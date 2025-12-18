Квартиры хотят приравнять к гостиницам: новый сбор может ударить по ценам и доходам собственников

Владельцев посуточных квартир могут обязать платить турналог

Рынок краткосрочной аренды может столкнуться с новым регулированием, которое затронет как собственников жилья, так и путешественников. Инициатива обсуждается на уровне профильных комитетов и уже вызвала заметный резонанс среди экспертов рынка недвижимости. Предполагаемые изменения затрагивают действующую систему налогообложения и могут изменить стоимость аренды, сообщает "СИБДОМ".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Передача ключей новым жильцам

Что предлагает инициатива

Суть предложения заключается в распространении туристического налога, который сейчас действуют лишь для гостиниц и официальных средств размещения, на владельцев квартир и частных домов, сдаваемых посуточно. Такой шаг, по мнению авторов документа, позволит увеличить поступления в региональные бюджеты и помочь структурировать рынок.

В документе, подготовленном по итогам мониторинга применения туристического сбора, содержится рекомендация рассмотреть возможность отнесения сдаваемых внаём квартир к категории средств размещения. Это автоматически включит их в систему туристического налога. Подобная практика уже применяется в некоторых зарубежных странах, где краткосрочная аренда регулируется практически так же, как мини-отели.

"Расширение действия туристического налога позволит создать более прозрачные условия конкуренции между гостиницами и рынком краткосрочной аренды", — отмечается в материалах Совета Федерации.

Эксперты рынка недвижимости считают, что при принятии инициативы стоимость аренды может вырасти. Владельцы жилья будут вынуждены закладывать дополнительные расходы в цену проживания — особенно в периоды, когда краткосрочная аренда показывает сезонный рост из-за высокого спроса.

Как нововведение может повлиять на рынок

Налоговое новшество способно изменить динамику предложения: часть собственников может отказаться от краткосрочной сдачи, переключившись на долгосрочные форматы или вовсе временно прекратив деятельность. Другие же попытаются адаптироваться за счёт более гибких цен или расширения сервиса.

Для путешественников изменения могут привести к увеличению стоимости краткосрочного жилья. Однако сторонники инициативы уверены, что прозрачность рынка в долгосрочной перспективе пойдет всем на пользу.

Мнение участников отрасли

Экономисты отмечают, что регулирование краткосрочной аренды в последние годы обсуждается всё активнее. Спрос на посуточное жильё стабильно растёт, а количество предложений увеличивается за счёт онлайн-платформ. Урегулирование этой сферы, по мнению специалистов, может привести к формированию более понятных правил и снижению теневого сегмента.

"Если к квартирам применят те же требования, что и к гостиницам, это повлияет на ценообразование и мотивацию собственников", — говорится в экспертном заключении.

Некоторые участники рынка считают, что новые нормы способны усилить контроль за качеством предоставляемых услуг. Другие же видят риски сокращения доступного жилья для туристов в пиковые сезоны.

Гостиницы vs краткосрочная аренда

Хотя оба формата предназначены для временного размещения, налоговая нагрузка и требования к регистрации у них различаются.

Гостиницы уже выплачивают туристический сбор и обязаны соблюдать стандарты размещения. Квартиры, сдаваемые посуточно, пока не подпадают под такие нормы, что делает их более гибкими и зачастую доступными по цене.

Если инициативу одобрят, условия для двух сегментов станут ближе: это может способствовать честной конкуренции, но одновременно повысить стоимость частного жилья.

Популярные вопросы

Будут ли владельцы всех квартир платить туристический сбор

Только при условии, что сдаваемые помещения официально признают средствами размещения. Решение пока не принято.

Повлияет ли налог на стоимость аренды

Да, эксперты прогнозируют постепенное повышение цен из-за роста расходов арендодателей.

Вырастет ли нагрузка на собственников жилья

Вероятно, да. Помимо налога, возможны дополнительные требования к регистрации и отчётности.