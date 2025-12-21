Картофель вместо пенопласта: странный рождественский венок стал главным украшением сезона

Венок из картофеля заменяет флористическую пену — Джемма Логан

Идея рождественского венка из картофеля звучит как шутка, но на деле оказывается неожиданно изящной. Садоводы и декораторы всё чаще выбирают этот способ как экологичную и бюджетную альтернативу привычным украшениям. Результат выглядит эффектно и вполне уместно на праздничной двери. Об этом сообщает Ideal Home.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ девушка с венком

Почему венок из картофеля стал зимним трендом

Рождественские украшения всё чаще уходят в сторону осознанного потребления. Вместо пластика, искусственной зелени и флористической пены люди ищут простые и натуральные решения. Картофель неожиданно оказался в центре внимания — он доступен, биоразлагаем и отлично справляется с ролью основы для венка.

Такой подход перекликается с общей тенденцией использовать подручные материалы и природные ресурсы, особенно в зимний период, когда сад кажется «спящим», но на самом деле остаётся полным возможностей, как это бывает при зимнем планировании грядок.

В чём суть идеи и как она работает

Основой венка служит одна крупная сырая картофелина. В неё по кругу вставляют веточки зелени, формируя аккуратный шар или кольцо. За счёт плотной мякоти картофель хорошо удерживает стебли и при этом остаётся достаточно влажным.

«Мой рождественский венок из картофеля — хороший пример того, как жить экологично. Красивые праздничные украшения не обязательно должны быть дорогими или разорительными», — говорит автор и эксперт по садоводству Аня Лаутенбах.

Какие материалы подойдут лучше всего

Для венка чаще всего выбирают плотную вечнозелёную растительность. Она дольше сохраняет форму и аромат, а также хорошо держится без дополнительных креплений.

«Для начала вам понадобится крупная, твёрдая сырая картофелина. Сделайте отверстия по всему периметру и вставьте в них срезанные стебли зелени», — объясняет эксперт по Рождеству Джемма Логан.

Хорошо подходят лавр, розмарин, падуб, плющ и эвкалипт. Они не только выглядят празднично, но и источают лёгкий аромат. Для подвешивания достаточно продеть через центр проволоку или прочную бечёвку.

Декор: от минимализма до акцентов

Картофельный венок легко адаптировать под любой стиль. Минималистам подойдёт чистая зелень без украшений. Тем, кто любит выразительные детали, можно добавить ленты, сушёные апельсины, палочки корицы или ягоды.

Аня Лаутенбах, например, использует павлиньи перья, создавая эффектный контраст с тёмной зеленью. Такой подход хорошо вписывается в тренд на необычные, но природные акценты, похожий на идеи с алюминиевой фольгой в саду, где простые материалы дают неожиданно сильный визуальный эффект.

Практичность и экологичность решения

Одна из причин популярности картофельных венков — отказ от флористической пены. Этот материал плохо разлагается и часто используется всего один раз.

«Картофель биоразлагаем, пригоден для компостирования и естественным образом удерживает влагу, помогая зелени дольше оставаться свежей», — отмечает Джемма Логан .

Холодная погода замедляет процесс разложения, поэтому венок спокойно может провисеть на двери несколько недель. Однако для интерьера он не подойдёт: в тёплом помещении картофель портится значительно быстрее.

Сравнение: картофельный венок и классические варианты

Если сравнивать картофельную основу с флористической пеной, первая выигрывает по экологичности и стоимости. Венки на металлических каркасах долговечнее, но требуют больше материалов и усилий. Живые венки из мха и суккулентов выглядят эффектно, но сложнее в уходе и создании.

Плюсы и минусы венка из картофеля

Этот вариант подойдёт не всем, но у него есть очевидные сильные стороны:

минимальные затраты и доступность материалов;

экологичность и возможность компостирования;

ограниченный срок службы;

подходит только для улицы или холодных помещений.

Советы по созданию картофельного венка шаг за шагом

Выберите крупную и плотную картофелину без повреждений. Сделайте отверстия по кругу с помощью шпажки. Подготовьте зелень, подрезав стебли. Вставьте веточки, формируя округлую форму. Закрепите петлю и добавьте декоративные элементы при желании.

Популярные вопросы о картофельных венках

Сколько такой венок может прослужить?

На улице — до нескольких недель, особенно в холодную погоду.

Можно ли использовать венок в помещении?

Нет, тёплый и влажный воздух ускоряет порчу картофеля.

Чем заменить картофель?

Альтернативой могут стать мох, суккуленты или деревянная основа, но они сложнее в работе.