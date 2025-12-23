Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Универсальное покрытие возвращается из прошлого: этот пол переживает потоки воды и детские забеги

Линолеум лучше ламината переносит влагу и частую уборку
Недвижимость

Линолеум часто воспринимают как устаревшее напольное покрытие, уступившее место ламинату и кварцвинилу. Однако на практике именно он всё чаще оказывается тише, устойчивее к нагрузкам и заметно долговечнее. Эксперты объясняют, почему этот материал десятилетиями не исчезает из квартир и вновь возвращается в списки разумных решений для дома.

Линолеум
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Линолеум

Почему линолеум не уходит с рынка

При выборе напольного покрытия большинство ориентируется на моду, но линолеум удерживает позиции за счёт практичности. Его выбирают для квартир, домов и общественных помещений, где важны износостойкость, тишина и простота ухода. Несмотря на появление новых материалов, он остаётся универсальным вариантом для кухни, коридора и даже жилых комнат.

Секрет популярности прост: линолеум прощает ошибки эксплуатации и спокойно переносит то, что для других покрытий становится критичным.

От натурального состава к современным технологиям

История линолеума началась ещё в XIX веке. Изначально его изготавливали из льняного масла, древесной муки, смол и джута. Этот вариант существует и сегодня под названием мармолеум и относится к категории полностью натуральных покрытий.

Позднее рынок заполнили ПВХ-версии. Они оказались дешевле, технологичнее и доступнее массовому покупателю. Со временем именно их стали называть линолеумом, хотя по составу это уже синтетический материал с иными характеристиками.

Насколько линолеум безопасен для здоровья

Эксперты подчёркивают, что натуральный линолеум считается одним из самых экологичных покрытий. Его используют в детских садах, школах и медицинских учреждениях.

Современный ПВХ-линолеум также проходит обязательную сертификацию. Качественные покрытия проверяются на уровень летучих соединений и допускаются к применению в жилых помещениях. При соблюдении стандартов такой пол не представляет угрозы для здоровья и не выделяет опасных веществ.

Почему линолеум часто выигрывает у ламината

В повседневной эксплуатации линолеум нередко оказывается удобнее. Он не боится воды, спокойно переносит влажную уборку и не реагирует на случайные протечки. Кроме того, материал хорошо поглощает звук шагов, что особенно важно в многоквартирных домах.

Ламинат, даже влагостойкий, остаётся чувствительным к влаге и нагрузкам. Со временем замки могут расходиться, а поверхность — повреждаться. Линолеум лишён этих слабых мест и дольше сохраняет внешний вид без ремонта.

Как укладка влияет на срок службы

Специалисты отмечают: долговечность напольного покрытия напрямую зависит от монтажа. Качественный линолеум с защитным слоем от 0,5 мм при правильной укладке служит 10-15 лет, а натуральный мармолеум — до 30 лет и более.

Ламинат проще уложить самостоятельно, но он чаще требует замены. Линолеум же нуждается в идеально ровном основании и приклеивании по всей площади, зато после этого редко доставляет проблемы. Об этом сообщает Про Город Кирово-Чепецк.

Сравнение: линолеум и ламинат в быту

Линолеум выигрывает в тишине, влагостойкости и простоте ухода. Он не накапливает статическое электричество, поэтому пыль и шерсть меньше собираются на поверхности. Ламинат выглядит более "премиально", но требует аккуратного обращения и стабильных условий в помещении.

Разница особенно заметна в кухнях, прихожих и семьях с детьми или животными, где нагрузка на пол выше обычной.

Плюсы и минусы линолеума

Этот материал ценят за практичность и долговечность. Он устойчив к воде, тихий, легко моется и подходит для разных помещений.

  • Плюсы: износостойкость, комфорт при ходьбе, долгий срок службы.
  • Минусы: требовательность к основанию и более сложная укладка по сравнению с ламинатом.

Популярные вопросы о линолеуме

Правда ли, что линолеум служит дольше ламината?

Да, при правильной укладке он часто превосходит ламинат по сроку службы.

Безопасен ли ПВХ-линолеум для квартиры?

Качественные покрытия при соблюдении стандартов считаются безопасными.

Что лучше для кухни — линолеум или ламинат?

Линолеум практичнее из-за влагостойкости и простоты ухода.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дом ремонт интерьер строительство
