Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Квартиры хотят приравнять к гостиницам: новый сбор может ударить по ценам и доходам собственников

Владельцев посуточных квартир могут обязать платить турналог
Недвижимость

Рынок краткосрочной аренды может столкнуться с новым регулированием, которое затронет как собственников жилья, так и путешественников. Инициатива обсуждается на уровне профильных комитетов и уже вызвала заметный резонанс среди экспертов рынка недвижимости. Предполагаемые изменения затрагивают действующую систему налогообложения и могут изменить стоимость аренды, сообщает "СИБДОМ".

Передача ключей новым жильцам
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Передача ключей новым жильцам

Что предлагает инициатива

Суть предложения заключается в распространении туристического налога, который сейчас действуют лишь для гостиниц и официальных средств размещения, на владельцев квартир и частных домов, сдаваемых посуточно. Такой шаг, по мнению авторов документа, позволит увеличить поступления в региональные бюджеты и помочь структурировать рынок.

В документе, подготовленном по итогам мониторинга применения туристического сбора, содержится рекомендация рассмотреть возможность отнесения сдаваемых внаём квартир к категории средств размещения. Это автоматически включит их в систему туристического налога. Подобная практика уже применяется в некоторых зарубежных странах, где краткосрочная аренда регулируется практически так же, как мини-отели.

"Расширение действия туристического налога позволит создать более прозрачные условия конкуренции между гостиницами и рынком краткосрочной аренды", — отмечается в материалах Совета Федерации.

Эксперты рынка недвижимости считают, что при принятии инициативы стоимость аренды может вырасти. Владельцы жилья будут вынуждены закладывать дополнительные расходы в цену проживания — особенно в периоды, когда краткосрочная аренда показывает сезонный рост из-за высокого спроса.

Как нововведение может повлиять на рынок

Налоговое новшество способно изменить динамику предложения: часть собственников может отказаться от краткосрочной сдачи, переключившись на долгосрочные форматы или вовсе временно прекратив деятельность. Другие же попытаются адаптироваться за счёт более гибких цен или расширения сервиса.

Для путешественников изменения могут привести к увеличению стоимости краткосрочного жилья. Однако сторонники инициативы уверены, что прозрачность рынка в долгосрочной перспективе пойдет всем на пользу.

Мнение участников отрасли

Экономисты отмечают, что регулирование краткосрочной аренды в последние годы обсуждается всё активнее. Спрос на посуточное жильё стабильно растёт, а количество предложений увеличивается за счёт онлайн-платформ. Урегулирование этой сферы, по мнению специалистов, может привести к формированию более понятных правил и снижению теневого сегмента.

"Если к квартирам применят те же требования, что и к гостиницам, это повлияет на ценообразование и мотивацию собственников", — говорится в экспертном заключении.

Некоторые участники рынка считают, что новые нормы способны усилить контроль за качеством предоставляемых услуг. Другие же видят риски сокращения доступного жилья для туристов в пиковые сезоны.

Гостиницы vs краткосрочная аренда

Хотя оба формата предназначены для временного размещения, налоговая нагрузка и требования к регистрации у них различаются.

Гостиницы уже выплачивают туристический сбор и обязаны соблюдать стандарты размещения. Квартиры, сдаваемые посуточно, пока не подпадают под такие нормы, что делает их более гибкими и зачастую доступными по цене.

Если инициативу одобрят, условия для двух сегментов станут ближе: это может способствовать честной конкуренции, но одновременно повысить стоимость частного жилья.

Популярные вопросы

Будут ли владельцы всех квартир платить туристический сбор

Только при условии, что сдаваемые помещения официально признают средствами размещения. Решение пока не принято.

Повлияет ли налог на стоимость аренды

Да, эксперты прогнозируют постепенное повышение цен из-за роста расходов арендодателей.

Вырастет ли нагрузка на собственников жилья

Вероятно, да. Помимо налога, возможны дополнительные требования к регистрации и отчётности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы аренда туризм налоги экономика недвижимость
Новости Все >
Никита Джигурда хочет в пятый раз стать отцом в 2026 году
Пумы в Патагонии сократили охотничьи территории из-за пингвинов — эколог Серота
Житель Северной Осетии выжил после нападения волка — местная администрация
Тысячи фермеров протестуют в Брюсселе против политики ЕС и соглашения с МЕРКОСУР
Праздничное меню подводит незаметно: какие блюда делают Новый год испытанием для желу
Итальянские кондитеры используют рикотту для кремовых десертов
Средство для контуринга носа должно быть на 1-2 тона темнее цвета кожи
Цифровые платформы контролируют процессы ремонта в СТО — Autoblog
Неаккуратное резюме производит отрицательное впечатление — HR Смирнова
Детское шампанское содержит избыток сахара и консервантов — педиатр Мальцева
Сейчас читают
Расширение Вселенной подтверждено реликтовым излучением
Космос
Расширение Вселенной подтверждено реликтовым излучением
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Садоводство, цветоводство
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Новости спорта
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Популярное
Германия и санкции: мощный удар по экономике и долгосрочные последствия

Германия столкнулась с резким падением своего присутствия на российском рынке. Объём немецкого экспорта в Россию сократился более чем на 70 процентов.

Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Долларовое дерево, которое растёт само: 7 шагов, после которых замиокулькас становится роскошным
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово
Мотор ещё холодный, а вы уже вредите: привычка, которая портит двигатель сильнее мороза
Житель Индианы рассказал о странных совпадениях после смерти родственников Вероника Эйнуллаева Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц Сергей Милешкин Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports Александр Рощин
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
В Венгрии уверены в крахе ЕС в случае кражи российских активов
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Последние материалы
Никита Джигурда хочет в пятый раз стать отцом в 2026 году
Пумы в Патагонии сократили охотничьи территории из-за пингвинов — эколог Серота
Житель Северной Осетии выжил после нападения волка — местная администрация
Тысячи фермеров протестуют в Брюсселе против политики ЕС и соглашения с МЕРКОСУР
Праздничное меню подводит незаметно: какие блюда делают Новый год испытанием для желу
Итальянские кондитеры используют рикотту для кремовых десертов
Средство для контуринга носа должно быть на 1-2 тона темнее цвета кожи
Цифровые платформы контролируют процессы ремонта в СТО — Autoblog
Неаккуратное резюме производит отрицательное впечатление — HR Смирнова
Детское шампанское содержит избыток сахара и консервантов — педиатр Мальцева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.