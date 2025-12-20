Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

В 2026 году кухни перестанут быть одинаковыми: эта деталь меняет старые правила дизайна

Разделение фурнитуры по зонам меняет планировку кухни — дизайнер Гербер
Недвижимость

В дизайне интерьеров всё чаще побеждает игра на контрастах, и кухня — не исключение. Деталь, которая ещё недавно считалась спорной, в 2026 году станет повсеместной. Речь идёт о смешении разных вариантов фурнитуры в одном пространстве. Об этом сообщает Good Housekeeping.

Современный интерьер кухни
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современный интерьер кухни

Почему контрастная фурнитура выходит на первый план

Кухня давно перестала быть исключительно функциональным помещением. Сегодня это пространство, где дизайн работает на настроение и индивидуальность. Фурнитура — ручки, кнопки, скобы — играет в этом ключевую роль, поскольку находится на виду и активно используется каждый день. По мнению дизайнеров, в 2026 году акцент смещается в сторону более персонализированных, но при этом простых решений, которые легко реализовать без капитального ремонта, как и при обновлении кухонного интерьера.

"Люди ищут способы обновить интерьер без глобальных вложений, и фурнитура идеально подходит для этой задачи", — отмечает дизайнер интерьеров из ODE Design, Лаура Гербер .

Почему единый стиль больше не обязателен

Ещё недавно существовало негласное правило: вся фурнитура должна быть в одной отделке. Однако сегодня такой подход всё чаще воспринимается как предсказуемый и устаревший. Дизайнеры сравнивают это с аксессуарами в одежде, которые раньше подбирали строго в тон. Полное совпадение выглядит слишком ожидаемо и лишает интерьер живости.

Контрастная фурнитура, напротив, добавляет глубины и визуального интереса, если использовать её осознанно.

Как подобрать удачное сочетание

Главный принцип — баланс. Смешение фурнитуры должно напоминать продуманный образ, а не хаотичный набор деталей. Дизайнеры советуют начинать с анализа уже существующих элементов кухни: освещения, сантехники, бытовой техники.

Один оттенок мы часто подбираем под светильники, а другой — под смесители или технику. Такой подход помогает создать собранный, но не перегруженный интерьер и хорошо сочетается с современными принципами дизайна кухни.

Какие металлы сочетаются лучше всего

При выборе отделок важно учитывать их температуру и характер. Латунь и бронза объединяет тёплый подтон, поэтому они легко комбинируются между собой. Матовая чёрная фурнитура, по мнению дизайнеров, выступает универсальным нейтральным вариантом и хорошо сочетается как с тёплыми, так и с холодными металлами. Чёрная матовая отделка уравновешивает композицию и работает практически с любыми материалами.

Распределение фурнитуры по зонам

Чтобы интерьер выглядел продуманным, дизайнеры советуют чётко разделять зоны применения разных отделок. Один вариант — использовать одну фурнитуру для шкафов по периметру, а другую — для кухонного острова. Альтернативный подход — разделение по функциям: смесители и аксессуары в одной отделке, мебельная фурнитура — в другой. Такое зонирование создаёт ощущение структуры и визуального порядка.

Текстура имеет значение

Цвет — не единственный параметр, который стоит учитывать. Текстура фурнитуры способна усилить эффект сочетаний. Матовые и шлифованные поверхности выглядят сдержанно и элегантно вместе, а контраст гладких и рельефных элементов добавляет глубину.

"Резная ручка рядом с гладким смесителем создаёт выразительный, но спокойный контраст", — говорит дизайнер Оливия Бейли.

Специалисты сходятся во мнении: двух текстур вполне достаточно, чтобы интерьер не выглядел перегруженным.

Единая фурнитура и контрастные решения

Единый стиль создаёт спокойный и нейтральный образ. Он подойдёт для минималистичных интерьеров и тех, кто не любит эксперименты. Контрастная фурнитура делает пространство более динамичным, подчёркивает индивидуальность и помогает выделить зоны кухни. При этом она требует чуть большего внимания к деталям и предварительного планирования.

Советы по выбору фурнитуры

  1. Оцените существующие элементы кухни.
  2. Выберите не более двух отделок.
  3. Продумайте зонирование.
  4. Учитывайте не только цвет, но и текстуру.
  5. Обязательно смотрите образцы при дневном освещении.

Популярные вопросы о контрастной фурнитуре

Можно ли смешивать больше двух металлов?

Дизайнеры не рекомендуют — интерьер может выглядеть перегруженным.

Подходит ли такой приём для маленькой кухни?

Да, если использовать контраст умеренно и в чётко обозначенных зонах.

Что проще заменить: фурнитуру или сантехнику?

Фурнитуру — именно поэтому с неё чаще всего и начинают обновление.

Насколько это долговечный тренд?

Контрастные решения считаются универсальными и легко адаптируются под новые стили.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
