Белый уступает трон: пять природных оттенков, которые устроят цветовой переворот в 2026 году

Баклажановый цвет вошёл в интерьерную палитру зимой 2026 — эксперт Джош Браниган
Интерьерные тренды 2026 года всё отчётливее тяготеют к природе и ощущению устойчивости. После периода экспериментов с яркими и смелыми палитрами дизайнеры возвращаются к оттенкам, которые создают чувство спокойствия и баланса. Эксперты уверены: цвет снова становится инструментом эмоционального комфорта в доме. Об этом сообщает Country Living.

Гостиная

Природа как главный ориентир в выборе цвета

Цвет способен изменить восприятие пространства сильнее мебели или декора. Он задаёт настроение, подчёркивает стиль и формирует общее ощущение уюта. В 2026 году этот эффект будет использоваться особенно осознанно: в фокусе — землистые, глубокие и природные оттенки.

Эксперты отмечают, что выбор цветов напрямую связан с запросом на стабильность и внутреннее равновесие. После обсуждений вокруг "Облачного танцора" — мягкого белого, выбранного Pantone цветом года, — стало ясно, что рынок движется в сторону более насыщенной, но спокойной палитры.

"Если говорить о 2026 годе, то мы видим явный сдвиг в пользу цветов, которые помогают чувствовать себя увереннее и спокойнее", — говорит креативный директор The Painted Furniture Company Кейт Палмер.

Оливково-зелёный: новый фаворит интерьеров

Зелёный цвет не сдаёт позиций уже несколько сезонов, но в 2026 году он становится глубже и сложнее. Оливково-зелёный воспринимается как универсальный вариант для стен, мебели и текстиля, особенно в сочетании с натуральным деревом и матовыми фактурами.

"На первый план выходит оливково-зелёный в его более землистых вариациях", — говорит эксперт по интерьеру Cuckooland Джош Браниган.

Светлые версии этого оттенка подходят для городских квартир, а насыщенные — для загородных домов и пространств с большим количеством естественного света.

Земляные коричневые оттенки

Коричневая гамма, вдохновлённая кофе, глиной и древесной корой, продолжает набирать популярность. Такие цвета часто используют для акцентных стен, кухонь и встроенной мебели, сочетая их с камнем, керамикой и текстурированными тканями.

"Silhouette AF-655 стал мягкой альтернативой чёрному и серому", — отмечает директор по маркетингу Benjamin Moore Хелен Шоу.

Баклажан и другие сложные тёмные тона

Глубокий баклажановый оттенок добавляет интерьеру выразительности и визуальной глубины. Его выбирают для гостиных, спален и кабинетов, где важна атмосфера уюта и приватности.

"Драгоценные тона добавляют эмоциональную насыщенность, не перегружая пространство", — подчёркивает Джош Браниган.

Синий во всех проявлениях

В 2026 году синий возвращается в самых разных вариациях: от приглушённых средне-синих до чернильных и ярко-бирюзовых. Он ассоциируется с водой и небом, поэтому часто используется в кухнях, ванных комнатах и спальнях.

"Синие оттенки придают глубину и ощущение безмятежности", — говорит консультант по цвету Fenwick & Tilbrook Анна Хилл.

Бордовый как акцент тепла и роскоши

Бордовый и винные оттенки постепенно закрепляются в интерьерах. Их используют точечно — в текстиле, освещении, декоре — чтобы добавить пространству глубины и элегантности.

"Эти цвета создают богатый, неподвластный времени образ", — отмечает Анна Хилл.

Сравнение природных оттенков и нейтральной классики

Земляные и природные цвета отличаются эмоциональной глубиной и лучше скрывают следы износа, чем классический белый или серый. При этом нейтральная палитра остаётся универсальной базой, но всё чаще используется как фон для более насыщенных акцентов.

Советы по выбору цвета для интерьера

  1. Оцените уровень естественного света в комнате.

  2. Используйте пробные выкрасы на стенах.

  3. Сочетайте насыщенные оттенки с нейтральными.

  4. Учитывайте назначение помещения и мебель.

Популярные вопросы о цветах интерьера 2026 года

Какие цвета лучше выбрать для небольшой квартиры?

Подойдут светло-оливковые, мягкие коричневые и приглушённые синие оттенки.

Сколько стоит обновление интерьера с новой палитрой?

Стоимость зависит от краски, мебели и объёма работ, но смена цвета стен — один из самых доступных способов обновления.

Что лучше: трендовые или классические цвета?

Оптимально сочетать базовые нейтральные оттенки с актуальными природными акцентами.

