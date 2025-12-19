Деревянные полы блестят, как новые: одно кухонное средство заменяет дорогие полироли

Зимой деревянные полы быстро теряют вид из-за грязи, соли и влаги, а перед праздниками хочется вернуть им тёплый блеск без лишних усилий. Оказывается, для этого не нужны агрессивные средства и долгие уборки. Есть простой натуральный способ, который работает быстро и безопасно для древесины. Об этом сообщает EXPRESS.
В холодное время года мы чаще заносим в дом песок, реагенты и влагу с обуви. В результате полы пачкаются быстрее, а привычные моющие средства могут только усугубить ситуацию. Избыток воды и химии повреждает защитный слой древесины, оставляет разводы и делает поверхность тусклой.
Многие пытаются "отмыть до скрипа", но для паркета и деревянных досок это ошибка. Такие полы нуждаются в деликатном уходе, который очищает, но не разрушает структуру материала.
Эксперт по уборке Ава из Lincoln Rowing утверждает, что вернуть деревянным полам блеск можно с помощью обычных чайных пакетиков. Средство есть почти в каждом доме и не требует специальных навыков.
"Любовь британцев к чаю обрела новое бытовое применение — это быстрый и естественный способ придать деревянным полам блеск с помощью обычных чайных пакетиков", — отмечает эксперт.
Секрет эффекта — в дубильных веществах, или танинах, содержащихся в чае. Они обладают мягкой кислотностью и действуют как лёгкая натуральная полировка. Танины помогают убрать тонкий налёт, следы обуви и отпечатки, не повреждая защитное покрытие.
"Танины уплотняют текстуру древесины и выравнивают отражение света. В результате поверхность выглядит свежей и ухоженной уже через пару минут на каждом участке", — пояснила Ава.
Кроме того, чай помогает визуально скрыть мелкие царапины и придаёт полу более тёплый оттенок, что особенно заметно при зимнем освещении.
Заварите 2-3 чайных пакетика в литре горячей воды и дайте настою остыть.
Отожмите тряпку или швабру так, чтобы она была слегка влажной, а не мокрой.
Протрите пол небольшими участками, двигаясь по направлению волокон.
Дайте поверхности высохнуть естественным образом, не используя фен или обогреватель.
Магазинные чистящие составы часто содержат агрессивные компоненты и требуют тщательного смывания. Чайный раствор действует мягче, не оставляет химического запаха и снижает риск повреждения древесины. При этом он подходит для быстрого ухода, когда нужно освежить полы перед приходом гостей.
Использование чая — не универсальное решение, но у него есть очевидные особенности. Такой способ удобен для регулярного поддерживающего ухода.
Плюсы: натуральный состав, быстрый эффект, бережное очищение, отсутствие разводов.
Минусы: не подходит для сильно загрязнённых или повреждённых полов, требует предварительного теста на незаметном участке.
Можно ли использовать любой чай?
Лучше всего подходит чёрный чай без ароматизаторов.
Подойдёт ли метод для паркета?
Да, если поверхность защищена и не переувлажняется.
Как часто можно мыть полы чаем?
По мере необходимости, как мягкий уход между основными уборками.
