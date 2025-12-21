Мелочь, которая копится в годовой убыток: почему забытая зарядка в розетке не такая уж безобидная

Вы могли уже давно убрать смартфон, но зарядное устройство так и осталось в розетке. Эта привычка кажется безобидной и почти незаметной, однако она всё же влияет на потребление электроэнергии. Речь не о резком росте счетов, а о так называемом "накопительном эффекте", который проявляется со временем. Об этом сообщает ouest-france.
Да, даже без подключённого устройства зарядное устройство продолжает расходовать энергию. Оно остаётся под напряжением и работает в режиме ожидания, поддерживая внутренние электронные цепи активными. Это минимальное, но постоянное потребление называют "потерями в режиме ожидания".
Современные зарядные устройства стали экономичнее, но полностью избавиться от фонового расхода энергии пока невозможно — особенно если речь идёт о старых моделях.
Среднее потребление зарядного устройства без телефона составляет примерно 0,1-0,5 Вт. На первый взгляд цифра кажется ничтожной. Но если устройство остаётся в розетке круглосуточно, ситуация меняется.
Зарядка — лишь один из примеров скрытого потребления. В большинстве домов есть целый набор техники, которая продолжает тянуть энергию даже без активного использования.
По отдельности каждое устройство потребляет немного, но вместе они формируют ощутимую долю пассивного энергопотребления.
Зарядное устройство работает как преобразователь напряжения. Пока оно подключено к сети, внутри продолжается процесс преобразования энергии, пусть и на минимальном уровне. Ток проходит через элементы схемы, поддерживая готовность к зарядке.
У старых зарядных устройств такие потери выше, так как они менее энергоэффективны. Новые модели оснащаются схемами, которые заметно снижают потребление в режиме ожидания, но полностью его не устраняют.
Одна зарядка — почти незаметно. Но в реальной квартире обычно остаются включёнными сразу несколько зарядных устройств, телевизор в режиме ожидания, роутер и компьютер. В сумме пассивное потребление может достигать 1800-2800 рублей в год, а по некоторым оценкам — до 10% общего энергопотребления домохозяйства.
Это не критично для бюджета, но важно для тех, кто стремится оптимизировать расходы и сократить экологический след.
По сравнению с телевизором или приставкой зарядное устройство потребляет в разы меньше энергии. Однако именно зарядки чаще всего забывают отключать, поэтому они становятся символом фоновых потерь. Телевизор обычно выключают осознанно, а зарядку — оставляют "на всякий случай".
Вынимайте зарядные устройства из розетки, если они не используются.
Используйте удлинители с выключателем для группы приборов.
Отдавайте предпочтение современным энергоэффективным зарядкам.
Применяйте ваттметр, чтобы выявить "энергетических вампиров" в доме.
Опасно ли оставлять зарядку в розетке?
С точки зрения безопасности — обычно нет, если устройство качественное. С точки зрения расхода энергии — это лишние, пусть и небольшие потери.
Есть ли смысл покупать новую зарядку ради экономии?
Если старая модель сильно нагревается и не соответствует современным стандартам — да, это оправдано.
Насколько это влияет на экологию?
В масштабах одного дома — умеренно, но в масштабах миллионов домохозяйств эффект становится значительным.
Яркая, неприхотливая и эффектная — вербена неожиданно стала главным открытием сезона и отлично вписалась в клумбы и композиции с петунией.