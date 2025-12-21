Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Мелочь, которая копится в годовой убыток: почему забытая зарядка в розетке не такая уж безобидная

Недвижимость

Вы могли уже давно убрать смартфон, но зарядное устройство так и осталось в розетке. Эта привычка кажется безобидной и почти незаметной, однако она всё же влияет на потребление электроэнергии. Речь не о резком росте счетов, а о так называемом "накопительном эффекте", который проявляется со временем. Об этом сообщает ouest-france.

Смартфон на зарядке
Потребляет ли зарядка электричество без телефона

Да, даже без подключённого устройства зарядное устройство продолжает расходовать энергию. Оно остаётся под напряжением и работает в режиме ожидания, поддерживая внутренние электронные цепи активными. Это минимальное, но постоянное потребление называют "потерями в режиме ожидания".

Современные зарядные устройства стали экономичнее, но полностью избавиться от фонового расхода энергии пока невозможно — особенно если речь идёт о старых моделях.

Сколько это стоит в цифрах

Среднее потребление зарядного устройства без телефона составляет примерно 0,1-0,5 Вт. На первый взгляд цифра кажется ничтожной. Но если устройство остаётся в розетке круглосуточно, ситуация меняется.

Какие устройства усиливают эффект энергетических вампиров

Зарядка — лишь один из примеров скрытого потребления. В большинстве домов есть целый набор техники, которая продолжает тянуть энергию даже без активного использования.

  • телевизоры и игровые приставки в режиме ожидания;
  • компьютеры и интернет-роутеры, постоянно подключённые к сети;
  • микроволновые печи и кофемашины с электронными часами;
  • аудиосистемы и медиаплееры.

По отдельности каждое устройство потребляет немного, но вместе они формируют ощутимую долю пассивного энергопотребления.

Почему зарядка ест электричество даже вхолостую

Зарядное устройство работает как преобразователь напряжения. Пока оно подключено к сети, внутри продолжается процесс преобразования энергии, пусть и на минимальном уровне. Ток проходит через элементы схемы, поддерживая готовность к зарядке.

У старых зарядных устройств такие потери выше, так как они менее энергоэффективны. Новые модели оснащаются схемами, которые заметно снижают потребление в режиме ожидания, но полностью его не устраняют.

Кумулятивный эффект: когда мелочи складываются

Одна зарядка — почти незаметно. Но в реальной квартире обычно остаются включёнными сразу несколько зарядных устройств, телевизор в режиме ожидания, роутер и компьютер. В сумме пассивное потребление может достигать 1800-2800 рублей в год, а по некоторым оценкам — до 10% общего энергопотребления домохозяйства.

Это не критично для бюджета, но важно для тех, кто стремится оптимизировать расходы и сократить экологический след.

Зарядка и другие источники скрытого потребления

По сравнению с телевизором или приставкой зарядное устройство потребляет в разы меньше энергии. Однако именно зарядки чаще всего забывают отключать, поэтому они становятся символом фоновых потерь. Телевизор обычно выключают осознанно, а зарядку — оставляют "на всякий случай".

Советы, как сократить скрытое потребление

  1. Вынимайте зарядные устройства из розетки, если они не используются.

  2. Используйте удлинители с выключателем для группы приборов.

  3. Отдавайте предпочтение современным энергоэффективным зарядкам.

  4. Применяйте ваттметр, чтобы выявить "энергетических вампиров" в доме.

Популярные вопросы о зарядках и потреблении энергии

Опасно ли оставлять зарядку в розетке?
С точки зрения безопасности — обычно нет, если устройство качественное. С точки зрения расхода энергии — это лишние, пусть и небольшие потери.

Есть ли смысл покупать новую зарядку ради экономии?
Если старая модель сильно нагревается и не соответствует современным стандартам — да, это оправдано.

Насколько это влияет на экологию?
В масштабах одного дома — умеренно, но в масштабах миллионов домохозяйств эффект становится значительным.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дом экология электроэнергия
