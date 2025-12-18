Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Обычные стены больше не в моде: обои 2026 полностью меняют атмосферу квартиры за один вечер

В 2026 обои переходят от фона к доминирующему акценту
Недвижимость

Наступающий сезон приносит в интерьер новые визуальные решения, которые меняют привычное представление об обоях и их роли в доме. Дизайнеры отмечают уверенный переход от нейтральных стен к выразительным покрытиям, способным задать настроение всему пространству. В центре внимания — материалы, фактуры и глубокая палитра, сообщает The Spruce.

Яркий интерьер в стиле максимализм
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Яркий интерьер в стиле максимализм

Главные направления сезона

Обои в 2026 году становятся полноценным инструментом дизайна, а не второстепенным оформлением стен. Покрытия из природных материалов — льна, рафии, древесных волокон — создают ощущение тепла и гармонии. Они органично дополняют скандинавские интерьеры, минимализм и пространства с биофильными акцентами, где важна связь с природой. Натуральные текстуры помогают сделать атмосферу дома более спокойной и визуально сбалансированной.

Панорамные изображения и крупные муралы превращаются в главный акцент комнаты. Такой приём позволяет сформировать композиционный центр и заменить собой арт-объект. Дизайнеры рекомендуют размещать панораму на одной стене, чтобы избежать перегрузки и сохранить ощущение объёма.

Тренд на ботанику остаётся устойчивым: популярны крупные листья, цветочные силуэты и графичные зарисовки. Палитра смещается к природным тёплым тонам — зелени, охре, терракоте — они придают интерьеру мягкость и глубину.

Новая геометрия и экологичный подход

Геометрические мотивы возвращаются, но выглядят сдержаннее и утончённее. Полосы, клетки, абстракции предлагают сочетать с природными фактурами, чтобы добиться ритмичности и выразительности без излишнего контраста. Совмещение гладких и текстурных поверхностей становится одним из популярных решений в оформлении современных комнат.

Экологичность постепенно превращается в норму: растёт спрос на покрытия из переработанных материалов и составы без вредных добавок. Бренды активно расширяют такие коллекции, реагируя на запрос покупателей, которые выбирают безопасные и долговечные товары для дома.

Тренд на использование обоев выходит за пределы стен. Ими оформляют потолки, двери, мебельные фасады. Такой подход помогает зонировать пространство и подчёркивать архитектурные элементы, особенно в небольших квартирах, где ошибки в интерьере маленькой квартиры могут существенно повлиять на восприятие пространства.

Глубокие оттенки и фактурные решения

Сложные узоры и насыщенные цвета — выбор тех, кто предпочитает выразительные интерьеры. В моду входят бархатные глубокие тона, винтажные мотивы и орнаменты в духе ар-деко. Они создают впечатление продуманности и подчёркивают индивидуальность дома.

Текстурные покрытия под камень, лепнину и штукатурку позволяют имитировать дорогие материалы без значительных затрат. Эффект 3D визуально усложняет поверхность и делает интерьер более динамичным.

Современная классика остаётся актуальной: лёгкие интерпретации английских и французских мотивов органично вписываются и в традиционные, и в современные интерьеры. Такие обои добавляют пространству аристократичности без излишней строгости.

Классические обои и панорамные муралы

Классические рулонные обои универсальны, их легко комбинировать и использовать в разных комнатах. Они подходят для акцентных стен и больших площадей, хорошо скрывают небольшие неровности поверхности. Панорамные муралы, напротив, работают как арт-композиция: они задают стиль помещения и требуют более тщательного подхода к выбору светильников, мебели и аксессуаров. Если рулонные покрытия создают фон, то муралы становятся ключевым элементом визуального сценария.

Плюсы и минусы разных видов обоев

Выбор покрытия зависит от задач интерьера. Каждая категория имеет свои преимущества и ограничения, которые важно учитывать.

Плюсы

  • Натуральные материалы создают комфорт.
  • Муралы делают интерьер выразительным.
  • Геометрия помогает структурировать пространство.

Минусы

  • Сложные панорамы требуют точного подбора мебели.
  • Светлые натуральные покрытия более чувствительны к загрязнениям.
  • Насыщенная палитра визуально уменьшает комнату при неправильном освещении.

Советы дизайнеров по выбору обоев

Профессионалы рекомендуют предварительно оценивать освещение комнаты и общую цветовую гамму интерьера. Текстурные покрытия лучше раскрываются при тёплом мягком свете. Оптимально выделять одну акцентную стену, чтобы сохранить баланс и не перегружать пространство. При выборе насыщенных оттенков стоит учитывать размер комнат: глубокие тона особенно хорошо смотрятся в гостиных и спальнях с достаточным естественным освещением.

  • Учитывайте направление дневного света — оно влияет на восприятие цвета.
  • Подбирайте обои с учётом мебели, чтобы избежать визуальных конфликтов.
  • Используйте фактурные покрытия в сочетании с нейтральными стенами.
  • Пробуйте образцы на стене перед покупкой большого рулона — особенно если речь идёт о дешёвых бумажных обоях, которые могут вести себя непредсказуемо.

Популярные вопросы

Какие обои выбрать для маленькой комнаты

Лучше подойдут светлые фактуры и деликатная геометрия — они визуально расширяют пространство.

Какие оттенки будут актуальны в 2026 году

Зелёный, охра, терракота, глубокий синий и винные тона — палитра, вдохновлённая природой.

Что лучше для акцента: мурал или текстурные обои

Мурал работает как художественный центр, а текстурные обои создают мягкий визуальный рельеф. Выбор зависит от желаемого эффекта.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дом советы ремонт дизайн интерьер квартира экология
Новости Все >
Джинсы с высокой талией и задними карманами визуально подчёркивают ягодицы — Bovary
Сочные куски и золотистая корочка у карпа получаются за счёт рапсового масла
Частицы колец Сатурна поднялись на сотни тысяч километров — NASA
Мандарины обеспечили суточную норму витамина C — iefimerida
Haval H9 получил заводскую версию с двумя топливными баками
Кукша предупреждает зверей о появлении людей в тайге
Продажи средств от похмелья в России выросли на 25%
Фестиваль Всемирный день пельменя в Ижевске пройдет со 2 по 9 января — Юлия Бадаш
Монстера лучше растёт при рассеянном свете и высокой влажности — эксперт Цисек
В ризотто с креветками бульон вливают порциями — Tudogostoso
Сейчас читают
Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Шоу-бизнес
Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Садоводство, цветоводство
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Вазелиновая ловушка снижает активность тараканов дома — UNO
Недвижимость
Вазелиновая ловушка снижает активность тараканов дома — UNO
Популярное
Долларовое дерево, которое растёт само: 7 шагов, после которых замиокулькас становится роскошным

Почему замиокулькас у одних превращается в роскошный куст, а у других быстро гибнет? Семь правил помогут понять его характер и настроить простой, но точный уход.

Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Германия и санкции: мощный удар по экономике и долгосрочные последствия
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово
Мотор ещё холодный, а вы уже вредите: привычка, которая портит двигатель сильнее мороза
Житель Индианы рассказал о странных совпадениях после смерти родственников Вероника Эйнуллаева Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц Сергей Милешкин Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports Александр Рощин
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
В Венгрии уверены в крахе ЕС в случае кражи российских активов
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Последние материалы
Частицы колец Сатурна поднялись на сотни тысяч километров — NASA
Мандарины обеспечили суточную норму витамина C — iefimerida
Haval H9 получил заводскую версию с двумя топливными баками
Конфликт России и Запада вышел за рамки экономики и ресурсов — историк Нарочницкая
Кукша предупреждает зверей о появлении людей в тайге
Продажи средств от похмелья в России выросли на 25%
Яблони и груши переносят зимнюю посадку без стресса — Mistika Kipou
Фестиваль Всемирный день пельменя в Ижевске пройдет со 2 по 9 января — Юлия Бадаш
Монстера лучше растёт при рассеянном свете и высокой влажности — эксперт Цисек
В ризотто с креветками бульон вливают порциями — Tudogostoso
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.