Комната тёплая, а у окна стужа: щель в этом месте крадёт тепло быстрее открытой форточки

Холодный подоконник зимой многие считают неизбежным злом пластиковых окон. Три сезона подряд он оставался ледяным, несмотря на тёплые батареи и попытки "подмазать" щели. Оказалось, причина решается за считаные минуты — без опыта, инструментов и вызова мастеров.
Даже при нормальной температуре в комнате зона у окна часто остаётся самой некомфортной. Причина кроется не в стеклопакете, а в скрытых монтажных ошибках. При установке окна иногда экономят на утеплении под подоконником и отливом, оставляя пустоты между внутренней и внешней стеной.
Через такие зазоры холодный воздух беспрепятственно проникает внутрь. Снаружи это незаметно, а внутри проблема проявляется годами: ледяной подоконник, сквозняки и постоянное ощущение холода.
Первый инстинктивный шаг — пройтись силиконовым герметиком по стыкам. Это действительно уменьшает сквозняк, но не решает главного. Герметик перекрывает движение воздуха внутри помещения, но не устраняет источник холода снаружи.
Если под подоконником и отливом есть пустоты, холод продолжает поступать в конструкцию, просто обходя внутренние "заплатки". В итоге эффект от герметика оказывается временным.
Проверка снаружи дала неожиданный результат. Металлический отлив снимается проще, чем кажется: достаточно открутить несколько саморезов. Под ним обнаружилась широкая щель между стенами и почти полное отсутствие утеплителя.
Вместо полноценной теплоизоляции — тонкий слой старой монтажной пены, который выполнял лишь фиксирующую функцию. Именно через эти участки холод и "поднимался" под подоконник.
Перед утеплением поверхности важно привести в порядок. Старую пену, пыль и крошки убрали вручную. Отлив очистили щёткой и наждачной бумагой, стену — веником и пылесосом.
Такая простая подготовка нужна для хорошего сцепления новой пены с основанием. Без этого даже качественный материал может со временем отслоиться.
Для работы использовали зимнюю монтажную пену. Ею заполнили все пустоты под оконным профилем, затем заделали щель между внутренней и внешней стеной и прошлись по внешнему контуру.
После расширения и застывания пены отлив вернули на место и закрепили саморезами. Лишний материал аккуратно срезали — без демонтажа подоконника и сложных работ. Об этом сообщает Про Город Кирово-Чепецк.
Внутренняя герметизация создаёт лишь иллюзию тепла и требует постоянных подправок. Утепление снаружи устраняет сам источник холода и даёт долгосрочный эффект. Разница ощущается сразу — и по температуре, и по комфорту.
Осмотрите окно снаружи, а не только изнутри.
Снимите отлив и проверьте наличие пустот.
Удалите старую пену и загрязнения.
Используйте зимнюю монтажную пену для заполнения щелей.
Верните отлив на место после застывания материала.
Почему подоконник холодный даже с хорошими окнами?
Чаще всего из-за пустот и ошибок при монтаже под отливом.
Поможет ли герметик внутри комнаты?
Лишь частично и ненадолго — он не устраняет источник холода.
Можно ли справиться без опыта?
Да, работа занимает минимум времени и не требует специальных навыков.
