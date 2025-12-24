Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Дом перестаёт утомлять и начинает лечить: как интерьер возвращает силы после тяжёлого дня

Натуральный текстиль снижает уровень стресса в доме
Недвижимость

В условиях постоянной спешки и перегрузки дом всё чаще перестаёт быть просто местом для сна. Он становится пространством восстановления, тишины и внутреннего баланса. Создать атмосферу, в которой действительно хочется отдыхать, можно не за счёт масштабного ремонта, а через детали: свет, текстиль, тактильные материалы и привычные ритуалы. Об этом сообщает дзен-канал "Дом и уют".

Комната
Фото: unsplash.com by Ali Mucci is licensed under Free to use under the Unsplash License
Комната

Slow living: философия замедления

Концепция slow living предлагает осознанно снижать темп и уделять внимание качеству жизни. В интерьере это проявляется в отказе от визуального шума и стремлении к спокойствию.

Для таких пространств характерны:

  • минимализм без ощущения пустоты;
  • натуральные материалы и живые фактуры;
  • мягкая, приглушённая цветовая гамма.

Подобная среда воспринимается как безопасная и расслабляющая, помогая быстрее переключаться с рабочих задач на отдых.

Текстиль: уют через ощущения

Тактильные впечатления напрямую влияют на ощущение комфорта. Мягкие и тёплые ткани делают пространство более «живым» и располагающим к отдыху.

Пледы и покрывала создают ощущение защищённости. Подушки формируют комфортные зоны на диване или кресле. Скатерти и текстильные салфетки делают даже повседневные приёмы пищи более камерными.

Лучше отдавать предпочтение натуральным материалам — хлопку, льну, шерсти. Они приятны на ощупь, хорошо пропускают воздух и поддерживают комфортный микроклимат в доме.

Освещение: настроение в деталях

Свет — один из ключевых инструментов эмоционального восприятия пространства. Грамотно выстроенное освещение помогает адаптировать дом под разные сценарии жизни.

Точечные источники света зонируют пространство. Тёплое освещение способствует расслаблению и подготовке ко сну. Декоративные светильники добавляют интерьеру характер и глубину. Использование нескольких световых сценариев или диммеров позволяет легко менять атмосферу в зависимости от времени суток и настроения.

Ароматы как часть интерьера

  1. Запахи воздействуют на эмоциональное состояние не меньше, чем визуальные элементы. Правильно подобранные ароматы усиливают эффект уюта.
  2. Лаванда и жасмин способствуют расслаблению.
  3. Цитрусовые ноты бодрят и освежают.
  4. Древесные ароматы помогают сосредоточиться и создают ощущение устойчивости.
  5. Диффузоры, свечи или ароматические саше добавляют пространству индивидуальность и глубину восприятия.

Зоны восстановления в доме

Даже в небольшой квартире важно иметь место, связанное с отдыхом или уединением. Уголок для чтения с креслом и мягким светом. Небольшая чайная зона для пауз в течение дня. Пространство для творчества или хобби с удобным освещением.

Наличие таких зон помогает быстрее восстанавливаться и снижает уровень повседневного напряжения.

Декор как элемент повседневных ритуалов

Интерьер не нуждается в перегруженности. Гораздо важнее, чтобы каждый предмет был осмысленным.

Керамическая ваза с живыми цветами, корзина для хранения пледов, небольшой деревянный столик для вечерних чаепитий — такие детали формируют ощущение порядка и гармонии.

Дом как место силы — это результат внимательного отношения к пространству и собственным ощущениям. Свет, текстиль, ароматы и продуманные зоны отдыха помогают замедлиться, восстановиться и почувствовать устойчивость. В таком доме хочется оставаться, принимать гостей и проживать моменты осознанно.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы дом интерьер недвижимость
Новости Все >
Страховщики зафиксировали рост цен на запчасти ушедших брендов в России
Индийская Reliance снова закупает российскую нефть для НПЗ в Гуджарате
Рассаду капусты высаживают в грунт через 35–55 дней после посева — Antonovsad
Демонстратор конвертоплана совершил первый взлёт — prealpina
Новый альбом Билана Vector V стал самым ярким в 2025 году
После приземления в аэропорту семья вынуждена была выкинуть свои вещи — People
Кошки распознают смену настроения хозяина по его мимике
Публика тепло встретила Долину на концерте в московском баре
Физическая активность поддерживает когнитивные функции в пожилом возрасте — Ткачева
Заболеваемость туберкулёзом и ВИЧ среди мигрантов в России превышает показатели
Сейчас читают
Еленин отверг версии об искусственном происхождении объекта 3I/ATLAS
Наука и техника
Еленин отверг версии об искусственном происхождении объекта 3I/ATLAS
Дрожжевое тесто на сметане делает пирог особенно нежным
Еда и рецепты
Дрожжевое тесто на сметане делает пирог особенно нежным
Популярное
Зрители освистывают, но она выходит на сцену: коллега назвала Ларису Долину посмешищем

Выступление Ларисы Долиной вызвало неоднозначную реакцию публики и стало поводом для резких заявлений Вики Цыгановой, вновь подняв вопрос о связи артиста и аудитории.

Вика Цыганова заявила, что Долина оторвана от реальности
Стали известны 20 пунктов плана по Украине, которые не смогут изменить ход конфликта
Дипломатическая игра вокруг 20 пунктов плана США и Украины подходит к закономерному финалу
Китай снова всех опередил: в высоких технологиях появился результат, которого ждали годами
Обратная сторона Луны преподнесла сюрприз: под поверхностью скрывался горячий гигант из прошлого
Около 200 человек погибли на озере Ланье в США за 20 лет — The Guardian Вероника Эйнуллаева Дела против политиков используют в инфовойне без единой методики Юрий Бочаров Стали известны 20 пунктов плана по Украине, которые не смогут изменить ход конфликта Любовь Степушова
Радость сменилась ужасом за секунды: на концерте Прохора Шаляпина случилось непоправимое
Канцлер Германии получил болезненный удар на саммите Евросоюза
Сила растёт даже без штанги: главное условие, которое игнорируют почти все
Сила растёт даже без штанги: главное условие, которое игнорируют почти все
Последние материалы
Замена майонеза йогуртом снижает калорийность салата
Демонстратор конвертоплана совершил первый взлёт — prealpina
Нецензурная брань повышает физическую выносливость
Натуральный текстиль снижает уровень стресса в доме
Сауна снижает риск сердечных заболеваний при регулярном использовании — BMC Medicine
Новый альбом Билана Vector V стал самым ярким в 2025 году
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
После приземления в аэропорту семья вынуждена была выкинуть свои вещи — People
Петрушку держат в содовой воде для удаления микробов
Привычки утра тихо меняют весь день — CNBC
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.