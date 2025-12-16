Окна открыты, а плесень всё равно растёт: что на самом деле происходит с воздухом в квартире

Высокая влажность и слабая вентиляция вызывают плесень — Proson.gr

Проблемы с влажностью знакомы многим: тёмные пятна на стенах, неприятный запах и плесень в углах чаще всего появляются не из-за плохой погоды или возраста здания. Источник нередко скрыт в том, как именно мы проветриваем помещение. Об этом сообщает Proson.gr.

Фото: freepik.com by tirachardz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Проветрвиание

Почему стандартное проветривание не работает

Во многих домах считается, что достаточно время от времени приоткрыть окно — особенно после душа или во время приготовления пищи. Однако кратковременные проветривания по несколько минут не успевают удалить скопившуюся влагу, особенно зимой. Холодный воздух быстро остывает внутри, а влага снова оседает на стенах.

Когда в помещении растёт влажность, а затем окна закрываются, пары конденсируются на холодных поверхностях. Это создаёт благоприятные условия для возникновения плесени, которая постепенно распространяется и портит отделку.

Что происходит на самом деле

Повышенная влажность попадает в ловушку: она не успевает выйти наружу и возвращается в виде конденсата. Со временем углы и стены начинают впитывать воду, что приводит к характерным чёрным пятнам и устойчивому запаху сырости. Этот процесс может развиваться даже в новых домах, если вентиляция не используется правильно.

Что считают специалисты

Эксперты подчёркивают, что эффективная вентиляция требует времени и последовательности. Они рекомендуют проветривать помещение в течение 10-15 минут несколько раз в день, создавая полноценный обмен воздуха. Если есть возможность открыть окна с двух сторон, формируется сквозной поток, который быстрее выводит влагу.

Дополнительные меры включают использование кухонных вытяжек и вентиляторов в ванных комнатах, особенно в холодный период. Поддержание влажности на уровне 40-60 % помогает снизить вероятность образования плесени и улучшает качество воздуха.

Простое решение, о котором забывают

Главная ошибка связана не с тем, что окна не открываются вовсе, а с тем, что делается это слишком быстро и нерегулярно. Несколько минут почти не меняют ситуацию. Регулярное проветривание после душа или готовки существенно уменьшает влажность и снижает риск появления плесени.

Сравнение видов вентиляции

Кратковременное проветривание эффективно лишь для освежения воздуха, но не для вывода влаги. Длительное проветривание в 10-15 минут способствует охлаждению стен и снижению концентрации пара. Сквозная вентиляция работает быстрее всех: она создаёт поток, который выводит воздух за считанные минуты. Механические системы помогают стабилизировать микроклимат, когда наружная температура слишком низкая.

Советы для поддержания здорового микроклимата

Стоит проветривать дом утром и вечером, а также после приготовления пищи или душа. Желательно иметь гигрометр для контроля уровня влажности. При необходимости использовать вытяжки и поддерживать стабильную температуру. Переставлять мебель на небольшом расстоянии от стен тоже полезно — это улучшает циркуляцию воздуха.

Популярные вопросы о вентиляции дома

Достаточно ли открывать окно на несколько минут?

Нет. Для удаления влаги нужно минимум 10-15 минут полноценного проветривания.

Поможет ли вентиляция при уже появившейся плесени?

Она снизит влажность, но поражённые участки нужно обработать отдельно.

Можно ли проветривать зимой?

Да. Краткое, но интенсивное проветривание эффективнее, чем длительное открывание окна на щель.