Стирают как всегда — и теряют гардероб: простой выбор, который продлевает жизнь вещам

Стирка в холодной воде снижает загрязнение сточных вод

Неправильно выбранный режим стирки может испортить даже любимую и недешёвую одежду. Выцветание, усадка и потеря формы часто связаны не с качеством ткани, а с температурой и длительностью цикла. Новые данные исследований показывают, что щадящая стирка работает лучше сразу в нескольких аспектах. Об этом сообщает Good Housekeeping.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Наука чистоты

Почему режим стирки влияет на срок службы одежды

Каждая стирка — это механическая и температурная нагрузка на ткань. Чем выше температура и дольше цикл, тем активнее разрушаются волокна, быстрее вымывается краситель и теряется первоначальная структура материала. Особенно чувствительны к этому повседневные вещи — футболки, джинсы, рубашки и трикотаж, которые мы стираем чаще всего.

Исследования показывают, что щадящие режимы помогают сохранить цвет и плотность ткани, а также уменьшают количество микроволокон, попадающих в воду, что важно не только для гардероба, но и для экологии, как и разумный подход к уходу за одеждой.

Что говорят исследования о холодной стирке

Университет Лидса совместно с Procter & Gamble провёл масштабное исследование, сравнив короткую стирку в холодной воде и стандартный длительный цикл при более высокой температуре. Учёные анализировали выцветание, износ ткани и количество микроволокон, попадающих в сточные воды.

Результаты оказались показательными. Одежда, постиранная при 25 °C в течение 30 минут, сохраняла цвет заметно лучше. При этом выброс микроволокон снижался более чем вдвое, а перенос красителя в воду уменьшался почти на три четверти по сравнению с длинным циклом при 40 °C.

Использование более коротких и щадящих режимов стирки — простой способ продлить срок службы одежды и сократить количество текстильных отходов.

Польза для экологии и бюджета

Снижение температуры стирки отражается не только на состоянии вещей. По данным Energy Saving Trust, переход на холодную воду сокращает энергопотребление одной загрузки примерно на две трети. Это означает меньшие счета за электричество и более низкий углеродный след.

Кроме того, микроволокна, которые высвобождаются при интенсивной стирке, со временем накапливаются в водоёмах и попадают в пищевые цепочки. Более щадящие циклы помогают уменьшить этот скрытый, но серьёзный ущерб окружающей среде, что всё чаще учитывают при выборе бытовых привычек и режимов стирки.

Когда холодная стирка — лучший выбор

Для большинства повседневных вещей холодная и короткая стирка подходит идеально. Это касается одежды, которая не имеет сильных загрязнений и не контактировала с бактериями в течение длительного времени.

Футболки, джинсы, рубашки, платья и лёгкий трикотаж хорошо очищаются при температуре около 25 °C при условии использования качественного моющего средства. Современные порошки и капсулы изначально разрабатываются с расчётом на эффективную работу в холодной воде.

Когда стоит выбрать тёплый или горячий режим

Несмотря на преимущества холодной стирки, она подходит не для всех случаев. Постельное бельё, полотенца, спортивная форма и вещи с сильными загрязнениями требуют более высоких температур или удлинённого цикла. Это необходимо для удаления жира, пота и бактерий.

Оптимальный подход — комбинировать режимы в зависимости от типа ткани и назначения одежды, а не использовать одну программу для всего подряд.

Сравнение режимов стирки: холодный и горячий

Холодная стирка бережнее относится к волокнам, дольше сохраняет цвет и форму вещей, снижает энергозатраты и экологическую нагрузку. Горячая стирка эффективнее справляется с гигиеническими задачами, но ускоряет износ тканей и требует больше ресурсов.

Плюсы и минусы холодной стирки

Такой режим имеет очевидные преимущества.

Продлевает срок службы одежды.

Сохраняет цвет и структуру ткани.

Снижает потребление электроэнергии.

Однако есть и ограничения.

Не всегда подходит для сильных загрязнений.

Требует качественного моющего средства.

Советы по выбору режима стирки

Оцените степень загрязнения вещей. Проверьте рекомендации на ярлыке одежды. Для повседневных вещей выбирайте холодную воду. Используйте короткие циклы при слабых загрязнениях. Оставляйте горячую стирку для полотенец и постельного белья.

Популярные вопросы о режимах стирки

Можно ли стирать в холодной воде постоянно?

Да, если речь идёт о повседневной одежде без сильных загрязнений.

Отстирает ли холодная вода пятна?

Свежие и лёгкие загрязнения — да, особенно с современными моющими средствами.

Экономит ли холодная стирка деньги?

Да, за счёт снижения энергопотребления.

Вредит ли холодная стирка стиральной машине?

Нет, наоборот, она снижает нагрузку на технику.

