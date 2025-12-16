Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Положили это в стиральную машину — и утюг отправился в шкаф: дешёвый трюк против складок

Белый уксус смягчает бельё и уменьшает складки — Woman's World
Глажка легко превращается в бесконечную домашнюю рутину, особенно когда в корзине накапливаются рубашки, футболки и постельное бельё. Но есть простой способ сделать вещи заметно ровнее уже после стирки, без дорогих средств и сложных лайфхаков. В Европе всё чаще обсуждают один и тот же приём: в стиральную машину добавляют обычный белый уксус.

Шкаф с бельём
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) by DALL·E 3 by OpenAI\n\nCopyright is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Шкаф с бельём

В чём суть трюка с белым уксусом

Белый уксус используют как альтернативу кондиционеру для белья. По отзывам, после такой стирки ткани становятся мягче, а жёсткие заломы после отжима проявляются меньше. Важно, что резкого запаха обычно не остаётся — он уходит после высыхания одежды.

Основное правило простое: уксус добавляют не в барабан, а в отделение для кондиционера.

Почему уксус может работать лучше кондиционера

Специалисты по текстилю объясняют эффект несколькими причинами. Уксус помогает растворять остатки моющего средства и отложения, которые делают ткань грубой. Он также способствует "расправлению" волокон, из-за чего одежда выглядит более гладкой. Дополнительный бонус — антистатический эффект, особенно заметный на синтетике. В отличие от части кондиционеров, уксус не оставляет жирной плёнки, из-за которой ткани иногда становятся тяжелее и быстрее "забиваются".

"Уксус заметно смягчает бельё и уменьшает образование складок. Это дешёвый и проверенный способ сократить время глажки", — объясняет специалист по текстилю с опытом работы в уходе за тканями более 15 лет, которого цитирует американский журнал Woman's World.

Как использовать уксус в стирке

  1. Налейте белый уксус в отсек для кондиционера: ориентир — 80-120 мл в зависимости от объёма загрузки.

  2. Выберите обычный режим стирки: уксус используют при 30-60 °C, он подходит и для цветного, и для белого.

  3. Не добавляйте кондиционер одновременно: эффект снижается, а смесь может дать нежелательную реакцию.

  4. Достаньте бельё сразу после окончания цикла и развесьте: аккуратно расправьте ткань руками — это часто даёт максимальный "антискладочный" результат.

Когда уксус лучше не применять

Уксус подходит не для всех тканей. С осторожностью стоит относиться к деликатным материалам и вещам с нестойкими принтами.

Чего лучше избегать:

  • шерсть — уксус может повлиять на структуру волокна;
  • шёлк — чувствителен к воздействию кислот;
  • одежда с принтом — лучше уменьшить дозировку.

Также не рекомендуется лить уксус прямо в барабан — правильнее использовать отделение для кондиционера.

Как уксус влияет на стиральную машину

Сервисные специалисты отмечают, что уксус в невысокой концентрации обычно не разрушает резиновые уплотнители, хотя такой миф распространён. Более того, он может помогать против известкового налёта. При этом совет — не превращать уксус в ежедневную привычку и использовать его примерно 1-2 раза в неделю.

Сравнение: уксус и кондиционер для белья

Кондиционер даёт мягкость и аромат, но иногда оставляет плёнку на ткани и внутри машины. Уксус работает иначе: он не "покрывает" волокна, а помогает убрать остатки средств и сделать ткань податливее. В результате для многих вещей это означает меньше складок и меньше необходимости в утюге.

Плюсы и минусы метода

  • Плюсы: дешевле кондиционера, часто уменьшает складки, подходит людям, чувствительным к отдушкам, может снижать статическое электричество.
  • Минусы: не для всех тканей, важно соблюдать дозировку и частоту применения.

Популярные вопросы о стирке с уксусом

Останется ли запах уксуса на одежде?

Как правило, нет — после высыхания он выветривается, особенно при хорошей вентиляции.

Можно ли использовать уксус для постельного белья?

Да, многие применяют его именно для простыней и пододеяльников, чтобы снизить жёсткие заломы.

Сколько раз в неделю можно добавлять уксус?

Обычно рекомендуют 1-2 раза в неделю, чтобы не злоупотреблять даже мягкими домашними средствами.

Как усилить эффект "без утюга"

Чтобы вещи выглядели максимально гладко, помогают простые приёмы. Сушите одежду на плечиках, снижайте отжим до 800-1000 об/мин и сразу расправляйте ткань руками. Для сушилки иногда используют влажную тряпку, чтобы волокна разглаживались мягче.

Сад утонет в голубом цвете: растение, которое цветёт всё лето и легко растёт из семян

Лобелия превращает сад в голубое облако и цветёт всё лето. Рассказываем, почему этот неприхотливый цветок так ценят дачники и как легко вырастить его из семян.

Белый уксус смягчает бельё и уменьшает складки — Woman's World
