Ваш дом задыхается от пыли зимой: причина прячется в ежедневной привычке, о которой никто не думает

Сухой воздух делает пыль лёгкой и летучей — специалист Келси Хей

Зимой солнечный луч в комнате нередко превращается в наглядное доказательство того, сколько пыли на самом деле циркулирует в воздухе. Кажется, будто в доме идёт мини-снегопад, хотя уборка была совсем недавно. Причина часто кроется не в небрежности, а в сезонных привычках и работе отопления. Об этом сообщает Better Homes & Gardens.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка вытирает пыль

Почему зимой пыли становится больше

В холодное время года дома обычно плотно закрыты, чтобы сохранить тепло и сократить расходы на отопление. Такая герметичность уменьшает приток свежего воздуха и естественную вентиляцию, из-за чего пыль оседает быстрее, чем летом. Сухой морозный воздух и постоянная работа радиаторов или печи снижают уровень влажности, делая частицы пыли легче и подвижнее.

Дополнительную роль играет статическое электричество. Оно заставляет пыль буквально "прилипать" к мебели, технике и текстилю. В результате поверхности выглядят грязными уже через день-два после уборки, а воздух кажется тяжёлым и сухим.

Вклад людей, животных и отопления

Зимой мы больше времени проводим дома, и это напрямую влияет на количество пыли. Омертвевшие клетки кожи, волосы и микроволокна одежды постоянно попадают в воздух. Домашние животные тоже добавляют свою долю: сухая кожа, шерсть и перхоть становятся частью общего пылевого фона.

Отопительные системы усугубляют ситуацию. Печь или котёл работают почти без перерывов, поднимая с пола уже осевшую пыль и разнося её по всему дому через вентиляцию. Если используется дровяная печь или камин, в воздух добавляются микрочастицы сажи и золы, которые оседают на поверхностях и смешиваются с бытовой пылью.

Как улучшить качество воздуха в доме зимой

Мы поговорили со специалистом по фильтрации и качеству воздуха в помещениях Келси Хей из компании Filtrete Brand, чтобы разобраться, какие меры действительно работают.

"Почти все фильтры толщиной 1 дюйм следует менять не реже чем раз в три месяца, а фильтры толщиной 4-5 дюймов могут служить от шести до двенадцати месяцев. Новый фильтр обеспечивает лучшую фильтрацию и более высокую энергоэффективность", — отмечает специалист по качеству воздуха Келси Хей.

Эксперт также советует проводить профессиональное обслуживание системы отопления перед зимой.

"Ежегодная настройка помогает не только экономить энергию, но и обеспечивает более чистый воздух для всей семьи в холодные месяцы", — добавляет она.

Для равномерной циркуляции воздуха рекомендуется запускать вентилятор системы отопления и вентиляции на низкой скорости. Важно следить, чтобы мебель не перекрывала вентиляционные решётки: свободное пространство в 6-12 дюймов перед ними снижает нагрузку на систему и помогает уменьшить запылённость.

Сравнение: сухой и увлажнённый воздух в доме

Сухой зимний воздух способствует тому, что пыль долго остаётся в подвешенном состоянии и легко распространяется по комнатам. При уровне влажности ниже 30 % частицы становятся легче, а статическое электричество усиливается. Увлажнённый воздух, напротив, "утяжеляет" пыль, помогая ей быстрее оседать и облегчая уборку. Оптимальный диапазон влажности — от 30 до 50 %, он комфортен для дыхания и полезен для кожи и мебели.

Как сократить количество пыли зимой

Поддерживайте влажность на уровне 30-50 % с помощью увлажнителя, комнатных растений или простых бытовых решений. Используйте пылесос с HEPA-фильтром и своевременно очищайте или меняйте его фильтры. Протирайте поверхности слегка влажной салфеткой из микрофибры, чтобы пыль собиралась, а не разлеталась. Еженедельно пылесосьте мягкую мебель, матрасы, шторы и подушки. Регулярно ухаживайте за домашними животными и стирайте их подстилки. Чаще меняйте постельное бельё и проветривайте спальню, не допуская переохлаждения.

Популярные вопросы о зимней пыли в доме

Почему зимой пыли больше, чем летом?

Из-за закрытых окон, сухого воздуха и постоянной работы отопления частицы дольше остаются в помещении.

Что лучше для квартиры — увлажнитель или очиститель воздуха?

Увлажнитель помогает снизить запылённость за счёт влажности, а очиститель удаляет частицы из воздуха. Лучший эффект даёт их сочетание.

Как часто нужно менять фильтры в системе отопления?

Тонкие фильтры обычно меняют раз в три месяца, более толстые — раз в полгода или год, в зависимости от рекомендаций производителя.