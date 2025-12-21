Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Чёрный экран — ловушка: эта техника тайно тянет электричество и деньги даже в полной отключке

Современные телевизоры потребляют 0,3 — 1 Вт в режиме ожидания — Revistaoeste
Недвижимость

Многие оставляют телевизор включённым в розетку, не задумываясь, что это влияет на итоговый счёт за электричество. Даже в режиме ожидания техника остаётся активной и потребляет энергию круглосуточно. Это особенно заметно на современных моделях, которые подключены к интернету и поддерживают дополнительные функции, сообщает Revistaoeste.

Обсуждение оплаты ЖКХ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Обсуждение оплаты ЖКХ

Почему телевизор потребляет энергию даже в спящем режиме

Современные панели не выключаются полностью при нажатии кнопки на пульте: встроенные модули связи продолжают работать, чтобы устройство могло реагировать на команды, обновляться и поддерживать подключение. Это касается как больших Smart TV, так и компактных моделей.

В среднем телевизоры расходуют от 0,3 до 1 ватта в режиме ожидания. Дополнительные возможности — Wi-Fi, голосовое управление или автоматическая загрузка обновлений — могут повышать это значение. Старые устройства без "умных" функций обычно потребляют меньше, но также не отключаются полностью. За сутки расход кажется незначительным, но за месяц превращается в постоянную статью расходов.

Сколько стоит оставлять телевизор постоянно подключённым

Расходы зависят от модели, диагонали экрана и количества техники в квартире. Если ориентироваться на средний тариф электроэнергии для российских домовладений, ситуация выглядит так:

  • 1 телевизор обходится примерно в 2-8 рублей в месяц.
  • 2 телевизора — до 15 рублей в месяц.
  • 3 и более устройств — свыше 20 рублей в месяц.

На первый взгляд это кажется незначительной суммой, однако в расчёт добавляется другая бытовая техника: приставки, роутеры, колонки, игровые консоли и кухонные приборы, которые также продолжают потреблять энергию в режиме ожидания. В совокупности именно эти "скрытые" траты формируют ощутимую долю ежемесячного счёта.

Почему лишние расходы остаются незаметными

Большинство владельцев не учитывают энергопотребление техники в спящем режиме, поскольку оно не отражается отдельной строкой в квитанции. Телевизор не подаёт признаков активности, но продолжает работать фоново, поддерживая связь и функции управления.

Такие траты:

  • не ощущаются ежедневно;
  • накапливаются постепенно;
  • возникают в любое время суток;
  • могут составлять за год сумму, сопоставимую с полноценным периодом активного использования.

Для небольшой квартиры с большим количеством электроники доля "скрытых расходов" бывает особенно ощутимой.

Когда действительно стоит отключать телевизор

Отключение устройства от сети даёт небольшую, но стабильную экономию. Если применять эту практику сразу к нескольким техническим устройствам, выгода становится более заметной. Кроме того, отключение:

  • уменьшает риск выхода панели из строя при скачках напряжения;
  • снижает вероятность повреждения блока питания;
  • полностью исключает расход энергии в режиме ожидания.

Для семей, внимательно относящихся к бюджету, такой подход помогает оптимизировать расходы и лучше понимать структуру платежей.

Правильный баланс удобства и экономии

Для правильного выбора важно оценить условия эксплуатации и частоту использования панели. Разные модели по-разному ведут себя в режиме ожидания, поэтому подход зависит от привычек владельцев.

  • К плюсам отключения относят экономию энергии и снижение риска поломок после перепадов напряжения.
  • Пользователи отмечают, что техника меньше нагревается и дольше служит.
  • Минусы связаны с потерей быстрых функций: телевизор загружается дольше, обновления требуют ручной проверки.
  • Для некоторых моделей отключение от сети может сбрасывать настройки времени или задерживать загрузку сервисов — особенно если техника работает через устройства, чувствительные к нагрузке, например силовые удлинители для бытовой техники.

Правильный баланс удобства и экономии помогает выбрать оптимальный режим эксплуатации.

Советы по снижению энергопотребления телевизора

  • Проверьте настройки энергосбережения — многие Smart TV позволяют снизить расход в ожидании.
  • Используйте сетевые фильтры с кнопкой — так проще отключать несколько устройств сразу.
  • Отключайте телевизор при длительном отсутствии дома.
  • Уменьшайте яркость экрана — это снижает нагрузку в активном режиме.
  • Обновляйте прошивку: производители нередко оптимизируют энергопотребление.

Популярные вопросы

Сколько энергии тратит телевизор, когда выключен

Обычно от 0,3 до 1 ватта в зависимости от модели и интеллектуальных функций.

Имеет ли смысл отключать телевизор полностью

Да, если целью является максимальная экономия и защита от скачков напряжения.

Влияет ли количество подключённых устройств на счёт

Да, совокупное микропотребление нескольких приборов заметно увеличивает расходы.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дом советы бюджет квартира технологии телевидение электроэнергия
