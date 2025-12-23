Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Комната тёплая, а у окна стужа: щель в этом месте крадёт тепло быстрее открытой форточки

Холод под подоконником вызывает щель под внешним отливом
Холодный подоконник зимой многие считают неизбежным злом пластиковых окон. Три сезона подряд он оставался ледяным, несмотря на тёплые батареи и попытки "подмазать" щели. Оказалось, причина решается за считаные минуты — без опыта, инструментов и вызова мастеров.

Почему возле окна всегда холоднее

Даже при нормальной температуре в комнате зона у окна часто остаётся самой некомфортной. Причина кроется не в стеклопакете, а в скрытых монтажных ошибках. При установке окна иногда экономят на утеплении под подоконником и отливом, оставляя пустоты между внутренней и внешней стеной.

Через такие зазоры холодный воздух беспрепятственно проникает внутрь. Снаружи это незаметно, а внутри проблема проявляется годами: ледяной подоконник, сквозняки и постоянное ощущение холода.

Почему герметик почти бесполезен

Первый инстинктивный шаг — пройтись силиконовым герметиком по стыкам. Это действительно уменьшает сквозняк, но не решает главного. Герметик перекрывает движение воздуха внутри помещения, но не устраняет источник холода снаружи.

Если под подоконником и отливом есть пустоты, холод продолжает поступать в конструкцию, просто обходя внутренние "заплатки". В итоге эффект от герметика оказывается временным.

Что обнаружилось под оконным отливом

Проверка снаружи дала неожиданный результат. Металлический отлив снимается проще, чем кажется: достаточно открутить несколько саморезов. Под ним обнаружилась широкая щель между стенами и почти полное отсутствие утеплителя.

Вместо полноценной теплоизоляции — тонкий слой старой монтажной пены, который выполнял лишь фиксирующую функцию. Именно через эти участки холод и "поднимался" под подоконник.

Подготовка без специальных инструментов

Перед утеплением поверхности важно привести в порядок. Старую пену, пыль и крошки убрали вручную. Отлив очистили щёткой и наждачной бумагой, стену — веником и пылесосом.

Такая простая подготовка нужна для хорошего сцепления новой пены с основанием. Без этого даже качественный материал может со временем отслоиться.

Как проблема решается за один день

Для работы использовали зимнюю монтажную пену. Ею заполнили все пустоты под оконным профилем, затем заделали щель между внутренней и внешней стеной и прошлись по внешнему контуру.

После расширения и застывания пены отлив вернули на место и закрепили саморезами. Лишний материал аккуратно срезали — без демонтажа подоконника и сложных работ. Об этом сообщает Про Город Кирово-Чепецк.

Сравнение: маскировка проблемы и устранение причины

Внутренняя герметизация создаёт лишь иллюзию тепла и требует постоянных подправок. Утепление снаружи устраняет сам источник холода и даёт долгосрочный эффект. Разница ощущается сразу — и по температуре, и по комфорту.

Как утеплить подоконник

  1. Осмотрите окно снаружи, а не только изнутри.

  2. Снимите отлив и проверьте наличие пустот.

  3. Удалите старую пену и загрязнения.

  4. Используйте зимнюю монтажную пену для заполнения щелей.

  5. Верните отлив на место после застывания материала.

Популярные вопросы о холодных подоконниках

Почему подоконник холодный даже с хорошими окнами?

Чаще всего из-за пустот и ошибок при монтаже под отливом.

Поможет ли герметик внутри комнаты?

Лишь частично и ненадолго — он не устраняет источник холода.

Можно ли справиться без опыта?

Да, работа занимает минимум времени и не требует специальных навыков.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
