Ирина Кудряшова

Рыба и лук больше не пахнут неделями: три приёма превратят ведро в нейтральную зону

Запах в мусорном ведре устраняют содой и абсорбентами
Неприятный запах из мусорного ведра способен испортить даже самую уютную кухню. Особенно остро проблема проявляется после утилизации рыбы, лука и органических отходов, которые быстро начинают "работать" в тепле. Однако избавиться от запаха можно надолго, если подойти к вопросу системно.

Мусорное ведро
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Почему запах в ведре возвращается снова и снова

Даже после мытья мусорного ведра аромат часто появляется вновь уже через день. Причина в том, что частицы органики и влага задерживаются в микропорах пластика или металла. Они становятся идеальной средой для бактерий, которые и формируют стойкий запах.

Поэтому борьба должна начинаться не с маскировки, а с устранения условий, при которых запах образуется. Базой всегда остается чистота самого ведра и отсутствие лишней влаги.

Подготовка: что важно сделать в первую очередь

После каждой смены мусорного пакета емкость необходимо тщательно промыть теплой водой с моющим средством. Для усиления эффекта можно добавить немного пищевой соды — она помогает нейтрализовать остаточные запахи.

После мытья ведро важно полностью высушить. Для этого подойдет кухонная салфетка или обычное просушивание в перевернутом виде. Только на чистую и сухую поверхность имеет смысл наносить дополнительные "защитные" меры.

Три проверенных способа избавиться от запаха надолго

Когда основа подготовлена, можно выбрать один из методов, которые эффективно предотвращают появление запаха. Их часто комбинируют или чередуют в зависимости от ситуации, пишет Общественная служба новостей.

1. Древесный наполнитель

Древесный наполнитель для кошачьего туалета — мощный природный абсорбент. Он впитывает влагу и связывает летучие соединения, вызывающие неприятный аромат. Достаточно насыпать тонкий слой на дно ведра, чтобы перекрыть источник запаха.

Наполнитель делают из прессованных опилок, которые обладают высокой гигроскопичностью. Его меняют примерно раз в неделю или при каждой замене мусорного пакета, если отходы были особенно влажными.

2. Салфетки с эфирным маслом

Простой и ароматный вариант — обычные бумажные салфетки. Их складывают в несколько слоев и капают 2-3 капли эфирного масла, например лимона, чайного дерева или мяты.

Эфирные масла не просто перебивают запах, а обладают антибактериальными свойствами. Салфетки кладут на дно ведра под пакет и меняют при каждой выноске мусора.

3. Пищевая сода

Самый доступный способ — пищевая сода. Столовую ложку насыпают на дно чистого и сухого ведра. Она эффективно нейтрализует как кислые, так и щелочные запахи.

Если в мусор отправляются особенно пахучие отходы — рыбные остатки или большое количество луковой шелухи — небольшим количеством соды можно присыпать их прямо в пакете. Это замедлит распространение запаха.

Популярные вопросы об устранении запаха из ведра

Какой способ самый долговечный?

Древесный наполнитель обычно удерживает эффект дольше остальных, особенно при органических отходах.

Можно ли сочетать методы?

Да, например, использовать соду и салфетки с эфирным маслом одновременно.

Подходит ли это для кухни с детьми и животными?

Все способы безопасны при правильном применении и соблюдении дозировок.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
