Светлана Нерадовская

Стены показали характер и больше не терпят обои: покрытия, которые вошли в современный интерьер

Обои признали устаревшим решением для стен в квартирах — Obchodpromiminko
Недвижимость

Ещё недавно обои считались безальтернативным решением для оформления стен, но сегодня дизайнеры всё чаще отказываются от них. Современные интерьеры требуют большей выразительности, практичности и свободы в выборе материалов.

Гостиная
Фото: unsplash.com by Aalo Lens is licensed under Free to use under the Unsplash License
Гостиная

Новые технологии позволяют добиться эффектного результата без привычных рулонов. Об этом сообщают специалисты по интерьерному дизайну и ремонту жилых пространств, на которых ссылается чешское издание Obchodpromiminko.

Почему обои теряют популярность

Отказ от обоев связан не только с изменением модных ориентиров. У этого материала накопилось немало практических минусов. Обои плохо переносят влагу, легко повреждаются и со временем теряют аккуратный вид. Даже качественные варианты могут выцветать или выглядеть устаревшими уже через несколько лет.

Кроме того, сам процесс поклейки остаётся сложным и трудоёмким. Неровные стены, заметные стыки, пузыри воздуха и необходимость точной подгонки полотен нередко превращают ремонт в стресс. В результате владельцы квартир всё чаще выбирают решения, которые проще обновлять и легче адаптировать под изменения интерьера.

Окрашенные стены как универсальное решение

Краска давно перестала ассоциироваться исключительно с офисами или подъездами. Современные составы позволяют получать глубокие оттенки, сложные полутона и благородные матовые или бархатистые поверхности. Такой вариант отлично подходит как для минималистичных, так и для более выразительных интерьеров.

Главное условие — качественная подготовка основания. Зато в дальнейшем сменить цвет можно быстро и без масштабного ремонта. Это особенно удобно для тех, кто любит регулярно обновлять пространство и экспериментировать с интерьером.

Фактурные покрытия и декоративная штукатурка

Декоративная штукатурка ценится за долговечность и отсутствие швов. Она создаёт цельную поверхность, которая выглядит аккуратно и дорого даже спустя годы. С её помощью можно добиться самых разных эффектов — от мягкой шелковистой текстуры до имитации камня, бетона или мрамора.

Такое покрытие хорошо переносит механические нагрузки и подходит для помещений с активной эксплуатацией. Именно поэтому дизайнеры всё чаще рекомендуют его для гостиных, коридоров и кухонь.

Натуральные и имитированные материалы

Современные интерьеры активно используют визуально выразительные поверхности. Кирпичная кладка, бетон, микроцемент или деревянные панели задают характер пространству и не требуют дополнительного декора. Они гармонично вписываются в стили лофт, минимализм, сканди и современную классику.

При этом всё чаще применяются качественные имитации. Они выглядят не менее эффектно, но стоят дешевле и проще в уходе. Такой подход позволяет получить желаемый результат без лишних затрат.

Панели, лепнина и художественные акценты

Для тех, кто ценит сложные и выразительные интерьеры, актуальны стеновые панели, лепнина и роспись. Панели добавляют глубину и структуру, визуально зонируют пространство и делают интерьер более статусным. Лепнина помогает подчеркнуть архитектуру помещения.

Художественная роспись или авторская картина на стене превращают интерьер в уникальный проект. Такой акцент сразу привлекает внимание и делает пространство запоминающимся.

Сравнение обоев и современных отделочных материалов

Обои чаще всего воспринимаются как временное решение и требуют аккуратного обращения. Современные материалы служат дольше, легче поддаются локальному ремонту и позволяют экспериментировать с фактурами. Кроме того, краска, штукатурка или панели дают больше свободы в создании индивидуального интерьера.

Плюсы и минусы отказа от обоев

Переход на альтернативные материалы открывает новые возможности, но требует взвешенного подхода.

  • Плюсы: долговечность, разнообразие текстур, простота обновления, современный внешний вид.
  • Минусы: более высокая стоимость некоторых решений, необходимость профессиональной подготовки поверхности.

Популярные вопросы об альтернативе обоям

Что дешевле — обои или краска?

Краска часто оказывается выгоднее с учётом долговечности и простоты обновления.

Подходят ли фактурные покрытия для небольших помещений?

Да, при правильном выборе текстуры и цвета они не перегружают пространство.

Что лучше для кухни или прихожей?

Практичнее всего использовать краску, микроцемент или декоративную штукатурку.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы дизайн ремонт интерьер
