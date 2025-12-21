Мелочь, которая копится в годовой убыток: почему забытая зарядка в розетке не такая уж безобидная

Оставленные зарядки в розетке создают фоновую сетевую нагрузку — ouest-france

Вы могли уже давно убрать смартфон, но зарядное устройство так и осталось в розетке. Эта привычка кажется безобидной и почти незаметной, однако она всё же влияет на потребление электроэнергии. Речь не о резком росте счетов, а о так называемом "накопительном эффекте", который проявляется со временем. Об этом сообщает ouest-france.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Смартфон на зарядке

Потребляет ли зарядка электричество без телефона

Да, даже без подключённого устройства зарядное устройство продолжает расходовать энергию. Оно остаётся под напряжением и работает в режиме ожидания, поддерживая внутренние электронные цепи активными. Это минимальное, но постоянное потребление называют "потерями в режиме ожидания".

Современные зарядные устройства стали экономичнее, но полностью избавиться от фонового расхода энергии пока невозможно — особенно если речь идёт о старых моделях.

Сколько это стоит в цифрах

Среднее потребление зарядного устройства без телефона составляет примерно 0,1-0,5 Вт. На первый взгляд цифра кажется ничтожной. Но если устройство остаётся в розетке круглосуточно, ситуация меняется.

Какие устройства усиливают эффект энергетических вампиров

Зарядка — лишь один из примеров скрытого потребления. В большинстве домов есть целый набор техники, которая продолжает тянуть энергию даже без активного использования.

телевизоры и игровые приставки в режиме ожидания;

компьютеры и интернет-роутеры, постоянно подключённые к сети;

микроволновые печи и кофемашины с электронными часами;

аудиосистемы и медиаплееры.

По отдельности каждое устройство потребляет немного, но вместе они формируют ощутимую долю пассивного энергопотребления.

Почему зарядка ест электричество даже вхолостую

Зарядное устройство работает как преобразователь напряжения. Пока оно подключено к сети, внутри продолжается процесс преобразования энергии, пусть и на минимальном уровне. Ток проходит через элементы схемы, поддерживая готовность к зарядке.

У старых зарядных устройств такие потери выше, так как они менее энергоэффективны. Новые модели оснащаются схемами, которые заметно снижают потребление в режиме ожидания, но полностью его не устраняют.

Кумулятивный эффект: когда мелочи складываются

Одна зарядка — почти незаметно. Но в реальной квартире обычно остаются включёнными сразу несколько зарядных устройств, телевизор в режиме ожидания, роутер и компьютер. В сумме пассивное потребление может достигать 1800-2800 рублей в год, а по некоторым оценкам — до 10% общего энергопотребления домохозяйства.

Это не критично для бюджета, но важно для тех, кто стремится оптимизировать расходы и сократить экологический след.

Зарядка и другие источники скрытого потребления

По сравнению с телевизором или приставкой зарядное устройство потребляет в разы меньше энергии. Однако именно зарядки чаще всего забывают отключать, поэтому они становятся символом фоновых потерь. Телевизор обычно выключают осознанно, а зарядку — оставляют "на всякий случай".

Советы, как сократить скрытое потребление

Вынимайте зарядные устройства из розетки, если они не используются. Используйте удлинители с выключателем для группы приборов. Отдавайте предпочтение современным энергоэффективным зарядкам. Применяйте ваттметр, чтобы выявить "энергетических вампиров" в доме.

Популярные вопросы о зарядках и потреблении энергии

Опасно ли оставлять зарядку в розетке?

С точки зрения безопасности — обычно нет, если устройство качественное. С точки зрения расхода энергии — это лишние, пусть и небольшие потери.

Есть ли смысл покупать новую зарядку ради экономии?

Если старая модель сильно нагревается и не соответствует современным стандартам — да, это оправдано.

Насколько это влияет на экологию?

В масштабах одного дома — умеренно, но в масштабах миллионов домохозяйств эффект становится значительным.