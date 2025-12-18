Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Деревянные двери тускнеют быстрее, чем вы думаете: один домашний трюк возвращает им блеск за минуты

Смесь воды, уксуса и масла убирает жир с дверей — iefimerida
Недвижимость

Домашняя уборка часто сосредоточена на видимых поверхностях, но одна важная деталь интерьера нередко остаётся без внимания — деревянные двери. Между тем именно они первыми теряют блеск из-за пыли, влажности и жира. Вернуть им аккуратный вид можно с помощью простых приёмов, не требующих специальных средств. Об этом сообщает iefimerida.

Двери
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Двери

С чего начинается правильный уход за дверями

Перед очисткой важно определить тип покрытия: это может быть лак, краска, воск или необработанная древесина. Разные поверхности реагируют на влагу и моющие средства по-разному, поэтому подход должен быть деликатным. В современных интерьерах встречаются и материалы, внешне имитирующие дерево, но более устойчивые к уходу — они очищаются легче, но всё же требуют аккуратности.

Древесина дуба, сосны или ореха наиболее распространена в дверных полотнах, поэтому важно учитывать её структуру: пористые породы активнее впитывают влагу, а плотные нуждаются в бережной полировке. Основная задача — удалить загрязнения так, чтобы поверхность не пострадала и сохранила естественный блеск.

Как аккуратно очистить поверхность

Чтобы двери выглядели ухоженными, достаточно соблюдать последовательность. Сначала удаляют пыль с помощью мягкой кисти или насадки для пылесоса. Далее используют тёплую воду с небольшим количеством мягкого моющего средства — обработка должна быть минимально влажной.

Для следов пальцев и жировых пятен подходит простая смесь воды, винного уксуса и оливкового масла. Она помогает вернуть гладкость поверхности и улучшить внешний вид дерева. После обработки дверь вытирают мягкой тканью, чтобы исключить скопление влаги, которое может привести к деформациям.

Каких ошибок важно избегать

Дерево чувствительно к агрессивным веществам, поэтому порошковые чистящие средства, отбеливатели, аммиак и спирт могут нанести серьёзный урон. Жёсткие щётки и металлические губки тоже запрещены — они оставляют царапины, которые сложно восстановить.

Чистый уксус использовать нельзя: его кислотность нарушает структуру древесины, поэтому всегда требуется разведение водой. Излишек влаги также опасен — со временем он приводит к плесени и появлению тёмных пятен.

Полирующие смеси на основе силикона или некоторых масел могут оставлять липкость, привлекая пыль и делая поверхность тусклой. Такой эффект особенно заметен на дверях светлых оттенков.

Сравнение способов ухода за разными покрытиями

Разные типы деревянных поверхностей требуют своего подхода.

  • Лакированные двери легче очищаются, но чувствительны к абразивам.
  • Окрашенные поверхности допускают мягкие моющие составы, но плохо реагируют на спирт.
  • Вощёные покрытия нуждаются в минимуме влаги и аккуратной полировке.
  • Необработанная древесина требует особенно осторожного отношения: любые жидкости наносятся только точечно.

Советы по поддержанию блеска

Чтобы двери дольше сохраняли свежий вид, достаточно регулярно удалять пыль мягкой тканью. Пятна стоит обрабатывать сразу, не позволяя им въедаться. Смеси на основе масел применяют умеренно, а воду используют только слегка тёплую и в малом количестве. В помещениях с повышенной влажностью двери желательно дополнительно защищать полирующими средствами, подходящими для конкретного покрытия.

Популярные вопросы об уходе за деревянными дверями

Как понять, что дверь нельзя мыть влажной тканью?
Если поверхность необработанная или покрыта воском, избыток влаги может её повредить — очистку проводят только сухими или слегка влажными материалами.

Можно ли использовать универсальные чистящие средства?
Желательно избегать составов с абразивами или отбеливателями, так как они разрушают верхний слой покрытия.

Как убрать тусклость после очистки?
Поможет мягкая полировка хлопковой тканью или небольшое количество масла, подобранного под тип древесины.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дом ремонт уборка интерьер
Новости Все >
Воробьёв написал песню про Гарифуллину после первой встречи
Tokyo Disney на входе дешевле, чем парки в США — The Post
Спортсмены заменяют подсолнечное масло на гхи в горячих блюдах — диетологи
Nissan Qashqai вернулся в Россию по параллельному импорту от 3,9 млн рублей
Калий и кальций из древесной золы повышают урожайность овощей — данные Actualno
Механическое напряжение запускает рост мышц — учёные
Toyota отзывает 127 тыс. Tundra и Lexus LX и GX из-за риска отказа двигателя
Комары выбирают людей по индивидуальному запаху, а не случайно —Earth
Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Бортпитание "ярче", чем домашняя еда — Metro
Сейчас читают
Монофосфат калия используют для подкормки малины в декабре
Садоводство, цветоводство
Монофосфат калия используют для подкормки малины в декабре
Историки подтвердили уникальность затмения 2027 года — fanpage
Наука и техника
Историки подтвердили уникальность затмения 2027 года — fanpage
Высота лобелии — 10–25 см, куст полностью покрыт цветами
Садоводство, цветоводство
Высота лобелии — 10–25 см, куст полностью покрыт цветами
Популярное
В Венгрии уверены в крахе ЕС в случае кражи российских активов

Планы Еврокомиссии по использованию замороженных российских суверенных активов для финансирования Киева вызывают резкую критику внутри самого Евросоюза.

Европе предсказали крах в случае кражи российских активов
Певица Слава обрадовалась решению суда по делу Долиной
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Германия и санкции: мощный удар по экономике и долгосрочные последствия
Мотор ещё холодный, а вы уже вредите: привычка, которая портит двигатель сильнее мороза
Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports Александр Рощин В Пенсильвании фиксируют сообщения о неизвестных существах Вероника Эйнуллаева Полный привод увеличивает расход топлива и массу автомобиля — автоэксперты Сергей Милешкин
Долларовое дерево, которое растёт само: 7 шагов, после которых замиокулькас становится роскошным
Имя Пугачёвой снова в центре споров: Киркоров сделал заявление, которого от него давно не ждали
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
Последние материалы
Nissan Qashqai вернулся в Россию по параллельному импорту от 3,9 млн рублей
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Калий и кальций из древесной золы повышают урожайность овощей — данные Actualno
Травяные чаи усиливают побочные эффекты лекарств — диетолог Павлюк
Пергамент сохраняет сочность мяса при запекании — Gastronomos
Механическое напряжение запускает рост мышц — учёные
Toyota отзывает 127 тыс. Tundra и Lexus LX и GX из-за риска отказа двигателя
Комары выбирают людей по индивидуальному запаху, а не случайно —Earth
Глава Минфина Индии: мировая торговля стала полем битвы
Огурцы Маша F1 стабильно плодоносят в холодное лето
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.