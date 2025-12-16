Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Квартира может оказаться чужой уже после сделки: один незаметный пункт решает судьбу покупки

Выписка ЕГРН признана основным способом проверки недвижимости
Покупка недвижимости остаётся одной из самых ответственных сделок, и любые ошибки на этом этапе могут обернуться серьёзными финансовыми потерями. Перед подписанием договора необходимо тщательно проверить правовой статус объекта. Главным инструментом, который позволяет избежать мошеннических схем, эксперты называют выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Этот документ помогает получить максимально полное представление о том, что происходит с квартирой или домом на юридическом уровне.

Что показывает выписка из ЕГРН

В выписке отражаются ключевые сведения: кто является собственником, имеются ли доли, соответствуют ли указанные характеристики фактическим, а также присутствуют ли ограничения, аресты или другие обременения. Специалисты отмечают, что особенно важным является анализ информации, содержащейся в пункте 10, где перечислены возможные правопритязания третьих лиц. Если в документе указано "Отсутствуют", то объект не находится в зоне юридических рисков, связанных с чужими претензиями. Однако наличие даже одной записи должно стать поводом для детального изучения ситуации.

Как интерпретировать пункт 10: нюансы и риски

В этом разделе отображаются документы, поданные на регистрацию, и характер действия — будь то заявление на изменение собственника, судебный процесс или попытка оспаривания прав. Эксперты советуют в таких случаях не ограничиваться текстом выписки, а запросить у продавца официальные подтверждения происходящего. Нередко именно этот пункт помогает вовремя обнаружить скрытую информацию, о которой собственник может умолчать, рассчитывая на доверчивость покупателя.

Судебные иски и их влияние на сделку

Отдельно указывается, что в ЕГРН фиксируются и судебные иски, затрагивающие объект недвижимости. Если дело находится на рассмотрении, соответствующая запись появится в базе в течение пяти рабочих дней после поступления заявления в Росреестр. Покупателям крайне важно учитывать такие отметки: наличие судебного спора делает приобретение жилья потенциально опасным, ведь итоговое решение может поставить под сомнение права нового владельца.

Где и как получить выписку

Процедура получения выписки из ЕГРН сегодня максимально упрощена. Гражданам доступно три варианта: оформление через портал "Госуслуги", заказ документа на сайте Росреестра или посещение ближайшего МФЦ "Мои документы". Эксперты напоминают, что проверка должна осуществляться до начала обсуждения условий договора. Полученная информация позволяет не только убедиться в чистоте сделки, но и заранее понять, насколько продавец прозрачен в своих действиях, сообщает tagilcity.ru.

Почему важно сверять данные и брать свежую выписку

Специалисты подчёркивают: внимательное изучение выписки — один из самых надёжных способов обезопасить себя. Если данные из документа не совпадают с тем, что заявляет продавец, лучше отказаться от сделки и проверить другой вариант. Покупателям также рекомендуют делать свежую выписку — информация в базе обновляется регулярно, и даже несколько недель могут изменить юридическую картину.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
