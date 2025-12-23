Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Кофейная гуща вышла за рамки гаданий: три бытовых применения, которые реально работают

Кофейную гущу используют для чистки сковород, решёток гриля и унитаза
Недвижимость

Кофейная гуща всё чаще перестаёт быть просто отходом после утреннего кофе. Многие находят ей неожиданное применение в быту — в том числе в ванной комнате. Оказывается, одной ложки достаточно, чтобы использовать её для ухода за унитазом без агрессивной химии.

Кофейная гуща
Фото: Own work is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Кофейная гуща

Почему кофейную гущу используют в туалете

На первый взгляд идея кажется странной, но у неё есть логичное объяснение. Мелкодисперсная структура кофейной гущи действует как мягкий абразив. Она помогает удалить лёгкие загрязнения с поверхности унитаза, не повреждая эмаль и не оставляя царапин.

Кроме того, кофейная гуща хорошо впитывает запахи. Это особенно важно для канализации, где неприятные ароматы могут накапливаться со временем. В отличие от агрессивных чистящих средств, такой способ не содержит резких химических компонентов и подходит для регулярного использования, пишет Chip.

Как работает этот способ на практике

Для чистки достаточно одной столовой ложки использованной кофейной гущи. Её добавляют прямо в унитаз, после чего поверхность обрабатывают щёткой. Лёгкий налёт удаляется механически, а запахи частично нейтрализуются.

Этот приём особенно полезен перед длительным отсутствием, например, перед отпуском. Если оставить кофейную гущу в унитазе и не смывать сразу, она помогает "связать" запахи, которые могут появиться в застоявшейся воде.

Универсальное домашнее средство для разных задач

Применение кофейной гущи не ограничивается ванной комнатой. На кухне она помогает справляться с запахами после нарезки лука или чеснока. Небольшое количество гущи, растёртое между ладонями, эффективно убирает стойкий аромат с рук и разделочных досок.

Её также используют для нейтрализации запахов в холодильнике, мусорном ведре или даже в обуви. В этих случаях гущу предварительно подсушивают и помещают в открытую ёмкость.

Чистка без царапин: сковороды и решётки

Кофейная гуща подходит и для удаления сложных загрязнений. Пригоревшие сковороды, засохшие кастрюли или загрязнённые решётки гриля можно очистить с её помощью без риска повредить поверхность.

Достаточно смешать гущу с небольшим количеством воды или средства для мытья посуды и использовать как натуральный абразив. За счёт зернистой текстуры загрязнения удаляются эффективно, но деликатно.

Кофейная гуща в саду и огороде

В садоводстве кофейная гуща ценится за свой состав. Она содержит калий, фосфор и азот, что делает её подходящим натуральным удобрением для огурцов, помидоров, кабачков и других культур.

Помимо питания почвы гуща может выполнять защитную функцию. Распределённая по грядкам или садовым дорожкам, она помогает отпугивать муравьёв, слизней и даже кошек, которые не любят её запах и текстуру.

Сравнение: кофейная гуща и бытовая химия

В отличие от специализированных чистящих средств, кофейная гуща не содержит агрессивных компонентов и не требует защитных перчаток. Она подходит для лёгких загрязнений и регулярного ухода. Однако с сильным известковым налётом или застарелыми пятнами химические средства всё же работают быстрее.

Таким образом, гуща становится дополнением, а не полной заменой бытовой химии.

Плюсы и минусы использования кофейной гущи

У этого способа есть очевидные преимущества, но и ограничения.

Плюсы:

  • экологичность и отсутствие химии;
  • повторное использование отходов;
  • нейтрализация запахов;
  • мягкое очищение без царапин.

Минусы:

  • не подходит для сильных загрязнений;
  • требует регулярного применения;
  • может оставлять следы, если использовать слишком много.

Советы по безопасному применению

Используйте только небольшое количество гущи и не смывайте её большими порциями, чтобы не перегружать слив. Перед применением убедитесь, что гуща не содержит сахара или молока. Для сантехники и посуды выбирайте уже остывшую и слегка подсушенную массу.

Популярные вопросы о кофейной гуще в быту

Можно ли смывать кофейную гущу в унитаз регулярно?

В небольших количествах — да, но злоупотреблять этим способом не стоит.

Подходит ли гуща для всех поверхностей?

Она безопасна для эмали и металла, но не рекомендуется для пористых и лакированных поверхностей.

Можно ли использовать свежую гущу?

Лучше использовать уже заваренную и остывшую гущу без добавок.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы дом уборка лайфхак ванная комната
Новости Все >
Средняя цена АИ-95 на АЗС Москвы выросла до 67,80 рубля за литр — Rambler
Охлаждённый картофель содержит резистентный крахмал — нутрициологи
Жительницы мегаполисов поменялись жильём на две недели — The Post
80% пациентов улучшили зрение после импланта PRIMA — Time
Метаноловая незамерзайка продолжает продаваться в России несмотря на запрет
Арбитражный суд арестовал активы бывших топ‑менеджеров Роснано Чубайса и Уринсона
Омоложение иммунитета возможно без стволовых клеток — Scitechdaily
Прохор Шаляпин рассказал, как зритель умер на его концерте
Зимний огород на подоконнике требует досветки 12–14 часов — Antonovsad
В районе высокогорной станции Танггула воздух ощутимо "тоньше" — Siviaggia
Сейчас читают
Старые носки можно использовать для уборки дома вместо тряпок и салфеток — The Spruce
Недвижимость
Старые носки можно использовать для уборки дома вместо тряпок и салфеток — The Spruce
Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ
Прогнозы и статистика
Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ
Медвежьи шаги снижают нагрузку на поясничный отдел
Новости спорта
Медвежьи шаги снижают нагрузку на поясничный отдел
Популярное
Когда огонь расчищает историю: то, что нашли под сводами Нотр-Дама, перевернуло привычную картину эпохи

Пожар в Нотр-Даме уничтожил часть собора, но открыл тайну, о которой не знали веками. Под руинами нашли технологии, не свойственные Средневековью.

Пожар открыл в стенах Нотр-Дама скобы XII века
Танкер Bella1 уходит от погони: команда показала США, что бандитизм не пройдет
Команда Bella1 победила Береговую охрану США, вероятно, не только словесно
Морские легенды оказались правдой: кто запускает гигантские стены воды в открытом океане
Мигранты, мегаполисы и пустая земля: цепочка, о которой не говорят
Александру Бородянскому вручили приз на фестивале "Арткино" Анжела Якубовская В Дманиси выявили сосуществование двух видов гоминид — PLOS One Александр Рощин В Чичен-Ице начнут неинвазивное исследование пирамиды — институт антропологии Мексики Игорь Буккер
Клубника этих сортов атакует грядки урожаем: сладкие ягоды идут потоком до осени не зная усталости
Планеты устроили проверку на прочность: пять знаков, которые ощутили давление 2025-го до дрожи
На концерте Лепса случилось то, чего никто не ожидал: Аврора Киба выбрала необычную тактику
На концерте Лепса случилось то, чего никто не ожидал: Аврора Киба выбрала необычную тактику
Последние материалы
Картофель высаживают в отдельные лунки глубиной около 20 см
Средняя цена АИ-95 на АЗС Москвы выросла до 67,80 рубля за литр — Rambler
Маринад из чая и луковой шелухи делает рыбу вкусной без копчения
Кофейную гущу используют для чистки сковород, решёток гриля и унитаза
Охлаждённый картофель содержит резистентный крахмал — нутрициологи
Жительницы мегаполисов поменялись жильём на две недели — The Post
80% пациентов улучшили зрение после импланта PRIMA — Time
Порция оливье в 4–5 ложек снижает нагрузку на ЖКТ — гастроэнтеролог Вялов
Метаноловая незамерзайка продолжает продаваться в России несмотря на запрет
Арбитражный суд арестовал активы бывших топ‑менеджеров Роснано Чубайса и Уринсона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.