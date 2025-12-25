Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дом трещит без видимых причин: тихое предупреждение о том, что происходит внутри конструкции

Недвижимость

Треск, скрип или странные щелчки в доме чаще всего становятся заметны именно ночью, когда вокруг царит тишина. В такие моменты кажется, будто жильё "живет своей жизнью" и подаёт сигналы, которые сложно игнорировать. На самом деле у этих звуков почти всегда есть рациональное объяснение. Об этом сообщает C. B. RADAR.

Почему дом начинает шуметь в тишине

Когда в помещении становится тихо, даже слабые звуки воспринимаются острее. Дом — это сложная система из бетона, дерева, металла и инженерных коммуникаций, которые постоянно реагируют на изменения окружающей среды.

Основная причина большинства шумов — расширение и сжатие материалов. При нагреве конструкции увеличиваются, при охлаждении — уменьшаются. Эти микродвижения и превращаются в щелчки, сухой треск или скрипы в стенах, потолках и полу. Особенно заметно это вечером и на рассвете, когда температура меняется быстрее всего.

Какие источники звуков встречаются чаще всего

Внутренние шумы могут иметь разное происхождение, и многое зависит от времени их появления и места, откуда они доносятся. В новых домах такие звуки часто связаны с "усадкой" здания, а в старых — с естественным износом конструкций.

К наиболее распространённым причинам относятся:

  1. Тепловое расширение дверей, окон, балок и плит.

  2. Небольшие подвижки перекрытий и несущих элементов.

  3. Работа водопроводных труб при изменении давления и температуры воды.

  4. Звуки от электрических кабелей, щитков и распределительных коробок.

  5. Скрипы деревянных полов из-за влажности воздуха.

  6. Присутствие животных — грызунов, птиц или насекомых в перекрытиях и на крыше.

Все эти факторы могут действовать по отдельности или одновременно, формируя характерный "звуковой фон" жилья.

Когда шумы считаются нормой

Большинство бытовых звуков не представляет опасности и не говорит о проблемах с домом. Лёгкие щелчки, редкие скрипы или негромкий треск, возникающие при смене температуры, считаются нормальной реакцией здания на внешние условия.

В первые годы после постройки дома такие явления особенно распространены, так как конструкция постепенно адаптируется к нагрузкам и почве. В старых зданиях шумы чаще связаны с возрастом материалов и сезонными изменениями климата.

Когда стоит насторожиться

Существуют ситуации, когда звуки в доме требуют внимания специалистов. Если шумы становятся резкими, повторяются в одном и том же месте или сопровождаются другими тревожными признаками, их не стоит игнорировать.

Поводом для проверки могут стать:

  1. Громкий и регулярный треск в одной зоне стены или потолка.

  2. Постоянный звук текущей воды при закрытых кранах.

  3. Скрипы полов или лестниц, усиливающиеся со временем.

  4. Шумы на крыше в безветренную погоду.

  5. Появление запахов, пятен влаги или следов плесени одновременно со звуками.

В таких случаях рекомендуется обратиться к инженеру, архитектору, сантехнику или электрику для диагностики.

Сравнение: безобидные звуки и сигналы проблем

Обычные шумы возникают эпизодически и зависят от температуры или влажности. Проблемные звуки, как правило, повторяются, усиливаются и сопровождаются видимыми изменениями — трещинами, перекосами или следами воды. Умение отличать одно от другого помогает избежать лишней тревоги и вовремя предотвратить повреждения.

Популярные вопросы о шумах в доме

Почему дом шумит именно ночью?
Из-за тишины и перепадов температуры звуки становятся заметнее.

Опасны ли щелчки и треск в стенах?
Чаще всего нет, если они редкие и не сопровождаются повреждениями.

Могут ли шумы указывать на утечку воды?
Да, постоянный звук воды без использования кранов — повод для проверки.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дом жильё безопасность строительство
