Светлана Нерадовская

Порядок в спальне может сыграть злую шутку со здоровьем: одна привычка разводит пылевых клещей

Заправленная сразу после сна кровать создаёт условия для пылевых клещей
Зимой спальни в квартирах часто перегреваются из-за активного отопления, и это напрямую влияет на состояние постели. Во время сна усиливается потоотделение, бельё становится влажным, а утром в нём создаются благоприятные условия для микроорганизмов. Такая привычная деталь быта может отражаться на самочувствии и качестве сна.

Фото: https://unsplash.com by Brina Blum is licensed under Free
Почему зимой постель становится уязвимой

В холодное время года батареи работают на полную мощность, воздух в спальне пересушен, а тело во сне активно выделяет влагу. Простыни, наволочки и пододеяльники впитывают пот, но не успевают высохнуть, если их сразу заправить. В результате в ткани создаётся тёплая и влажная среда, в которой активно размножаются пылевые клещи и грибки.

Хотя сами пылевые клещи не представляют прямой угрозы, продукты их жизнедеятельности способны вызывать аллергические реакции. У людей с астмой это может спровоцировать ухудшение состояния и даже приступы.

Почему не стоит заправлять кровать сразу

Привычка сразу аккуратно застилать постель после пробуждения кажется правильной с точки зрения порядка. Однако на практике она мешает испарению влаги, оставшейся в белье и подушках.

"Заправляя постель сразу после сна, вы запираете влагу в простынях и подушках и создаёте для пылевых клещей и грибков условия, похожие на парник", — отмечается в материале издания "Русская семёрка".

Именно эта влага становится ключевым фактором для размножения аллергенов, особенно в отопительный сезон.

Как заправлять кровать правильно

Чтобы снизить риск появления клещей и грибков, постели нужно дать "подышать". После подъёма достаточно сдвинуть одеяло или простыню к ногам кровати и оставить их в таком виде минимум на 30 минут. За это время основная часть влаги успевает испариться.

Для ускорения процесса полезно открыть окно. Свежий воздух не только помогает белью быстрее высохнуть, но и облегчает пробуждение, улучшая общее самочувствие утром.

Качество постельного белья и уход

Материал постельного белья играет не меньшую роль, чем режим проветривания. Натуральные ткани лучше справляются с влагой и температурой тела. Например, лён эффективно впитывает пот и быстрее охлаждается ночью. Синтетические материалы хуже "дышат" и могут усиливать ощущение духоты.

Регулярный уход также важен. Летом постельное бельё рекомендуется стирать не реже одного раза в неделю. Кроме того, следует уделять внимание чехлам для матрасов и периодически проветривать сами матрасы, чтобы снизить накопление влаги и пыли.

Сравнение: заправленная сразу после сна и проветренная постель

Заправленная сразу после сна кровать выглядит аккуратно, но удерживает влагу внутри тканей. Проветренная постель менее привлекательна визуально в первые минуты, зато значительно безопаснее с точки зрения гигиены. Такой простой подход помогает снизить концентрацию аллергенов без дополнительных затрат.

Советы по уходу за кроватью

  1. После пробуждения не заправляйте кровать сразу.

  2. Сдвиньте одеяло или простыню к ногам минимум на 30 минут.

  3. Проветрите спальню, открыв окно.

  4. Используйте бельё из натуральных тканей.

  5. Регулярно стирайте простыни, наволочки и чехлы для матрасов.

  6. Периодически проветривайте матрас.

Популярные вопросы о гигиене постели

Сколько времени нужно проветривать постель утром?

Достаточно 20-30 минут, чтобы основная влага испарилась.

Как выбрать постельное бельё для зимы?

Лучше отдавать предпочтение натуральным тканям, которые хорошо впитывают влагу и "дышат".

Что лучше — частая стирка или проветривание?

Оба способа важны: проветривание снижает влажность, а регулярная стирка удаляет аллергены.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
