Светлана Нерадовская

Раковина забивается не сразу: семь продуктов, которые медленно душат трубы

Растительное масло, молочные продукты и макароны нельзя сливать в раковину
Недвижимость

Засор в кухонной раковине редко возникает внезапно — чаще всего к нему приводят привычные бытовые мелочи. Даже аккуратные хозяйки иногда не подозревают, какие продукты и жидкости постепенно выводят слив из строя. Чтобы избежать дорогостоящего ремонта труб, важно заранее исключить опасные для канализации вещества. Об этом сообщает портал Marcoplumbing.

Кухонная раковина
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фотот с freepik
Кухонная раковина

Почему засоры возникают незаметно

Канализационные трубы рассчитаны на воду и растворимые отходы. Однако многие продукты меняют структуру уже внутри слива: застывают, разбухают или оседают на стенках. Со временем такие отложения образуют плотную пробку, устранить которую без специалиста бывает сложно.

Растительное масло и жиры

Даже в жидком виде растительное масло опасно для труб. Остывая, жир оседает на стенках канализации и образует липкий налёт. Он постепенно накапливается и задерживает другие отходы.

Использованное масло лучше переливать в ненужную ёмкость и выбрасывать вместе с бытовым мусором. Такой подход снижает риск засоров и продлевает срок службы труб.

Молочные продукты

Молоко, кефир и другие молочные продукты способны оседать внутри труб и со временем загнивать. Кроме того, их слив негативно влияет на окружающую среду.

Не случайно на предприятиях существуют строгие правила утилизации просроченной молочной продукции. В домашних условиях остатки также лучше выбрасывать в мусорное ведро.

Мука

При контакте с водой мука превращается в плотную липкую массу. Тот же процесс происходит и в канализации, если смывать муку или мучные остатки в раковину.

Такой "клей" легко прилипает к стенкам труб и становится основой для серьёзного засора, отмечает marcoplumbing. ca.

Кофейная гуща

Кофейная гуща не растворяется в воде. Частицы оседают в сливе, накапливаются и постепенно перекрывают проход.

Даже при хорошем напоре воды остатки кофе не уходят полностью, а лишь перемещаются глубже в трубу, усугубляя проблему.

Краска

Опасность представляют как краски на водной основе, так и масляные составы. Они содержат химические вещества и токсины, которые вредят не только трубам, но и системе водоснабжения в целом.

Остатки краски необходимо утилизировать согласно инструкции производителя, а не смывать в раковину.

Рис

Попадая в слив, рис продолжает впитывать влагу и увеличиваться в объёме. Даже небольшое количество крупы способно создать плотную пробку.

Перед мытьём посуды после блюд с рисом лучше удалить остатки еды в мусорное ведро.

Макароны

Некоторые виды макаронных изделий сильно разбухают при варке. В канализации они ведут себя так же, закупоривая трубу.

Чтобы избежать проблемы, при сливе воды стоит использовать дуршлаг, а остатки макарон и круп выбрасывать отдельно.

Сравнение: безопасные и опасные отходы для слива

Жидкая вода, чай или бульон без жира обычно не вредят трубам. В то же время продукты, которые застывают, разбухают или не растворяются, становятся основной причиной засоров. Разделение отходов на этапе уборки кухни позволяет избежать большинства проблем с канализацией.

Плюсы и минусы аккуратного обращения со сливом

Отказ от слива опасных продуктов снижает риск засоров и экономит деньги на ремонте. Такой подход продлевает срок службы труб и упрощает уход за кухней. Минус заключается лишь в необходимости уделять немного больше внимания утилизации отходов.

Советы по защите раковины шаг за шагом

  1. Никогда не сливайте жир и масло в раковину.

  2. Удаляйте остатки еды перед мытьём посуды.

  3. Используйте сито или дуршлаг.

  4. Не смывайте муку, рис и макароны.

  5. Утилизируйте краску и химию отдельно.

  6. Регулярно промывайте слив горячей водой.

Популярные вопросы о засорах раковины

Что чаще всего забивает кухонный слив?

Жиры, мука, крупы и кофейная гуща.

Можно ли смывать молоко в раковину?

Лучше избегать этого, так как молочные продукты оседают в трубах и вредят экологии.

Что лучше — профилактика или прочистка?

Профилактика всегда эффективнее и дешевле, чем устранение уже возникшего засора.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
кухня советы продукты
