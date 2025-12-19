Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Позвоночник перестанет складываться в вопросительный знак: подушки, помогающие телу отдыхать ночью

Неподходящая подушка может вызывать боли в шее и головные боли — idealista
Недвижимость

Правильная подушка способна заметно изменить качество сна и самочувствие по утрам. Неподходящая модель часто становится причиной болей в шее, головных болей и ощущения разбитости даже после долгого отдыха. Именно поэтому выбор подушки — это вопрос не только комфорта, но и здоровья. Об этом сообщает idealista.

Девушка с подушкой
Фото: https://unsplash.com by bruce mars is licensed under Free
Девушка с подушкой

Почему подушка так важна для сна

Подушка напрямую влияет на положение головы, шеи и позвоночника во время сна. Если опора подобрана неправильно, мышцы остаются в напряжении всю ночь, а кровообращение нарушается. В результате появляются скованность, дискомфорт и усталость, которые могут сопровождать человека весь день и усиливаться из-за внешних факторов, таких как шум и обстановка в спальне, влияющих на качество сна в спальне.

Грамотно выбранная подушка, напротив, помогает телу расслабиться и поддерживает естественные изгибы позвоночника, обеспечивая по-настоящему восстанавливающий сон.

Выравнивание головы, шеи и позвоночника

Один из ключевых критериев — правильное выравнивание. Голова, шея и позвоночник должны находиться в нейтральном положении без изломов и наклонов.
Если после пробуждения вы чувствуете боль в шее, головную тяжесть или неприятные ощущения в спине, это явный сигнал, что подушка не справляется со своей задачей. Поддержка должна быть достаточной, но не чрезмерной, чтобы избежать давления на мышцы и суставы.

Как выбрать подушку по позе сна

Положение тела во время сна играет решающую роль при выборе высоты и жёсткости подушки. Универсального варианта не существует — важно учитывать собственные привычки.

Для сна на боку

Лучше всего подойдёт высокая и достаточно жёсткая подушка — около 15 см. Она заполняет пространство между плечом и головой, удерживая позвоночник в ровном положении и снижая нагрузку на плечевые суставы.

Для сна на спине

Оптимальный вариант — подушка средней высоты (примерно 12-13 см) с умеренной жёсткостью. Она поддерживает естественный изгиб шеи, не поднимая голову слишком высоко и не позволяя ей "проваливаться".

Для сна на животе

В этом случае рекомендуется выбирать очень низкую подушку (до 10 см) или вовсе отказаться от неё. Такой подход снижает скручивание шеи и помогает избежать утренних болей в шейном отделе.

Как выбрать подушку для шеи

Подушка для шейного отдела должна удерживать голову на одной линии с позвоночником, не создавая наклона вперёд или в сторону. Чаще всего рекомендуют модели из memory foam или латекса — эти материалы подстраиваются под форму шеи и равномерно распределяют давление.
Высота подбирается индивидуально: ниже для сна на спине или животе и чуть выше — для сна на боку.

Как понять правильную высоту подушки

Проверить высоту можно очень просто. Лёжа на подушке, оцените, находится ли голова на одном уровне с телом. Если она заметно наклонена — подушка слишком высокая или, наоборот, низкая.
Для сна на боку подушка должна заполнять пространство между плечом и шеей. Для сна на спине — мягко поддерживать шею, не задирая голову. Для сна на животе — быть минимальной по высоте.

Материалы и срок службы подушек

Выбор материала влияет не только на комфорт, но и на долговечность изделия, а также на общую гигиену сна, включая уход за постельными принадлежностями и чистоту постельного белья.

Подушки из memory foam обеспечивают анатомическую поддержку и хорошо держат форму, но могут накапливать тепло, что не всегда комфортно летом.
Латексные подушки отличаются упругостью и хорошей вентиляцией, подходят аллергикам и тем, кто часто меняет позу во сне, хотя могут быть более тяжёлыми.
Подушки с пухом и пером мягкие и лёгкие, подходят для сна на животе, но со временем теряют форму и не рекомендованы людям с аллергией.
Синтетические модели из микрофибры или полиэфирного волокна просты в уходе и доступны по цене, однако обычно дают менее точечную поддержку.

Популярные вопросы о выборе подушки

Сколько служит подушка?

В среднем 2-4 года, в зависимости от материала и ухода.

Что лучше — латекс или memory foam?

Выбор зависит от предпочтений: латекс более упругий и прохладный, memory foam — анатомичный.

Нужно ли менять подушку при болях в шее?

Да, неправильная подушка часто усиливает дискомфорт и требует замены.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы сон здоровье позвоночник недвижимость
Новости Все >
Андрей Гайдулян справился с болезнью благодаря вере
Россияне всё меньше используют банковские карты
Разрыхлитель теста помогает удалить нагар в духовке — Focus
Зафиксирована связь гаджетов с хроническим недосыпом — психиатр Галина Елисеева
При морозах ниже −30 °C аккумулятор рекомендуют хранить в тепле — Actualno
Боль в пояснице связана со слабой стабилизацией корпуса — Акулина Бахтурина
Стеклянную губку нового рода обнаружили на глубине 2000 м в Тихом океане — NOAA
Отключение смартфонов на морозе объяснили — РТУ МИРЭА
Вход к фонтану Треви сделают платным с 7 января — Roma Corriere
Ярко-зелёного паука микромату заметили на льду Телецкого озера в декабре
Сейчас читают
Вазелиновая ловушка снижает активность тараканов дома — UNO
Недвижимость
Вазелиновая ловушка снижает активность тараканов дома — UNO
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Новости спорта
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Садоводство, цветоводство
Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Популярное
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово

Лариса Долина ответила на вопрос ребёнка о новогоднем столе, и её высказывания вызвали бурю негодования в Сети из-за слова "тривиальный".

Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Гигант весом в тонну и длиной более шести метров: существо, которое побило все рекорды живой природы
Тяжёлый трактор весом 16 тонн умел экономить топливо — необычное решение удивляет до сих пор
Планка сдала позиции: это упражнение нагружает корпус ещё сильнее и безопаснее
Употребление сыра снижает риск деменции на 13% — Neurology Игорь Буккер Исследование XRISM разрушает миф о тёмной материи Александр Рощин Житель Индианы рассказал о странных совпадениях после смерти родственников Вероника Эйнуллаева
Тайна строительства пирамид раскрыта: под Саккарой нашли систему, которая не вписывается в историю Египта
Решение принято, а восторга не случилось: Зарубина призналась, что её смущает в деле Долиной
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Последние материалы
Неподходящая подушка может вызывать боли в шее и головные боли — idealista
Андрей Гайдулян справился с болезнью благодаря вере
Деревня Виллалаго признана одной из самых красивых в Италии — Robadadonne
Регулярное употребление авокадо снижает воспалительные процессы
Трикотаж, кожа и сложный крой становятся основой вечерних образов — ND+
Россияне всё меньше используют банковские карты
Разрыхлитель теста помогает удалить нагар в духовке — Focus
Зафиксирована связь гаджетов с хроническим недосыпом — психиатр Галина Елисеева
При морозах ниже −30 °C аккумулятор рекомендуют хранить в тепле — Actualno
Боль в пояснице связана со слабой стабилизацией корпуса — Акулина Бахтурина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.