Ёлка пьёт, а не умирает: простой приём продлевает ей жизнь до Старого Нового года

Новогодняя елка для многих становится центром праздничного дома, но радость от ее вида часто омрачается осыпающейся хвоей уже в первые дни. Ситуация знакома почти каждому: дерево теряет свежесть задолго до Старого Нового года.
Между тем простые действия способны заметно продлить жизнь хвойной красавицы. Об этом сообщает издание «Доктор Питер».
Срубленная ель или сосна продолжает жить по инерции, однако сразу начинает терять влагу. Основной путь испарения — хвоя, через которую дерево буквально «высыхает» в теплом и сухом помещении. Если не компенсировать эту потерю, иголки желтеют и осыпаются в считаные дни.
Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин обращает внимание на то, что именно водный баланс определяет, сколько простоит новогоднее дерево.
Первое, что стоит сделать сразу после того, как елка оказалась дома, — обновить спил. Достаточно срезать под углом 2–3 сантиметра ствола. Это позволяет открыть проводящие сосуды, которые могли закупориться смолой.
Далее дерево обязательно устанавливают в емкость с водой. Подойдет обычная вода комнатной температуры. Важно, чтобы срез ствола всегда был полностью погружен, иначе доступ влаги прекратится.
«Главное правило — дать дереву возможность пить, максимально компенсируя потерю влаги», — поясняет Роман Опарин.
Уровень воды нужно проверять ежедневно, особенно в первые дни. Хвойное дерево способно активно «выпивать» влагу, и емкость может опустеть незаметно.
Чтобы елка дольше сохраняла насыщенный цвет и упругость хвои, в воду допустимо добавить питательный раствор. Для этого используют специальные смеси для срезанных цветов. Если их нет под рукой, подойдет домашний вариант — таблетка аспирина и столовая ложка сахара, растворенные в воде.
Место установки напрямую влияет на срок службы дерева. Оптимально выбирать прохладное и влажное пространство, вдали от батарей, обогревателей и каминов. Даже электрические гирлянды с сильным нагревом могут ускорять высыхание хвои.
Для дополнительного увлажнения воздуха подойдут бытовые увлажнители. Альтернативный вариант — регулярное опрыскивание хвои из пульверизатора, особенно если в квартире сухой воздух.
Живая елка создает аромат и атмосферу праздника, но требует ухода и внимания к условиям. Искусственное дерево лишено запаха хвои, зато не осыпается и может использоваться много лет подряд. При правильном уходе натуральная ель способна простоять 2–3 недели без заметной потери внешнего вида, тогда как без ухода — всего несколько дней.
Живое дерево ценят за естественный внешний вид и запах, который ассоциируется с Новым годом. Оно создает уют и визуально наполняет пространство.
Однако такая елка чувствительна к теплу, требует регулярного полива и повышенной влажности воздуха. Кроме того, со временем хвоя все равно начинает осыпаться.
Сразу после покупки обновите спил ствола.
Установите елку в емкость с водой комнатной температуры.
Следите, чтобы срез всегда был погружен в воду.
Добавьте питательный раствор или смесь сахара с аспирином.
Разместите дерево вдали от источников тепла.
Поддерживайте влажность воздуха с помощью увлажнителя или опрыскивания.
Лучше выбирать дерево с эластичной хвоей и влажным срезом без трещин.
При правильном уходе ель или сосна сохраняют свежесть до трех недель.
Сосна обычно дольше не осыпается, а ель выигрывает по аромату и внешнему виду.
