С виду красивый — в жизни неудобный: формы стола, из-за которых семейные вечера начинают раздражать

Обеденный стол подбирают по площади кухни и числу жильцов
Недвижимость

Обеденный стол — это не просто предмет мебели, а место, где сходятся семейные маршруты и привычки. За ним едят, работают, учатся, обсуждают новости и принимают гостей. Поэтому выбор стола для кухни — задача с нюансами, от которых напрямую зависит комфорт дома. Об этом рассказывает "Я покупаю".

Дети за столом
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Дети за столом

Как выбрать кухонный стол: ключевые критерии

Первое, с чего стоит начать, — размеры кухни и количество людей в семье. Для пары или семьи из трёх человек подойдут компактные модели, складные столы или барные решения. Если за столом регулярно собираются четверо и больше, длина столешницы должна быть не меньше одного метра, иначе теснота быстро станет источником раздражения.

Важно учитывать и функциональность. Кухонный стол часто служит рабочей поверхностью для готовки, местом для детского творчества или домашним офисом. В таких случаях устойчивость, износостойкость и простота ухода становятся не менее важными, чем внешний вид.

Виды обеденных столов

Классические формы

Прямоугольные и квадратные столы легко придвинуть к стене, а под них удобно убирать стулья. Круглые и овальные модели безопаснее для детей, визуально смягчают интерьер и создают ощущение уюта. В кухнях со сложной геометрией иногда выбирают столы нестандартной формы, точно подогнанные под планировку.

Столы-трансформеры

Такие модели особенно выручают в небольших кухнях. Раздвижные конструкции, "книжки" и откидные столешницы позволяют экономить место в будни и без проблем принимать гостей. Есть варианты с автоматическими механизмами, которые за пару движений превращаются из компактного столика в полноценный обеденный стол.

Стеклянные

Столы из закалённого стекла визуально облегчают пространство и подходят для смелых интерьеров. Они устойчивы к влаге и не боятся пятен, но требуют регулярного ухода и аккуратности с тяжёлой посудой.

Барные стойки и столы-подоконники

Высокие столы и стойки зонируют пространство и подходят для быстрых перекусов. Столы-подоконники — решение для маленьких кухонь, где важно задействовать каждый метр, хотя для больших застолий они не рассчитаны.

Материалы для кухонного стола

Дерево остаётся классикой благодаря теплу и натуральному виду, но требует защиты от влаги и царапин. Стекло долговечно, но прихотливо в уходе. ДСП и МДФ — бюджетные и универсальные варианты с большим выбором дизайнов. Камень и микробетон рассчитаны на годы эксплуатации, однако подходят в основном для просторных интерьеров. Пластик разумно рассматривать как временное решение.

Размер и высота: почему это важно

Недостаток места за столом влияет не только на комфорт, но и на безопасность. Детям сложно сидеть правильно, а взрослые рискуют постоянно задевать посуду. На одного человека рекомендуется закладывать не менее 60-75 см ширины столешницы и оставлять минимум 40 см до стены или мебели.

Стандартная высота обеденного стола — 75-80 см, она подходит большинству людей среднего роста. Если в семье есть заметная разница в росте, стоит присмотреться к моделям с регулируемым подстольем или использовать подходящие по высоте стулья.

Компактный стол и большой обеденный стол

Компактные модели экономят место и подходят для небольших кухонь, но ограничивают количество посадочных мест. Большие столы удобны для семейных обедов и праздников, однако требуют продуманной планировки и могут визуально утяжелять интерьер.

Советы при выборе стола

  1. Измерьте кухню и определите допустимые габариты.
  2. Посчитайте постоянное и максимальное количество пользователей.
  3. Выберите форму с учётом планировки и безопасности.
  4. Проверьте удобство высоты и посадки прямо в магазине.

Популярные вопросы о выборе обеденного стола

Как выбрать стол для маленькой кухни?

Лучше рассматривать складные или раздвижные модели, а также столы-подоконники.

Сколько места нужно на одного человека?

Минимум 60 см по ширине, комфортнее — около 75 см.

Что лучше: дерево или стекло?

Дерево уютнее и теплее визуально, стекло легче и современнее — выбор зависит от стиля и привычек семьи.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
