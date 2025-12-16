Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Голые стены и коробки повсюду — ненадолго: что купить в первую очередь после переезда

Текстиль создаёт ощущение жилья без ремонта
Недвижимость

Переезд в пустую квартиру почти всегда начинается с эйфории, а заканчивается ощущением лёгкого хаоса. Вроде бы пространство новое и чистое, но жить в нём пока неудобно — не хватает базовых вещей. Чтобы быстрее превратить "коробку с эхом" в полноценный дом и не тратить лишние деньги, важно начать с действительно нужных покупок. Об этом сообщает дзен-канал "Строительство дома без боли".

Гостинная комната
Фото: flickr.com by chair bazaar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Гостинная комната

С чего начать обустройство после переезда

Главная ошибка на старте — попытка купить всё и сразу. Гораздо практичнее закрыть базовые потребности, а уже потом постепенно дополнять интерьер. В первые недели важны сон, еда, хранение вещей и возможность поддерживать чистоту. Всё остальное может подождать.

Такой подход снижает стресс, помогает распределить бюджет и даёт время понять, как именно вы будете использовать пространство — особенно если речь идёт о съёмной квартире, где важны универсальные и мобильные решения.

Мебель первой необходимости

Для спальни

Спальное место — приоритет номер один. Выбор зависит от площади квартиры и образа жизни.

Кровать или диван. В небольшой квартире выручает раскладной диван, особенно если это студия. Если спальня изолированная и позволяет метраж, кровать даже минимального размера (140x200 см) обеспечит более качественный сон. Удобным решением становятся модели с подъёмным механизмом для хранения.

Места для хранения. Коробки быстро надоедают и создают ощущение беспорядка. Оптимально сразу предусмотреть шкаф или комод. Если бюджет или сроки поджимают, временным решением станет напольная вешалка — она помогает быстро разложить одежду и визуально "разгрузить" комнату.

На кухню

Даже если вы редко готовите, базовая мебель нужна с первых дней.

Обеденный стол и стулья. Есть на коробках неудобно и вредно для спины. На первое время подойдут компактный стол и складные стулья или табуреты, которые позже легко заменить.

Бытовая техника: что покупать сразу

Крупная техника покупается надолго, поэтому важно учитывать не только цену, но и удобство в повседневной жизни.

Холодильник. Абсолютный минимум для любой квартиры. При выборе обращайте внимание на уровень шума, энергоэффективность, объём и тип разморозки. Варочная панель, духовка или мультиварка. Если вы часто готовите дома, лучше сразу предусмотреть полноценную кухонную технику и место под встроенные модели. При более свободном режиме питания на старте могут выручить микроволновка и мультиварка. Стиральная машина. Ручная стирка быстро перестаёт быть романтикой. Даже базовая модель значительно упрощает быт. Дополнительно понадобятся напольная сушилка, утюг и гладильная доска. Пылесос. После переезда и возможного ремонта пыль появляется постоянно. Универсальный пылесос с хорошей фильтрацией помогает поддерживать чистоту, особенно если учитывать зоны, где ковры могут накапливать влагу и грязь, как это часто бывает при неправильном выборе покрытий — например, в отдельных комнатах дома.

Важные мелочи, о которых часто забывают

Именно мелкие покупки часто оказываются самыми нужными в первые дни.

  • Стремянка. Нужна для штор, ламп, сборки мебели и мелких работ.
  • Набор инструментов. От отвёртки до разводного ключа — пригодится неожиданно быстро.
  • Текстиль для спальни и ванной. Постельное бельё, подушки, полотенца и шторы создают ощущение уюта даже в пустой квартире.
  • Посуда. Базовый набор для готовки и сервировки делает приёмы пищи комфортнее.
  • Товары для уборки. Швабра, ведро, губки, салфетки, перчатки и чистящие средства понадобятся сразу после заселения.

Покупать всё сразу или поэтапно

Покупка всего за один раз экономит время, но часто приводит к лишним тратам и неподходящим решениям. Поэтапное обустройство позволяет адаптировать пространство под реальные привычки, равномерно распределить бюджет и избежать импульсивных покупок. Для большинства переезжающих второй вариант оказывается более комфортным.

Советы при переезде

  1. Закройте базовые потребности: сон, еда, хранение.
  2. Выбирайте универсальные и компактные решения.
  3. Не покупайте мебель без замеров помещения.
  4. Делайте список мелочей заранее.
  5. Оставляйте часть бюджета на доукомплектацию.

Популярные вопросы о переезде и покупках

Что купить в первую очередь после переезда?
Спальное место, холодильник, базовую посуду и средства для уборки.

Можно ли обойтись без шкафа на старте?
Временно да, если есть вешалка или комод.

Стоит ли сразу покупать всю технику?
Только ту, которой вы будете пользоваться регулярно.

Как не потратить лишнего?
Покупать по списку и не торопиться с декоративными элементами.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы дом квартира недвижимость
Новости Все >
Глава McDonald's Кемпчински поделился советом для карьерного роста
Растяжка кошка перед сном снижает напряжение спины — мастер-тренер Алпатова
Быстрое похудение замедляет обмен веществ на месяцы — тренер Бахтурина
Женщина-водитель превратила поездки по Лагосу в историю доверия — Technext
Частые простуды у спортсменов связали с избытком нагрузок — Каролина Веркмайстер
Решение ВС по квартире Долиной назвали справедливым — риелтор Сырцов
Рождественская звезда может вызвать симптомы отравления у питомцев — Actualno
Шлем Тора находится на расстоянии 12 тысяч световых лет — fanpage
В Англии камеры контроля скорости привели к ошибочному выписыванию штрафов
Ferrari изменила геометрию цилиндров под стадионные поршни — Autoblog
Сейчас читают
Сладкую салями готовят из печенья со сгущённым молоком, какао и маслом
Еда и рецепты
Сладкую салями готовят из печенья со сгущённым молоком, какао и маслом
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Новости спорта
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Юбка миди с низкой посадкой стала ключевым трендом 2026 — the Symbol
Красота и стиль
Юбка миди с низкой посадкой стала ключевым трендом 2026 — the Symbol
Популярное
Сад утонет в голубом цвете: растение, которое цветёт всё лето и легко растёт из семян

Лобелия превращает сад в голубое облако и цветёт всё лето. Рассказываем, почему этот неприхотливый цветок так ценят дачники и как легко вырастить его из семян.

Высота лобелии — 10–25 см, куст полностью покрыт цветами
МАЗ-529 был создан как одноосный тягач в 1956 году
Странный МАЗ-529 без второй оси удивил даже военных — разгадка кроется в его назначении
Батареи греют, а дома холодно: одна забытая деталь превращает отопление в пустую трату денег
Эта деталь рвётся без предупреждения: момент, когда ещё можно спасти двигатель, часто упускают
Между щекоткой и эмоциональной привязанностью есть связь — неврологи Игорь Буккер Туман усиливает мифологическое восприятие и страхи человека Вероника Эйнуллаева МАЗ-529 был создан как одноосный тягач в 1956 году Сергей Милешкин
Под Бермудами пробуждается то, что спало со времён Пангеи: океан открыл свой древний тайник
Закарпатье ни при чем: что на самом деле вынуждает Венгрию идти против ЕС
Россияне не доверяют мессенджеру MAX: в чем кроется истинная причина страхов
Россияне не доверяют мессенджеру MAX: в чем кроется истинная причина страхов
Последние материалы
Среда усиливает влияние Меркурия на личную жизнь пяти знаков
Белый уксус смягчает бельё и уменьшает складки — Woman's World
Быстрое похудение замедляет обмен веществ на месяцы — тренер Бахтурина
Женщина-водитель превратила поездки по Лагосу в историю доверия — Technext
17 декабря: День РВСН, начало авиации и первый апокалипсис
Частые простуды у спортсменов связали с избытком нагрузок — Каролина Веркмайстер
Решение ВС по квартире Долиной назвали справедливым — риелтор Сырцов
Рождественская звезда может вызвать симптомы отравления у питомцев — Actualno
Морозно-розовый оттенок стал главным трендом зимнего макияжа — InStyle
Шлем Тора находится на расстоянии 12 тысяч световых лет — fanpage
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.