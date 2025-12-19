Деревянные полы блестят, как новые: одно кухонное средство заменяет дорогие полироли

Чайная протирка уменьшает разводы от моющих средств — эксперт по уборке Ава

Зимой деревянные полы быстро теряют вид из-за грязи, соли и влаги, а перед праздниками хочется вернуть им тёплый блеск без лишних усилий. Оказывается, для этого не нужны агрессивные средства и долгие уборки. Есть простой натуральный способ, который работает быстро и безопасно для древесины. Об этом сообщает EXPRESS.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Деревянный пол

Почему деревянные полы зимой выглядят хуже

В холодное время года мы чаще заносим в дом песок, реагенты и влагу с обуви. В результате полы пачкаются быстрее, а привычные моющие средства могут только усугубить ситуацию. Избыток воды и химии повреждает защитный слой древесины, оставляет разводы и делает поверхность тусклой.

Многие пытаются "отмыть до скрипа", но для паркета и деревянных досок это ошибка. Такие полы нуждаются в деликатном уходе, который очищает, но не разрушает структуру материала.

Неожиданное средство с кухни

Эксперт по уборке Ава из Lincoln Rowing утверждает, что вернуть деревянным полам блеск можно с помощью обычных чайных пакетиков. Средство есть почти в каждом доме и не требует специальных навыков.

"Любовь британцев к чаю обрела новое бытовое применение — это быстрый и естественный способ придать деревянным полам блеск с помощью обычных чайных пакетиков", — отмечает эксперт.

Как работает чай на деревянных поверхностях

Секрет эффекта — в дубильных веществах, или танинах, содержащихся в чае. Они обладают мягкой кислотностью и действуют как лёгкая натуральная полировка. Танины помогают убрать тонкий налёт, следы обуви и отпечатки, не повреждая защитное покрытие.

"Танины уплотняют текстуру древесины и выравнивают отражение света. В результате поверхность выглядит свежей и ухоженной уже через пару минут на каждом участке", — пояснила Ава.

Кроме того, чай помогает визуально скрыть мелкие царапины и придаёт полу более тёплый оттенок, что особенно заметно при зимнем освещении.

Советы по мытью деревянных полов шаг за шагом

Заварите 2-3 чайных пакетика в литре горячей воды и дайте настою остыть. Отожмите тряпку или швабру так, чтобы она была слегка влажной, а не мокрой. Протрите пол небольшими участками, двигаясь по направлению волокон. Дайте поверхности высохнуть естественным образом, не используя фен или обогреватель.

Сравнение чая и магазинных средств

Магазинные чистящие составы часто содержат агрессивные компоненты и требуют тщательного смывания. Чайный раствор действует мягче, не оставляет химического запаха и снижает риск повреждения древесины. При этом он подходит для быстрого ухода, когда нужно освежить полы перед приходом гостей.

Плюсы и минусы натурального метода

Использование чая — не универсальное решение, но у него есть очевидные особенности. Такой способ удобен для регулярного поддерживающего ухода.

Плюсы: натуральный состав, быстрый эффект, бережное очищение, отсутствие разводов.

Минусы: не подходит для сильно загрязнённых или повреждённых полов, требует предварительного теста на незаметном участке.

Популярные вопросы о мытье деревянных полов

Можно ли использовать любой чай?

Лучше всего подходит чёрный чай без ароматизаторов.

Подойдёт ли метод для паркета?

Да, если поверхность защищена и не переувлажняется.

Как часто можно мыть полы чаем?

По мере необходимости, как мягкий уход между основными уборками.