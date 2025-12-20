Белый уступает трон: пять природных оттенков, которые устроят цветовой переворот в 2026 году

Интерьерные тренды 2026 года всё отчётливее тяготеют к природе и ощущению устойчивости. После периода экспериментов с яркими и смелыми палитрами дизайнеры возвращаются к оттенкам, которые создают чувство спокойствия и баланса. Эксперты уверены: цвет снова становится инструментом эмоционального комфорта в доме. Об этом сообщает Country Living.
Цвет способен изменить восприятие пространства сильнее мебели или декора. Он задаёт настроение, подчёркивает стиль и формирует общее ощущение уюта. В 2026 году этот эффект будет использоваться особенно осознанно: в фокусе — землистые, глубокие и природные оттенки.
Эксперты отмечают, что выбор цветов напрямую связан с запросом на стабильность и внутреннее равновесие. После обсуждений вокруг "Облачного танцора" — мягкого белого, выбранного Pantone цветом года, — стало ясно, что рынок движется в сторону более насыщенной, но спокойной палитры.
"Если говорить о 2026 годе, то мы видим явный сдвиг в пользу цветов, которые помогают чувствовать себя увереннее и спокойнее", — говорит креативный директор The Painted Furniture Company Кейт Палмер.
Зелёный цвет не сдаёт позиций уже несколько сезонов, но в 2026 году он становится глубже и сложнее. Оливково-зелёный воспринимается как универсальный вариант для стен, мебели и текстиля, особенно в сочетании с натуральным деревом и матовыми фактурами.
"На первый план выходит оливково-зелёный в его более землистых вариациях", — говорит эксперт по интерьеру Cuckooland Джош Браниган.
Светлые версии этого оттенка подходят для городских квартир, а насыщенные — для загородных домов и пространств с большим количеством естественного света.
Коричневая гамма, вдохновлённая кофе, глиной и древесной корой, продолжает набирать популярность. Такие цвета часто используют для акцентных стен, кухонь и встроенной мебели, сочетая их с камнем, керамикой и текстурированными тканями.
"Silhouette AF-655 стал мягкой альтернативой чёрному и серому", — отмечает директор по маркетингу Benjamin Moore Хелен Шоу.
Глубокий баклажановый оттенок добавляет интерьеру выразительности и визуальной глубины. Его выбирают для гостиных, спален и кабинетов, где важна атмосфера уюта и приватности.
"Драгоценные тона добавляют эмоциональную насыщенность, не перегружая пространство", — подчёркивает Джош Браниган.
В 2026 году синий возвращается в самых разных вариациях: от приглушённых средне-синих до чернильных и ярко-бирюзовых. Он ассоциируется с водой и небом, поэтому часто используется в кухнях, ванных комнатах и спальнях.
"Синие оттенки придают глубину и ощущение безмятежности", — говорит консультант по цвету Fenwick & Tilbrook Анна Хилл.
Бордовый и винные оттенки постепенно закрепляются в интерьерах. Их используют точечно — в текстиле, освещении, декоре — чтобы добавить пространству глубины и элегантности.
"Эти цвета создают богатый, неподвластный времени образ", — отмечает Анна Хилл.
Земляные и природные цвета отличаются эмоциональной глубиной и лучше скрывают следы износа, чем классический белый или серый. При этом нейтральная палитра остаётся универсальной базой, но всё чаще используется как фон для более насыщенных акцентов.
Оцените уровень естественного света в комнате.
Используйте пробные выкрасы на стенах.
Сочетайте насыщенные оттенки с нейтральными.
Учитывайте назначение помещения и мебель.
Какие цвета лучше выбрать для небольшой квартиры?
Подойдут светло-оливковые, мягкие коричневые и приглушённые синие оттенки.
Сколько стоит обновление интерьера с новой палитрой?
Стоимость зависит от краски, мебели и объёма работ, но смена цвета стен — один из самых доступных способов обновления.
Что лучше: трендовые или классические цвета?
Оптимально сочетать базовые нейтральные оттенки с актуальными природными акцентами.
