметна.

Старые и новые модели: что изменилось

Разница между поколениями техники ощутима. Более ранние стиральные машины могли дольше оставаться активными после стирки, подсвечивать дисплей и потреблять больше энергии. Современные модели быстрее уходят в режим ожидания, лучше защищены от скачков напряжения и оснащены более надежной электроникой.

Это особенно важно для небольших ванных комнат с повышенной влажностью, где стабильность и защита компонентов играют ключевую роль.

Розетка, вилка и вопросы электробезопасности

Электробезопасность — это не только мощность прибора. Частое выдергивание вилки приводит к износу контактов розетки. Со временем она может расшататься, начать нагреваться и стать слабым местом всей системы.

В ванной комнате розетки должны быть влагозащищенными, установлены на допустимом расстоянии от воды и подключены через УЗО. Использование удлинителей или переносок для стиральной машины считается небезопасным решением. Надежная стационарная розетка зачастую снижает риски сильнее, чем постоянное отключение техники.

Когда всё же стоит отключать стиральную машину

В повседневной эксплуатации чаще безопаснее оставить прибор подключенным, чем регулярно касаться электрических соединений во влажной среде. Особенно важно не трогать вилку мокрыми руками.

Другая ситуация — длительное отсутствие. Если вы уезжаете на несколько дней или в отпуск, разумно отключить стиральную машину от сети и перекрыть воду. Это делается не ради экономии, а для минимизации бытовых рисков.

Сравнение: оставлять в розетке или отключать каждый раз

Постоянное подключение удобно и соответствует конструкции современных стиральных машин. Оно снижает износ розетки и не влияет заметно на счета за электричество. Регулярное отключение может казаться более безопасным, но при неправильной розетке или влажных руках риск, наоборот, возрастает. Выбор зависит не от привычки, а от качества электропроводки и условий установки.

Как повысить безопасность при подключении стиральной машины

  1. Убедитесь, что розетка в ванной влагозащищенная и подключена через УЗО.

  2. Не используйте удлинители и тройники для стиральной машины.

  3. Не трогайте вилку мокрыми руками.

  4. При отъезде из дома отключайте прибор от сети и перекрывайте воду.

Популярные вопросы о подключении стиральной машины

Нужно ли вынимать вилку после каждой стирки?

Нет, при исправной розетке и современной модели в этом нет необходимости.

Сколько стоит режим ожидания в год?

Обычно это несколько десятков единиц в год, что почти не влияет на общий счёт.

Что безопаснее — выключатель на розетке или вилка?

Влагозащищённая розетка с выключателем удобнее и снижает контакт с проводом.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы советы экономия безопасность электричество стиральная машина
Новости Все >
Кошки распознают смену настроения хозяина по его мимике
Публика тепло встретила Долину на концерте в московском баре
Физическая активность поддерживает когнитивные функции в пожилом возрасте — Ткачева
Заболеваемость туберкулёзом и ВИЧ среди мигрантов в России превышает показатели
Повара назвали простые способы сделать жёсткое мясо мягким — Actualno
Валерий Леонтьев даст концерт на Пхукете за 9 млн рублей
Жара и сухой воздух вызывают опадение цветов у цикламена — Dum&Zahrada
Железы на лапах собак выделяют секрет при скреблении почвы
В Пхеньяне ввели правило один автомобиль на семью
США запретили ввоз дронов из Китая — FCC
Сейчас читают
Ботфорты стали главным трендом зимы 2025–2026
Красота и стиль
Ботфорты стали главным трендом зимы 2025–2026
Комбинация разных сортов клубники продлевает урожай ягод
Садоводство, цветоводство
Комбинация разных сортов клубники продлевает урожай ягод
Упражнения для ягодиц со стулом снижают нагрузку на колени и поясницу
Новости спорта
Упражнения для ягодиц со стулом снижают нагрузку на колени и поясницу
Популярное
Зрители освистывают, но она выходит на сцену: коллега назвала Ларису Долину посмешищем

Выступление Ларисы Долиной вызвало неоднозначную реакцию публики и стало поводом для резких заявлений Вики Цыгановой, вновь подняв вопрос о связи артиста и аудитории.

Вика Цыганова заявила, что Долина оторвана от реальности
Стали известны 20 пунктов плана по Украине, которые не смогут изменить ход конфликта
Дипломатическая игра вокруг 20 пунктов плана США и Украины подходит к закономерному финалу
Обратная сторона Луны преподнесла сюрприз: под поверхностью скрывался горячий гигант из прошлого
Китай снова всех опередил: в высоких технологиях появился результат, которого ждали годами
Около 200 человек погибли на озере Ланье в США за 20 лет — The Guardian Вероника Эйнуллаева Дела против политиков используют в инфовойне без единой методики Юрий Бочаров Стали известны 20 пунктов плана по Украине, которые не смогут изменить ход конфликта Любовь Степушова
Радость сменилась ужасом за секунды: на концерте Прохора Шаляпина случилось непоправимое
Сила растёт даже без штанги: главное условие, которое игнорируют почти все
Канцлер Германии получил болезненный удар на саммите Евросоюза
Канцлер Германии получил болезненный удар на саммите Евросоюза
Последние материалы
Стиральные машины рассчитаны на постоянное подключение — Obchodpromiminko
Прогулка сжигает жир при темпе около 5 км/ч — Clara
Физическая активность поддерживает когнитивные функции в пожилом возрасте — Ткачева
Заболеваемость туберкулёзом и ВИЧ среди мигрантов в России превышает показатели
Повара назвали простые способы сделать жёсткое мясо мягким — Actualno
Валерий Леонтьев даст концерт на Пхукете за 9 млн рублей
Жара и сухой воздух вызывают опадение цветов у цикламена — Dum&Zahrada
Железы на лапах собак выделяют секрет при скреблении почвы
Запах в мусорном ведре устраняют содой и абсорбентами
В Пхеньяне ввели правило один автомобиль на семью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.