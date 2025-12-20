В 2026 году кухни перестанут быть одинаковыми: эта деталь меняет старые правила дизайна

Разделение фурнитуры по зонам меняет планировку кухни — дизайнер Гербер

В дизайне интерьеров всё чаще побеждает игра на контрастах, и кухня — не исключение. Деталь, которая ещё недавно считалась спорной, в 2026 году станет повсеместной. Речь идёт о смешении разных вариантов фурнитуры в одном пространстве. Об этом сообщает Good Housekeeping.

Почему контрастная фурнитура выходит на первый план

Кухня давно перестала быть исключительно функциональным помещением. Сегодня это пространство, где дизайн работает на настроение и индивидуальность. Фурнитура — ручки, кнопки, скобы — играет в этом ключевую роль, поскольку находится на виду и активно используется каждый день. По мнению дизайнеров, в 2026 году акцент смещается в сторону более персонализированных, но при этом простых решений, которые легко реализовать без капитального ремонта, как и при обновлении кухонного интерьера.

"Люди ищут способы обновить интерьер без глобальных вложений, и фурнитура идеально подходит для этой задачи", — отмечает дизайнер интерьеров из ODE Design, Лаура Гербер .

Почему единый стиль больше не обязателен

Ещё недавно существовало негласное правило: вся фурнитура должна быть в одной отделке. Однако сегодня такой подход всё чаще воспринимается как предсказуемый и устаревший. Дизайнеры сравнивают это с аксессуарами в одежде, которые раньше подбирали строго в тон. Полное совпадение выглядит слишком ожидаемо и лишает интерьер живости.

Контрастная фурнитура, напротив, добавляет глубины и визуального интереса, если использовать её осознанно.

Как подобрать удачное сочетание

Главный принцип — баланс. Смешение фурнитуры должно напоминать продуманный образ, а не хаотичный набор деталей. Дизайнеры советуют начинать с анализа уже существующих элементов кухни: освещения, сантехники, бытовой техники.

Один оттенок мы часто подбираем под светильники, а другой — под смесители или технику. Такой подход помогает создать собранный, но не перегруженный интерьер и хорошо сочетается с современными принципами дизайна кухни.

Какие металлы сочетаются лучше всего

При выборе отделок важно учитывать их температуру и характер. Латунь и бронза объединяет тёплый подтон, поэтому они легко комбинируются между собой. Матовая чёрная фурнитура, по мнению дизайнеров, выступает универсальным нейтральным вариантом и хорошо сочетается как с тёплыми, так и с холодными металлами. Чёрная матовая отделка уравновешивает композицию и работает практически с любыми материалами.

Распределение фурнитуры по зонам

Чтобы интерьер выглядел продуманным, дизайнеры советуют чётко разделять зоны применения разных отделок. Один вариант — использовать одну фурнитуру для шкафов по периметру, а другую — для кухонного острова. Альтернативный подход — разделение по функциям: смесители и аксессуары в одной отделке, мебельная фурнитура — в другой. Такое зонирование создаёт ощущение структуры и визуального порядка.

Текстура имеет значение

Цвет — не единственный параметр, который стоит учитывать. Текстура фурнитуры способна усилить эффект сочетаний. Матовые и шлифованные поверхности выглядят сдержанно и элегантно вместе, а контраст гладких и рельефных элементов добавляет глубину.

"Резная ручка рядом с гладким смесителем создаёт выразительный, но спокойный контраст", — говорит дизайнер Оливия Бейли.

Специалисты сходятся во мнении: двух текстур вполне достаточно, чтобы интерьер не выглядел перегруженным.

Единая фурнитура и контрастные решения

Единый стиль создаёт спокойный и нейтральный образ. Он подойдёт для минималистичных интерьеров и тех, кто не любит эксперименты. Контрастная фурнитура делает пространство более динамичным, подчёркивает индивидуальность и помогает выделить зоны кухни. При этом она требует чуть большего внимания к деталям и предварительного планирования.

Советы по выбору фурнитуры

Оцените существующие элементы кухни. Выберите не более двух отделок. Продумайте зонирование. Учитывайте не только цвет, но и текстуру. Обязательно смотрите образцы при дневном освещении.

Популярные вопросы о контрастной фурнитуре

Можно ли смешивать больше двух металлов?

Дизайнеры не рекомендуют — интерьер может выглядеть перегруженным.

Подходит ли такой приём для маленькой кухни?

Да, если использовать контраст умеренно и в чётко обозначенных зонах.

Что проще заменить: фурнитуру или сантехнику?

Фурнитуру — именно поэтому с неё чаще всего и начинают обновление.

Насколько это долговечный тренд?

Контрастные решения считаются универсальными и легко адаптируются под новые стили.