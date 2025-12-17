Битва за квартиру обернулась для Долиной провалом: суды склоняются к немедленному выселению

Верховный суд отправил дело о выселении Долиной на пересмотр

После того как Верховный суд РФ 16 декабря принял решение о принудительном выселении Ларисы Долиной из её пятикомнатной квартиры в Хамовниках, дело направлено на новое рассмотрение в нижестоящую инстанцию. Теперь суду предстоит установить правовой статус и фактическое место проживания дочери и внучки певицы, которые зарегистрированы в спорном жилье. Об этом рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молоток судьи

Решение Верховного суда стало ключевым этапом в многолетнем имущественном конфликте между певицей и Полиной Лурье. ВС постановил подтвердить право Лурье на квартиру, оставив без удовлетворения доводы защиты Долиной, утверждавшей, что выселение невозможно из-за того, что помимо самой артистки в квартире прописаны её дочь и несовершеннолетняя внучка. Адвокаты настаивали, что передача имущества Лурье нарушит права зарегистрированных в жилье лиц и поставит под угрозу их благополучие.

Однако во время рассмотрения жалобы Верховный суд уточнил важный момент — является ли данное жильё единственным для семьи Долиной. Этот вопрос стал принципиальным, поскольку именно наличие или отсутствие иного места проживания влияет на допустимость снятия с регистрационного учёта и выселения. Адвокат певицы, отвечая на вопросы судей, фактически признала, что дочь и внучка не проживают постоянно в спорной квартире и приезжают туда лишь как гости. Эта оговорка стала юридически значимым обстоятельством.

По словам Александра Хаминского, в предыдущих судебных заседаниях дочь и внучка Долиной не были привлечены в процесс в качестве третьих лиц, хотя решения суда напрямую затрагивали их права. Это — процессуальная ошибка, требующая исправления.

"Так как решение касается прав и обязанностей третьих лиц, они должны быть привлечены к делу. Суд обязан установить обстоятельства, в том числе где они фактически живут и какие последствия для них может иметь передача квартиры", — пояснил эксперт.

Именно по этой причине Верховный суд отправил иск Лурье на дополнительное рассмотрение в Мосгорсуд. Судебная инстанция должна определить, действительно ли дочь и внучка проживают отдельно — как заявила адвокат Долиной — и можно ли считать их регистрацию в квартире формальной. Если факт раздельного проживания подтвердится, это станет основанием как для снятия родственниц певицы с регистрационного учёта, так и для выселения самой артистки, сообщает сайт aif.ru.

Хаминский подчеркнул, что новый процесс не должен затянуться, поскольку большинство обстоятельств уже обсуждались в Верховном суде и фактически установлены.

"Обстоятельства жизни дочки и внучки Долиной будут изучены повторно, но, учитывая признание о проживании на иной жилплощади, решение может быть вынесено достаточно быстро.", — отметил юрист.

Таким образом, исход предстоящего процесса во многом предопределён позициями, озвученными на заседании Верховного суда. Если будет установлено, что дочь и внучка действительно проживают отдельно, суд сочтёт их регистрацию в квартире не основанием для сохранения права пользования жильём. В отношении самой певицы решающий аргумент — признание права собственности Лурье, которое высшая судебная инстанция уже подтвердила.

Ранее адвокат Полины Лурье резко прокомментировала заявления Ларисы Долиной о требовании вернуть 112 млн рублей, что стало очередным витком напряжённого конфликта вокруг спорной недвижимости.