Банка, носок и 10 минут времени: странный лайфхак решает сразу две бытовые проблемы

Иногда самые простые бытовые хитрости оказываются неожиданно эффективными. Хозяйки давно научились использовать подручные вещи так, чтобы экономить время, деньги и силы, не жертвуя результатом. Один из таких приёмов связан с обычными носками и стеклянной банкой.
На первый взгляд идея кажется странной, но на практике у неё есть вполне рациональное объяснение. Банка выступает удобной ёмкостью для замачивания и смешивания растворов, а носки — универсальным расходным материалом. Причём использовать можно как одиночные носки без пары, так и сильно загрязнённые изделия, которые уже не отстирываются обычным способом.
Существует два проверенных способа применения этого лайфхака — для уборки и для стирки, уточняет канал DIY Gallery Art.
Этот вариант особенно полезен для сухой и комбинированной уборки. Носок превращается в многоразовую антистатическую салфетку, которая легко справляется с пылью даже в труднодоступных местах.
Налейте в банку стакан тёплой воды.
Добавьте эфирное масло и глицерин, аккуратно перемешайте.
Опустите в раствор чистый носок или несколько носков.
Закройте банку крышкой и оставьте на 5-10 минут.
Достаньте носок и слегка отожмите его.
Наденьте носок на руку и используйте для удаления пыли.
Глицерин создаёт антистатический эффект, благодаря которому пыль не оседает повторно, а эфирное масло наполняет дом лёгким ароматом. По мере загрязнения носок можно ополаскивать и использовать снова.
Этот метод особенно выручает при стирке белых носков, с которыми не справляется даже современная стиральная машина. Банка в этом случае заменяет предварительное замачивание и активное трение.
Положите грязные носки в банку.
Добавьте соль, соду и шарик из фольги.
Осторожно залейте кипяток так, чтобы он полностью покрыл ткань.
Закройте банку крышкой и аккуратно встряхните.
Оставьте носки в растворе на 10 минут.
После этого постирайте их в стиральной машине обычным способом.
После такой обработки загрязнения отходят значительно легче, а ткань выглядит заметно свежее.
В отличие от стандартной уборки тряпками, носок с глицерином дольше сохраняет эффект чистоты. По сравнению с ручной стиркой, способ с банкой требует меньше усилий и не травмирует кожу рук. Если сопоставлять с агрессивными отбеливателями, метод с содой и солью выглядит более щадящим для ткани.
Перед применением стоит оценить все стороны метода.
Преимущества:
Недостатки:
Используйте только целые банки без трещин.
Не заливайте кипяток резко, чтобы стекло не лопнуло.
Для уборки выбирайте чистые носки без жёстких швов.
Не превышайте время замачивания.
Для цветных изделий лучше использовать второй способ с осторожностью, чтобы избежать вымывания краски.
Глицерин даёт оптимальный антистатический эффект, альтернативы работают хуже.
Для уборки — по мере необходимости, для отбеливания — не чаще, чем требуется, чтобы не изнашивать ткань.
