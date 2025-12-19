Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Зима больше не ломает ноги: три простых мазка делают обувь устойчивой даже на зеркальном льду

Клей и соль снижают скольжение подошвы обуви в гололед
Недвижимость

В сильный гололёд даже тёплая и качественная обувь не всегда спасает от падений, но существует простой способ существенно повысить сцепление подошвы со льдом. Метод не требует дорогих средств и повторяется за несколько минут в домашних условиях. Многие отмечают, что после обработки обувь уверенно держится даже на гладком льду. Об этом сообщает KrasnoyarskMedia.

Ходьба
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Ходьба

Как сделать обувь менее скользкой

Зимой именно подошва определяет, насколько безопасно человек чувствует себя на улице. Фабричные протекторы помогают, но не всегда справляются с наледью, поэтому дополнительно обработать обувь самостоятельно — практичное решение. Метод основан на создании шероховатого покрытия, которое усиливает сцепление с поверхностью благодаря сочетанию эластичного клея и твёрдых кристаллов соли.

Потребуются два доступных компонента: клей на основе синтетического каучука и соль среднего помола. Клей формирует прочную основу, а соль действует как мелкие шипы, улучшая устойчивость на льду. Такой подход подходит для разных типов обуви — от зимних ботинок до утеплённых кроссовок.

Подошву важно подготовить заранее: удалить загрязнения, просушить и обезжирить. Это обеспечит надёжное сцепление смеси с поверхностью. Процесс не требует специальных инструментов и подходит для регулярного использования.

Как правильно применять смесь

Сначала готовят густую пасту: клей выдавливают в небольшую ёмкость и постепенно добавляют соль, добиваясь консистенции влажного песка. Полученный состав наносят на сухую подошву тонким ровным слоем, уделяя особое внимание пятке и носку — именно эти участки первыми контактируют со скользкой поверхностью.

Смесь должна полностью высохнуть, поэтому обувь оставляют минимум на несколько часов. Для максимально долговечного результата специалисты советуют наносить до трёх тонких слоёв, выдерживая промежуток между ними. После высыхания поверхность становится слегка шероховатой — это и обеспечивает устойчивость на ледяных участках, снижая риски, с которыми сталкиваются люди в период частых зимних скольжений.

Кристаллы соли, зафиксированные в клее, создают микрорельеф, который заметно улучшает сцепление с льдом. Метод хорошо проявляет себя в условиях переменчивой погоды, когда температура колеблется и образует тонкую плёнку льда на тротуарах.

Почему способ работает

Принцип действия прост: микроскопические выступы, созданные солью, цепляются за поверхность льда, уменьшая вероятность скольжения. Каучуковая основа остаётся эластичной даже при низких температурах, сохраняя структуру покрытия. Благодаря этому обработанная обувь становится более безопасной при ходьбе по утрамбованному снегу и наледи.

Способ используют не только владельцы городских ботинок, но и люди, работающие на открытом воздухе. Практичность метода делает его популярным среди тех, кто хочет повысить безопасность без дополнительных затрат.

Способы предотвращения скольжения

Существует несколько распространённых решений, и каждый вариант имеет свои особенности.

  • Накладные ледоходы дают сильный эффект, но не всегда удобны при длительной ходьбе.
  • Прорезиненные протекторы улучшают сцепление, но малоэффективны на гладкой наледи.
  • Обработка клеем и солью обеспечивает результат без изменения внешнего вида обуви и подходит для ежедневного использования.

Такое сравнение показывает, что бюджетный метод может стать хорошей альтернативой или дополнением к специальным аксессуарам.

Плюсы и минусы метода

Хотя способ простой и доступный, важно учитывать его особенности.

  • Плюсы: низкая стоимость, быстрый эффект, подходит для разных видов обуви, не требует навыков или оборудования.
  • Минусы: покрытие нужно периодически обновлять, а состав не стоит наносить на излишне мягкие материалы, чтобы не повредить подошву.

Популярные вопросы

Как долго держится покрытие

Обычно несколько дней, после чего слой можно обновить.

Можно ли использовать мелкую соль

Лучше выбирать средний помол — крупные кристаллы фиксируются прочнее и обеспечивают лучший эффект.

Подходит ли метод для спортивной обуви

Да, если подошва плотная и хорошо очищена перед нанесением.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы зима обувь советы лайфхаки безопасность
Новости Все >
Многослойные стрижки лучше подчёркивают вьющиеся волосы — парикмахер Бермонд
Исследование показало влияние спорта на висцеральный жир — JAMA Network Open
Статическое электричество в салоне усилилось в холод
Вклад остаётся самым понятным инструментом — экономист Беляев
Пресная пища может привести к подавленности — диетолог Белоусова
Бесконтрольное питьё минералки нарушает баланс микроэлементов — диетолог Лазуренко
Крахмалистый картофель обеспечивает золотистую корочку при запекании — повара
Клава Кока сразу говорит нет мужчине, если он ей не подходит
Регулярные поступления на счет вызовут интерес ФНС — консультант Сивков
Мыши в саду избегают резких запахов и ароматных растений — Actualno
Сейчас читают
Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Садоводство, цветоводство
Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Новости спорта
Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Популярное
Планка сдала позиции: это упражнение нагружает корпус ещё сильнее и безопаснее

Узнайте о жиме Паллофа – эффективной альтернативе планке для укрепления мышц кора, защиты спины и улучшения осанки. Пошаговая инструкция и советы экспертов.

Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Гигант весом в тонну и длиной более шести метров: существо, которое побило все рекорды живой природы
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово
Тяжёлый трактор весом 16 тонн умел экономить топливо — необычное решение удивляет до сих пор
Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов Сульфиам снизил частоту апноэ сна на 47% в испытании — The Lancet Игорь Буккер
Тайна строительства пирамид раскрыта: под Саккарой нашли систему, которая не вписывается в историю Египта
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Последние материалы
41,7% собак чаще используют левую лапу — Applied Animal Behaviour Science
Исследование показало влияние спорта на висцеральный жир — JAMA Network Open
Статическое электричество в салоне усилилось в холод
Вклад остаётся самым понятным инструментом — экономист Беляев
Пресная пища может привести к подавленности — диетолог Белоусова
Бесконтрольное питьё минералки нарушает баланс микроэлементов — диетолог Лазуренко
Крахмалистый картофель обеспечивает золотистую корочку при запекании — повара
Поедание потомства у животных повышает выживаемость вида — эколог Босе
Клава Кока сразу говорит нет мужчине, если он ей не подходит
Регулярные поступления на счет вызовут интерес ФНС — консультант Сивков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.