Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Праздник может вспыхнуть за секунды: 5 ошибок с ёлкой, которые превращают дом в пороховую бочку

Ёлка рядом с розеткой создаёт риск короткого замыкания — House Beautiful
Недвижимость

Рождественская ёлка для многих остаётся главным символом праздника, уюта и семейных традиций. Она собирает вокруг себя домочадцев, наполняя пространство светом гирлянд и ощущением ожидания чуда. Однако за праздничной атмосферой нередко скрываются риски, о которых задумываются не все. Об этом сообщает House Beautiful.

Новогодняя ёлка
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Новогодняя ёлка

Почему рождественская ёлка может быть опасной

Наряженная ёлка создаёт ощущение тепла и безопасности, но при нарушении базовых правил пожарной безопасности она способна стать источником серьёзной угрозы. По данным National Fire Research Laboratory, в США ежегодно фиксируется более 200 домашних пожаров, связанных с рождественскими деревьями. В среднем такие инциденты приводят к шести смертельным случаям, десяткам травм и значительному материальному ущербу.

Наибольший риск связан с живыми деревьями. Со временем они теряют влагу, становятся сухими и легко воспламеняются. Искусственные ёлки считаются более устойчивыми к огню, но и они не гарантируют полной безопасности при сильном или длительном воздействии пламени.

Ошибка №1: использование старых гирлянд

Одна из самых распространённых проблем — украшение ёлки устаревшими электрическими гирляндами. Лампы накаливания сильнее нагреваются и потребляют больше энергии, что увеличивает вероятность перегрева проводки. Специалисты рекомендуют выбирать LED-гирлянды, которые остаются холодными даже при длительной работе и считаются более энергоэффективными.

Ошибка №2: оставлять огни включёнными на ночь

Даже если мерцающие огни создают волшебную атмосферу, оставлять их включёнными во время сна или отсутствия дома опасно. Это правило действует и для светодиодных гирлянд. Любая неисправность может привести к короткому замыканию, когда рядом никого нет.

Ошибка №3: неправильное размещение возле розеток

Ёлку не следует ставить вплотную к электрическим розеткам и удлинителям. Эксперты советуют сохранять дистанцию не менее 60 сантиметров и использовать розетки с защитными предохранителями. Это снижает риск случайного контакта проводов и перегрева.

Ошибка №4: установка рядом с камином

Размещение ёлки возле камина — одна из самых опасных идей. Даже если огонь кажется контролируемым, искры и высокая температура могут быстро привести к возгоранию. Рекомендуемое расстояние от очага — не менее трёх метров.

Ошибка №5: слишком долго держать ёлку дома

Чем дольше живое дерево находится в помещении, тем суше оно становится. Это резко повышает риск пожара. Специалисты советуют убирать натуральную ёлку сразу, как только иголки начинают легко ломаться при прикосновении.

Сравнение: живая и искусственная ёлка

Живые деревья создают натуральный аромат и атмосферу праздника, но требуют регулярного полива и своевременной утилизации. Искусственные ёлки более долговечны и менее подвержены возгоранию, однако при сильном огне также могут представлять опасность. В обоих случаях ключевую роль играет правильное размещение и качественные электрические аксессуары.

Как сделать ёлку безопасной

  1. Выбирайте современные LED-гирлянды с исправной изоляцией.

  2. Выключайте огни на ночь и при выходе из дома.

  3. Ставьте ёлку на расстоянии от розеток, каминов и радиаторов.

  4. Следите за состоянием живого дерева и не держите его месяцами.

  5. Используйте устойчивую подставку и не перегружайте ветви украшениями.

Популярные вопросы о безопасности рождественской ёлки

Что безопаснее — живая или искусственная ёлка?
Обе могут быть безопасными при соблюдении правил, но живая требует большего контроля из-за высыхания.

Можно ли оставлять LED-гирлянды включёнными постоянно?
Нет, даже светодиодные огни рекомендуется выключать на ночь и при отсутствии дома.

На каком расстоянии от камина ставить ёлку?
Минимум в трёх метрах от источника открытого огня.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дом праздник интерьер рождество
Новости Все >
Участок Императорской дороги Цинь найден в Шэньси — South China Morning Post
Кошки запоминают обстановку и запахи вместо логики хозяина
Север Барбадоса ценят гурманы — Virgin Atlantic Holidays
Тип оборудования слабо влияет на рост мышечной силы — учёные
Subaru возглавил рейтинг надёжности автомобильных брендов 2025 года
С 1 января 2026 самозанятым откроют возможность оплачиваемого больничного
Астрономы обнаружили "взрыв внутри взрыва"
Рыхление почвы улучшает рост молодых яблонь — рекомендации Vsadu
Вика Цыганова заявила, что Долина оторвана от реальности
Средняя цена АИ-95 на АЗС Москвы выросла до 67,80 рубля за литр — Rambler
Сейчас читают
Плоды рябины едят после морозов — горечь снижается
Садоводство, цветоводство
Плоды рябины едят после морозов — горечь снижается
Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Недвижимость
Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Наука и техника
Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Популярное
Морские легенды оказались правдой: кто запускает гигантские стены воды в открытом океане

Океан больше не скрывает своих "монстров": учёные выяснили, как возникают волны-негодяи и почему скоро их станет возможным предсказывать заранее.

Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Пожар открыл в стенах Нотр-Дама скобы XII века
Когда огонь расчищает историю: то, что нашли под сводами Нотр-Дама, перевернуло привычную картину эпохи
Команда Bella1 победила Береговую охрану США, вероятно, не только словесно
Мигранты, мегаполисы и пустая земля: цепочка, о которой не говорят
Александру Бородянскому вручили приз на фестивале "Арткино" Анжела Якубовская В Дманиси выявили сосуществование двух видов гоминид — PLOS One Александр Рощин В Чичен-Ице начнут неинвазивное исследование пирамиды — институт антропологии Мексики Игорь Буккер
Планеты устроили проверку на прочность: пять знаков, которые ощутили давление 2025-го до дрожи
Клубника этих сортов атакует грядки урожаем: сладкие ягоды идут потоком до осени не зная усталости
На концерте Лепса случилось то, чего никто не ожидал: Аврора Киба выбрала необычную тактику
На концерте Лепса случилось то, чего никто не ожидал: Аврора Киба выбрала необычную тактику
Последние материалы
Участок Императорской дороги Цинь найден в Шэньси — South China Morning Post
24 декабря приносит спокойный день для завершения дел
Кошки запоминают обстановку и запахи вместо логики хозяина
Север Барбадоса ценят гурманы — Virgin Atlantic Holidays
Фруктовая квашенка вернулась как безалкогольный праздничный напиток
Повышение утильсбора изменило поведение покупателей
Эскапизм снижает тревогу через уход в фантазии
Тип оборудования слабо влияет на рост мышечной силы — учёные
Subaru возглавил рейтинг надёжности автомобильных брендов 2025 года
С 1 января 2026 самозанятым откроют возможность оплачиваемого больничного
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.